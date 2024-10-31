Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов

Гольф-клуб препятствует расширению TSMC

Промышленный парк Central Taiwan Science Park (CTSP) в Тайчжуне (Тайвань), резидентом которого является TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, испытывает сложности с приобретением нового земельного участка, пишет Tom’s Hardware.

Территория принадлежит местному гольф-клубу Hsing Nong – на ней расположено поле для гольфа. Участок необходим TSMC для расширения производственных мощностей. Именно там вскоре должно появиться предприятие компании, выпускающее продукцию по норме 2 нм.

Сделка по продаже этого участка CTSP якобы уже согласована с руководством Hsing Nong. Однако, по информации издания United Daily News, члены гольф-клуба препятствуют сделке и планируют продолжать это делать, пока им не будут компенсированы затраты на вступление в организацию – 1,8 млн новых тайваньских долларов (около $56 тыс.) за каждый выданный ею сертификат, подтверждающий факт принадлежности к клубу.

Всего же Hsing Nong реализовал 1750 таких сертификатов. Таким образом, затраты клуба на их выкуп можно оценить примерно в $98 млн. Между тем средний ценник на вступление в гольф-клуб в Центральном Тайване вырос до $94 тыс.., отмечает Tom’s Hardware.

Впрочем, для Hsing Nong эта на первый взгляд внушительная сумма не является неподъемной. Даже с учетом возможных выплат уже теперь бывшим клиентам организация рассчитывает выручить от продажи поля CTSP $470-626 млн.

При этом, как отмечает источник, руководство Hsing Nong, вероятно, пока избегает переговоров с клиентами, поэтому они рассматривают возможность обращения в суд и проведения акций протеста. Ненулевая вероятность такого сценария вызывает у CTSP обеспокоенность, поскольку реализация угрожает срывом планов по приобретению земельного участка. Судебное разбирательство может растянуться на долгие годы, а территория технопарку нужна уже сейчас.

Ультиматум и экспроприация

Оценив риски, CTSP предъявил гольф-клубу ультиматум, согласно которому его владельцам в срок до 15 декабря 2024 г. необходимо урегулировать спор с клиентами. В противном случае технопарк предпримет меры по принудительному отчуждению территории, принадлежащей клубу (eminent domain).

Конституция Тайваня допускает экспроприацию государством земельных участков в интересах общества с выплатой компенсации экспроприанту. Рассматривает проекты отчуждения собственности Министерство внутренних дел.

Полупроводниковая отрасль является одной из ключевых в экономике Тайваня, а TSMC – едва ли не главным ее представителем. Успешное развитие TSMC важно властям острова, поэтому нельзя исключать, что в споре между гольф-клубом и технопарком правительство встанет на сторону последнего и согласится отдать земельный участок ему в собственность. Таким образом, вряд ли стоит рассматривать ультиматум CTSP как пустую угрозу.

Без промедления

Администрация CTSP рассчитывает завершить оформление сделки по приобретению новых земельных участков, включая, числящийся за Hsing Nong, до конца 2024 г. В таком случае уже в I квартале 2025 г. TSMC сможет приступить к возведению нового предприятия, в работе которого будут применяться наиболее передовые технологии производства интегральных микросхем из доступных компании – на базе собственного 2-нанометрового техпроцесса.

Пока достоверно неизвестно, кого именно будет обслуживать новый завод. Tom’s Hardware считает, что клиентом предприятия может стать OpenAI, разработчик моделей машинного обучения, в частности, популярной большой языковой модели (LLM) GPT.

Будущие предприятия TSMC на территории США

В рамках расширения производственных мощностей за пределами Тайваня TSMC работает над развертыванием трех площадок на территории США, в штате Аризона. Суммарно на эти цели в компании рассчитывают израсходовать $65 млрд.

Впервые о наличии у TSMC планов по запуску заводов в США стало известно еще в мае 2020 г. Однако в полную силу предприятия, как ожидается, заработают лишь в 2030 г. Первые два завода, которые строятся в настоящее время, будут введены в эксплуатацию в 2025 г. и 2028 г. соответственно. Планируется, что второе предприятие наладит выпуск передовых чипов по норме 2 нм. Впрочем, TSMC уже ранее переносила срок запуска одного из предприятий с 2024 на 2025 г. – полностью исключать повторение этого сценария нельзя.