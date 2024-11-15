CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Цифровизация Техника
|

Раскрыты подробности о будущем Wi-Fi 8. Прироста скорости не будет. Что изменится?

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 8 окажется не в состоянии удивить более высокими скоростями передачи данных. Оказалось, это будет крайне минорное обновление в сравнении с Wi-Fi 7, который продемонстрировал огромный прирост скорости на фоне Wi-Fi 6. Главной «фишкой» Wi-Fi 8 станет более высокая стабильность работы, но и на Wi-Fi 7, а также на Wi-Fi 6 в этом плане мало кто жалуется.

Ждать еще три года

В Сети появились первые подробности о новом стандарте беспроводной связи Wi-Fi 8. Их опубликовала тайваньская компания MediaTek, известная в первую очередь своими мобильными процессорами, не так давно ставшими самыми распространенными в мире.

Согласно данным MediaTek, Wi-Fi 8 не станет таким же революционным, каким оказался Wi-Fi 7, который подарил миру совершенно новые, ранее невиданные скорости передачи данных «по воздуху». Новый стандарт буквально ничем в этом плане не отличается от своего предшественника – в его арсенале даже нет новых частот, хотя это, скорее, плюс, нежели минус.

Основной особенностью Wi-Fi 8, исходя из имеющихся сведений, станут более стабильная работа и более высокая надежность соединения. После релиза Wi-Fi 8 будет также известен как стандарт 802.11bn Ultra High Reliability ли просто 802.11bn.

wif6.jpg
rawpixel.com / FreePik
WI-Fi 8 станет лишь эволюцией Wi-Fi 7

Появление Wi-Fi 8 предварительно назначено на 2028 г. Работа над стандартом еще ведется, его итоговые спецификации пока не утверждены, а это означает, что некоторые из них вполне могут претерпеть изменения.

Что останется неизменным

Wi-Fi 8 будет работать в частных диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, как Wi-Fi 7 и Wi-Fi 6E. Другими словами, на его использование не потребуется никаких разрешений государственных органов, в том числе и в России. Ранее в стране в течение почти двух лет действовал запрет на Wi-Fi 6E, так как в нем появилась поддержка частоты 6 ГГц, которая была занята. В конце 2022 г. все ограничения были отменены.

Wi-Fi 8 выйдет спустя приблизительно восемь лет с момента появления в открытом доступе спецификаций Wi-Fi 7 – CNews писал о них в октябре 2020 г. Активное проникновение Wi-Fi 7 в дома и офисы началось в 2024 г. с появлением недорогих устройств с поддержкой этого стандарта – сначала роутеров, а затем и небольших USB-адаптеров для техники, в которой нет встроенного модуля Wi-Fi 7.

Wi-Fi 8, как и Wi-Fi 7, сможет передавать данные на скорости до 46 Гбит/с. В сравнении с Wi-Fi 6, который выдает максимум 11 Гбит/с, это более чем в четыре раза больше.

Что планируется улучшить

Ширину канала, модуляцию и почти все основные характеристики Wi-Fi 8 позаимствует у Wi-Fi 7 без изменений. Разработчики стандарта сосредоточатся в первую очередь на повышении эффективности беспроводных сетей, что выразится в улучшении их устойчивости к помехам и потерям сигнала.

Реализовать это планируется в первую очередь за счет модернизации функции под названием «координированное пространственное повторное использование», она же Co-SR (Coordinated Spatial Reuse). Это новейшая функция Wi-Fi, ставшая частью Wi-Fi 6 и предназначенная именно для нивелирования помех за счет регулирования уровня мощности сигнала в точках доступа и роутерах в зависимости от находящихся поблизости устройств. По предварительным подсчетам MediaTek, улучшение технологии Co-SR в Wi-Fi 8 может привести 15-25-процентному росту общей пропускной способности беспроводной сети.

Также в состав Wi-Fi 8 войдет функция Coordinated Beamforming (Co-BF, «Координированное формирование луча»). За счет нее станет возможным более точное направление сигнала Wi-Fi на конкретные устройства, подключенные к беспроводной сети.

Также Wi-Fi 8 изменит правила совместной одновременной работы нескольких маршрутизаторов или точек доступа в составе сети благодаря функции Dynamic Subchannel Operation (DSO, «Динамическая работа подканала»). Предполагается, что за счет нее качество приема сигнала будет одинаково высоким как на максимально «качающих» устройствах, то есть потребляющих больше всего данных, так и на гаджетах, которые передают по беспроводной сети совсем небольшие объемы информации. Специалисты MediaTek уверены, что функция DSO может увеличить пропускную способность сети на 80% в сравнении с сетями, где эта технология не поддерживается.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Yadro создает собственные серверы для обучения искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще