В России создают особый режим расходов госорганов на ИT

Подготовленный Минцифры проект постановления предусматривает введение в России специального режима государственных расходов на ИТ. Финансирование вновь создаваемых информационных активов теперь будет согласовывать правительственная комиссия.



Спецрежим ИT-расходов

Минцифры подготовило проект постановления о введении спецрежима ИT-расходов госорганов, сообщил ТАСС. Предлагается закрепить порядок их определения и сформировать реестр таких расходов. Документ проходит стадию общественного обсуждения, которая продлится до 23 декабря 2024 года.

Согласно проекту постановления, в новый реестр будут вноситься расходы государственных органов из средств соответствующего бюджета бюджетной системы. Будет также определен и законодательно закреплен порядок осуществления ИT-расходов федбюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Расходы на ИT-активы, которые создаются впервые, будет согласовываться подкомиссией по ключевым проектам цифровой трансформации правительственной комиссии по цифровому развитию.

Целями предлагаемых мер названы совершенствование планирования и реализации мероприятий по информатизации в рамках ведомственных программ цифровой трансформации.

К ИT-расходам проект постановления относит расходы на закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставление субсидий автономным и бюджетным организациям для реализации полномочий госорганов, а также субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям на ГИС.

Новый подход к цифровизации

В декабре 2024 г. CNews писал о заявлении заместителя Председателя Правительства и руководитель Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко о том, что расходы в сфере информатизации с 2025 г. планируется взять на особый контроль, а все крупные цифровые проекты с госфинансированием, включая государственные и ведомственные информационные системы, в обязательном порядке рассматриваться на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации для оценки эффективности и целесообразности их реализации.

С нового года Правительство изменит подход к управлению цифровизацией. Теперь каждой задаче присвоят измеримые показатели, по которым будет вестись регулярный мониторинг и анализ, от результатов которого будут зависеть государственные расходы на проекты.

Сокращение расходов на цифровые технологии

В ноябре 2024 г. стало известно, что согласно новой редакции федерального проекта «Цифровые технологии» (часть завершающейся программы «Цифровая экономика», на смену которой придет «Экономика данных»), общие затраты на его реализацию за период 2019-2025 гг. составят 165,6 млрд руб. Тогда как первоначальная версия, утвержденная в мае 2019 г. предусматривала объем расходов за 2019-2024 гг. в размере 458 млрд, руб.

Наиболее масштабному сокращению — более чем в пять раз — подверглось сокращению финансирование мероприятия по обеспечению льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере ИТ — с 28,8 млрд руб. до 5,3 млрд руб. (мероприятие финансируется полностью из федерального бюджета)..

По итогам 2023 г. объем государственных закупок в сфере ИТ в рамках 223-ФЗ (закупки организаций с госучастием, где доля государства равна минимум 50%) снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб. А в рамках 44-ФЗ (регулирует государственные закупки компаний, которые полностью принадлежат государству), аналогично, упал на 7,9% и составил 276,75 млрд руб. Об этом CNews сообщил аналитический центр Right line.