Раскрыты подробности о будущем Wi-Fi 8. Прироста скорости не будет. Что изменится?

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 8 окажется не в состоянии удивить более высокими скоростями передачи данных. Оказалось, это будет крайне минорное обновление в сравнении с Wi-Fi 7, который продемонстрировал огромный прирост скорости на фоне Wi-Fi 6. Главной «фишкой» Wi-Fi 8 станет более высокая стабильность работы, но и на Wi-Fi 7, а также на Wi-Fi 6 в этом плане мало кто жалуется.

Ждать еще три года

В Сети появились первые подробности о новом стандарте беспроводной связи Wi-Fi 8. Их опубликовала тайваньская компания MediaTek, известная в первую очередь своими мобильными процессорами, не так давно ставшими самыми распространенными в мире.

Согласно данным MediaTek, Wi-Fi 8 не станет таким же революционным, каким оказался Wi-Fi 7, который подарил миру совершенно новые, ранее невиданные скорости передачи данных «по воздуху». Новый стандарт буквально ничем в этом плане не отличается от своего предшественника – в его арсенале даже нет новых частот, хотя это, скорее, плюс, нежели минус.

Основной особенностью Wi-Fi 8, исходя из имеющихся сведений, станут более стабильная работа и более высокая надежность соединения. После релиза Wi-Fi 8 будет также известен как стандарт 802.11bn Ultra High Reliability ли просто 802.11bn.

Появление Wi-Fi 8 предварительно назначено на 2028 г. Работа над стандартом еще ведется, его итоговые спецификации пока не утверждены, а это означает, что некоторые из них вполне могут претерпеть изменения.

Что останется неизменным

Wi-Fi 8 будет работать в частных диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, как Wi-Fi 7 и Wi-Fi 6E. Другими словами, на его использование не потребуется никаких разрешений государственных органов, в том числе и в России. Ранее в стране в течение почти двух лет действовал запрет на Wi-Fi 6E, так как в нем появилась поддержка частоты 6 ГГц, которая была занята. В конце 2022 г. все ограничения были отменены.

Wi-Fi 8 выйдет спустя приблизительно восемь лет с момента появления в открытом доступе спецификаций Wi-Fi 7 – CNews писал о них в октябре 2020 г. Активное проникновение Wi-Fi 7 в дома и офисы началось в 2024 г. с появлением недорогих устройств с поддержкой этого стандарта – сначала роутеров, а затем и небольших USB-адаптеров для техники, в которой нет встроенного модуля Wi-Fi 7.

Wi-Fi 8, как и Wi-Fi 7, сможет передавать данные на скорости до 46 Гбит/с. В сравнении с Wi-Fi 6, который выдает максимум 11 Гбит/с, это более чем в четыре раза больше.

Что планируется улучшить

Ширину канала, модуляцию и почти все основные характеристики Wi-Fi 8 позаимствует у Wi-Fi 7 без изменений. Разработчики стандарта сосредоточатся в первую очередь на повышении эффективности беспроводных сетей, что выразится в улучшении их устойчивости к помехам и потерям сигнала.

Реализовать это планируется в первую очередь за счет модернизации функции под названием «координированное пространственное повторное использование», она же Co-SR (Coordinated Spatial Reuse). Это новейшая функция Wi-Fi, ставшая частью Wi-Fi 6 и предназначенная именно для нивелирования помех за счет регулирования уровня мощности сигнала в точках доступа и роутерах в зависимости от находящихся поблизости устройств. По предварительным подсчетам MediaTek, улучшение технологии Co-SR в Wi-Fi 8 может привести 15-25-процентному росту общей пропускной способности беспроводной сети.

Также в состав Wi-Fi 8 войдет функция Coordinated Beamforming (Co-BF, «Координированное формирование луча»). За счет нее станет возможным более точное направление сигнала Wi-Fi на конкретные устройства, подключенные к беспроводной сети.

Также Wi-Fi 8 изменит правила совместной одновременной работы нескольких маршрутизаторов или точек доступа в составе сети благодаря функции Dynamic Subchannel Operation (DSO, «Динамическая работа подканала»). Предполагается, что за счет нее качество приема сигнала будет одинаково высоким как на максимально «качающих» устройствах, то есть потребляющих больше всего данных, так и на гаджетах, которые передают по беспроводной сети совсем небольшие объемы информации. Специалисты MediaTek уверены, что функция DSO может увеличить пропускную способность сети на 80% в сравнении с сетями, где эта технология не поддерживается.