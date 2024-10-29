ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России

В России назревает рост дефицита вычислительных мощностей. Причина тому – невероятно высокая ключевая ставка, которая может привести к снижению темпов строительства центров обработки данных. Из-за ключевой ставки растут проценты по кредитам, что влечет за собой рост стоимости оборудования. Результат – все меньше компаний готовы инвестировать в строительство ЦОД.

Больше ставка – меньше ЦОДов

Рост ключевой ставки в России может привести к снижению темпов строительства центров обработки данных (ЦОД) в стране, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В конце октября 2024 г. Центробанк поднял ее до 21% – это абсолютный рекорд за последние 10 лет – предыдущий (20%) был установлен в марте 2022 г., когда один американский доллар стоил почти 120 руб.

Издание приводит мнение коммерческого директора компании ART Engineering Артема Стенюшкина, которая занимается выпуском решений для телеком-инфраструктуры. Он считает, что рост ключевой ставки вынудит компании нарастить затраты на заемные средства не только на строительство новых ЦОД, но и на обновление оборудования в дата-центрах, которые были введены в эксплуатацию более пяти лет назад.

По словам партнера компании iKS-Consulting Татьяны Толмачевой, на рынке ЦОД соотношение собственных инвестиций компаний и заемных находится в пределах 20-30% к 70-80% соответственно. «Усредненные капитальные расходы ЦОД на 1 МВт ИТ-мощности составляет 1,2 млрд руб., то есть долговая нагрузка на проект может вырасти из-за роста ставки на 12-15%», – сказала она «Коммерсанту».

При таких условиях «привлекательность инвестиций» в возведение новых дата-центров «значительно ухудшится», уверена Толмачева. Она также полагает, что сложившаяся на рынке ситуация может обернуться «острым дефицитом мощностей». Россия уже сталкивалась с подобным в 2022 г.

rawpixel.com/Freepik Ключевая ставка влияет не только на ипотеку автокредиты . Коммерческие займы тоже дорожают

По прогнозам гендиректора АНО «Координационный центр по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова, дефицит коммерческих ЦОД ожидается «в горизонте полутора лет». «Сроки окупаемости проектов – порядка 10 лет. Уже сейчас игроки вынуждены серьезно пересматривать свои планы ввода мощностей», – сказал он «Коммерсанту».

Спрос есть, а предложить нечего

На начало 2024 г. спрос на услуги ЦОД в России значительно превышал предложение. И это несмотря на то, что сам по себе рынок растет, ведь введенная в марте 2022 г. 20-процентная ключевая ставка через несколько месяцев была резко снижена – в сентябре 2022 г. она составляла уже 7,5%. Правда, в дальнейшем она снова стала расти, но за это время рынок дата-центров успел значительно окрепнуть. По итогам 2023 г. он составил 117,3 млрд руб., а это 31-процентный рост на фоне 2022 г.

Процентная ставка начала расти во второй половине 2023 г. В сентябре 2023 г. ее подняли до 12%, месяц спустя – до 13%, а в ноябре 2023 г. она достигла 15%, чтобы в январе 2024 г. увеличиться до 16%.

Реакция рынка ЦОД не заставила себя ждать. Уже в ноябре 2023 г. часть проектов по строительству дата-центров был заморожена, а некоторые и вовсе были отменены. На это изданию указал президент ассоциации отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. «Так как ЦОД является проектом с длительным сроком окупаемости, проблема не решается только повышением стоимости услуг компаний», – сказал он.

Участники рынка тоже указывают на невозможность восполнить затраты при строительстве новых дата-центров только лишь повышением цен на услуги. «Возможности перекладывания затрат на конечных потребителей ограничены», – сказал «Коммерсанту» генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

Впрочем, это совершенно не значит, что они решили не увеличивать свои расценки. В октябре 2024 г. CNews писал, то большинство крупнейших российских хостеров, а также небольших игроков, подняли свои цены на 20-30%.

За льготами в другую очередь

Что не менее важно, в настоящее время все те многочисленные льготы, на которые может рассчитывать ИТ-компания, получившая аккредитацию Минцифры России, недоступны компаниям, занимающимся строительством ЦОД, пишет «Коммерсант». Другими словами, им недоступен, в частности, нулевой налог на прибыль. Впрочем, с 1 января 2025 г. он вырастет до 5%, но это все равно меньше, чем в других отраслях, где налог на прибыль равен 20%.

В Минцифры сообщили изданию, что в рамках нацпроекта «Экономика данных» потенциально такие компании могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство дата-центров. «Однако проект находится на согласовании и еще может быть доработан», – подчеркнули представители Минцифры.