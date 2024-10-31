Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком

В Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) было подписано соглашение о технологическом партнерстве в сфере информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций. Россия готова по-новому выстраивать сотрудничество и с другими странами, в основе которого будет технологическое партнерство полного цикла - включая локализацию производств и подготовку кадров.

Взаимовыгодный союз

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ и телекоммуникаций. Сам документ был подписан 30 октября в Пхеньяне, об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Документ подписали вице-министр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Андрей Заренин и его северокорейский коллега Чан Ен Гиль (Chang En Gil). На церемонии также присутствовал посол России в КНДР Александр Мацегора, уточняет ЦТАК. Кроме того, с Зарениным встретился министр информационной промышленности КНДР Цзюй Ен Ил (Ju Yong Il). После подписания состоялась рабочая встреча по вопросам реализации соглашения.

29 октября в Москву прибыла министр иностранных дел КНДР Цой Цон Хи (Choi Tsung Hee). Как отмечали российские официальные лица, российская и северокорейская стороны обсуждали подписанный ранее между двумя странами Договор о стратегическом сотрудничестве, в том числе в военной сфере.

Технологическое партнерство

Как заявил Президент России Владимир Путин, Россия готова по-новому выстраивать сотрудничество с другими странами, в основе которого будет технологическое партнерство полного цикла - включая локализацию производств и подготовку кадров.

Со слов Путина, в России готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием. Путин подчеркнул, что подобный подход к сотрудничеству на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами, повышают устойчивость позиций компаний из России.

По информации ТАСС, это итог развития отношений между Россией и КНДР, ведь есть полное взаимопонимание. В самых непростых ситуациях КНДР всегда принимала позицию в поддержку российского народа на уровне международных организаций. При проведении специальной военной операции (СВО) России на Украине, КНДР поддержала российскую сторону. Дружеская поддержка была и по вопросу вхождения Республики Крым в Россию, а также по решениям, принятые по Луганской, Донецкой народным республикам и по областям Херсонской, Запорожской.

Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Правительство России в октябре этого года ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь. Хоть договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 г., но Президент России Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму лишь 14 октября.

Договором предусмотрено, что Россия и КНДР на постоянной основе будут поддерживать и развивать с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Договор базируется на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

В случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из них незамедлительно задействуют двусторонние каналы. Консультации будут с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы. Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР.

Согласно договору, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях. Обе стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.

Договором предусмотрено, что стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и в сфере международной информационной безопасности (ИБ). Стороны выступают за равные права для государств в управлении информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет». Обе стороны против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с целью опорочить достоинство и репутацию суверенных государств и посягнуть на их суверенные права, считают неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети.

Ранее СМИ сообщали о прибытии нескольких тысяч северокорейских военных в Курскую область, где они, предположительно, примут участие в боевых действиях на стороне России. 23 октября в американском Минобороны заявили о наличии доказательств того, что КНДР направила своих военных в Россию. Южнокорейская разведка полагает, что сейчас на российской территории находятся около 3 тыс. северокорейских военнослужащих, а к декабрю их число возрастет до 10 тыс. В КНДР отрицают отправку своих военных в Россию.