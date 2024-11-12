Программистов в России нейросети делают богаче. У маркетологов, дизайнеров и проект-менеджеров от использования нейросетей зарплаты падают

Умение пользоваться нейросетями совершенно по-разному влияет на зарплаты в ИТ-сфере. Для дизайнеров этот навык обернется снижением заработка, равно как для маркетологов, проект-менеджеров и менеджеров по продажам. Программистам же навыки работы с ИИ, напротив, гарантируют более высокий заработок, несмотря на то, что качество их профессиональных знаний при регулярном обращении к нейросетям сильно страдает.

Нейросеть – друг

Нейросети в российской ИТ-сфере оказались способны влиять на зарплаты сотрудников, притом далеко не всегда в положительном ключе. Как сообщили CNews представители портала по поиску работы Superjob, пока одни специалисты при помощи искусственного интеллекта могут зарабатывать больше, для других умение пользоваться нейросетями является едва ли не проклятьем.

Больше всех в этом плане повезло разработчикам ПО – программистам. Например, медианная зарплата разработчиков на Python в Москве при наличии умения работать с нейросетями составляет 370 тыс. руб. в месяц, тогда как их коллеги, не владеющие этим современным инструментом, получают в среднем 280 тыс. руб. Максимальная зарплата тоже разнится – 600 и 550 тыс. руб. соответственно.

Нейросеть «Кандинский» Искусственный интеллект не всегда полезен, когда речь идет о размерах зарплат

В Superjob утверждают также, что исследователи данных (Data Scientist) тоже получают больше, если умеют пользоваться нейросетями. Но это касается только их медианной зарплаты в Москве – максимальный уровень зарплаты в этой области не зависит от наличия знаний в сфере ИИ и составляет 500 тыс. руб. в месяц.

Москва, полный рабочий день, работа на территории работодателя. Указана заработная плата в ИТ-компаниях

Позиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц с опытом машинного обучения без опыта машинного обучения median max median max Программист Python 370 000 600 000 280 000 550 000 Data Scientist 300 000 500 000 270 000 500 000 ML-инженер 300 000 500 000 — —

Источник: Superjob

Нейросеть – враг

Пользующиеся нейросетями программисты, с одной стороны, получают больше денег, с другой, медленнее развиваются в профессиональном плане, а иногда, как сообщал CNews, и вовсе деградируют. Также искусственный интеллект оказывает негативное воздействие на целый ряд других специалистов, но уже в плане уровня их зарплат.

Это касается графических и UI/UX-дизайнеров, маркетологов, менеджеров проектов, а также менеджеров по продажам. Если они и умеют пользоваться нейросетями, то нынешнему или потенциальному новому руководству им лучше об этом не сообщать, если они не хотят снижения зарплаты.

По позициям, предполагающим применение нейросетей в работе, средние зарплатные предложения ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей, утверждают эксперты Superjob. По их словам, работодатели уверены, что использование нейронных сетей серьезно облегчает труд таких работников и снижает временные затраты на рутинные операции, а потому не готовы платить больше.

Позиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц с опытом использования ИИ без опыта использования ИИ median max median max Project-менеджер 150 000 300 000 170 000 320 000 UI/UX-дизайнер 130 000 250 000 230 000 400 000 Менеджер по продажам 130 000 400 000 170 000 400 000 Графический дизайнер 100 000 200 000 120 000 220 000 Менеджер по маркетингу 100 000 300 000 130 000 300 000

Из это таблицы видно, что нейросети способны снизить медианный ежемесячный доход ИТ-специалиста минимум на 15%. В некоторых случаях разница еще более значительна – пользующийся нейросетями UI/UX-дизайнер получает в Москве в среднем 130 тыс. руб. в месяц, а мог бы зарабатывать 230 тыс. руб., если бы умолчал об умении использовать искусственный интеллект. Также от этого страдает его максимальная зарплата – она составляет 250 и 400 тыс. руб. соответственно.

Неизбежное зло

Несмотря на потенциально негативное влияние на зарплату, искусственный интеллект пользуется повышенным спросом во многих отраслях российской экономики, и ИТ-сфера в данном случае – непревзойденный лидер.

В России за последний год количество вакансий для специалистов, обладающих опытом работы с нейронными сетями и/или навыками машинного обучения, выросло втрое. В тройке лидеров по востребованности ИИ – ИТ, ритейл (включая маркетплейсы) и финансовые организации (банки и пр.).

Наиболее востребованные профессии в сфере ИИ, по версии SuperJob – это программисты (в особенности пишущие на Python, Java и C++) и аналитики (лидирующая позиция принадлежит Data Scientist). За ними следуют ML-инженеры и проект-менеджеры, а замыкает топ-5 UI/UX-дизайнеры.

Самыми активными в сфере найма специалистов по работе с нейронными сетями российскими городами являются две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Новосибирск – тоже в тройке лидеров (по количеству сокращения количества вакансий). Следующие в списке – Екатеринбург и Казань.

Но принимать в штат специалиста по работе с искусственным интеллектом без профильного высшего образования работодатели хотят все меньше. Компании, уже внедрившие нейросети в свой бизнес или находящиеся в процессе их внедрения, при найме чаще отдают предпочтение выпускникам МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Иннополиса, а также МГТУ им. Н.Э.Баумана, университета ИТМО, СПбГУ, МИФИ и НИУ МАИ.