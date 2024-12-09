В России запретят использовать Telegram и WhatsApp для общения с клиентами

Законопроект, подготовленный Минцифры, запрещает маркетплейсам, сервисам доставки, банкам и госслужащим общаться с клиентами в иностранных мессенджерах. Причем сотрудники этих организаций, чтобы отправить сообщение, должны будут пройти официальную аутентификацию.



Законопроект на согласовании

Минцифры подготовило законопроект, предполагающий введение с первого сентября 2026 г. запрета на использование сервисов обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), принадлежащих иностранным юрлицам или гражданам, в рабочих целях в ряде сфер деятельности, пишет «Интерфакс». Документ находится на согласовании с заинтересованными госорганами.

Такие ограничения, по словам источника агентства, планируется ввести на общение с клиентами сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, а также на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи, приема, доставки и получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений.

freepik Российские мессенджеры должны заменить WhatsApp в общении бизнеса с клиентами

Такие изменения планируется внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (86-ФЗ), «О связи» (126-ФЗ), «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (79-ФЗ), «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (414-ФЗ).

Связь только с зарегистрированными пользователями

Введение такой нормы означает, что организациям из перечисленных отраслей можно будет использовать только мессенджеры, организаторами которых являются российские юрлица или граждане России.

При этом оговаривается, как сказал источник, что сотрудник такой организации или госслужащий для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).

В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 2017 г. была внесена поправка о владельцах мессенджеров — организаторов распространения информации (ОРИ), обеспечивающих мгновенный обмен сообщений внутри своих информационных систем без опубликования этих сообщений в сети интернет. Тогда владельцев мессенджеров обязали идентифицировать своих пользователей (на практике эта мера не работает).

В июле 2024 г. Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил ряд новых поправок к ранее одобренному в первом чтении законопроекту о внесении изменений в Закон «О связи». Теперь владельцев мессенджеров обяжут заблокировать прием сообщений от абонентов, не прошедших идентификацию. Также владельцы мессенджеров по запросам Роскомнадзор должны будут предоставлять ему информацию о своих пользователях.

Популярные в России менеджеры

Самым популярным в России мессенджером является американский WhatsApp. Таковы данные руководителя департамента по работе с клиентами исследовательской компании Mediascope Ирины Суановой, привел ТАСС в ноябре 2024 г. Суанова сказала, что в октябре им пользовались 79% жителей России, при этом ежедневно в него заходили 67% россиян. На втором месте — Telegram Павла Дурова, который использовали 72% жителей страны.

Сегмент корпоративных мессенджеров — один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка корпоративных коммуникаций в России, по информации J'son & Partners Consulting, пишет агентство. Предполагается, что объем этого рынка достигнет 28,2 млрд руб. в 2028 г. при среднегодовом росте в 59%. Свои мессенджеры уже предлагают разработчики решений в области корпоративных коммуникаций IVA Technologies и «Труконф», а также операторы связи МТС, Veon и интернет-компании «Яндекс», VK.