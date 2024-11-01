Десятки тысяч светофоров в Нидерландах беззащитны перед кибератаками. Их нельзя исправить, можно только заменить

Светофоры, установленные после 2005 г., уязвимы перед кибератаками, причем сравнительно простыми. Этим могут воспользоваться злоумышленники любого рода. Замена светофоров – единственный способ решить проблему.

Светофоры как критическая цифровая инфраструктура

Десятки тысяч светофоров в Нидерландах оказались уязвимыми перед хакерскими атаками, и устранить их все возможно только путем физической замены устройств.

Об этом сообщается в материале голландского издания RTL Nieuws. По сведениям авторов, основные проблемы связаны с отсутствием обновлений, использованием слабых паролей и уязвимостями в программном обеспечении. В результате, хакеры вполне могут вмешиваться в работу основных средств регуляции дорожного движения. Нетрудно догадаться, во что выльется масштабная пробка, которая разом охватит все магистрали в большом городе.

Открытие совершил «этический хакер» Алвин Пеппелс (Alwin Peppels), занимавшийся изучением специализированной системы, соединяющей экстренные службы со светофорами: эта система, основу которой составляет коротковолновое радио, обеспечивает приоритетный зеленый свет автомобилям полиции, скорой помощи и пожарных. Общественный транспорт также использует эту систему. Пеппелс обнаружил, что хакеры могут переключать светофоры на тысячах перекрестков одним нажатием кнопки с расстояния в несколько километров.

Изображение от freepik Реализовать проект замены всех уязвимых для кибератак светофоров в Нидерландах удастся только через шесть лет

Контрольная система внедрялась в Нидерландах с 2005 г., когда ситуация с кибербезопасностью выглядела куда менее угрожающей. Это не означает, что она была лучше, но тема с кибератаками на критическую инфраструктуру обсуждалась в куда менее апокалиптичных выражениях, геополитическое напряжение было меньшим, а Stuxnet и прочие виды кибероружия казались чем-то из области научной фантастики.

Замена – не раньше 2030 года

И даже если не рассматривать политический аспект, то, как заметил один из собеседников RTL Nieuws, Кун Фоскуил (Koen Voskuil), преступные группировки, в том числе связанные с наркоторговлей, нередко прибегают к услугам хакеров или приобретают различные «шпионские» устройства – авторадары, опознающие приближающиеся полицейские машины, средства наведения помех на телефонные и радиосоединения и средства обнаружения подслушивающих «жучков».

«Будьте уверены, они будут счастливы заполучить переключатели для светофоров», – говорит Фоскуил.

«Светофоры, подключенные к интернету и доступные для входящих беспроводных соединений, – это элемент критической инфраструктуры, и элемент исключительно уязвимый, – говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Можно быть уверенным, что подобные уязвимости встречаются не только на территории Нидерландов. Вопрос лишь в том, изучали ли эксперты по безопасности этот вопрос и какие меры принимаются». К сожалению, решить все проблемы возможно только путем замены всех уязвимых светофоров. Власти страны работают над этим, однако реализовать проект удастся только к 2030 г.