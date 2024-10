В России создан аналог БПЛА Bayraktar с улучшенными характеристиками

Российские инженеры создали аналог турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar, который может переносить на себе до 160 кг груза и летать на высоте до 3 тыс. метров. Предположительное название для БПЛА выбрали «Черный дрозд». В общей сумме он способен находиться в небе не менее восьми часов, однако инженеры пытаются разработать возможность нахождения БПЛА еще дольше в небе.

Дрон «Черный дрозд»

Российские инженеры смогли создать аналог турецкого БПЛА Bayraktar под названием «Черный дрозд»,сообщил Telegram-канал Mash.

БПЛА может переносить на себе до 160 кг груза и летать на высоте до 3 км. Всего ударно оперативно-тактический средневысотный дрон может проводить в воздухе до восьми часов. У «Черного дрозда» защищенный канал связи и двигатель на 67 л.с. Его разработали специально для работы в полях или непосредственно на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Разработчики представили беспилотники «Рысь» и «Смерч». Первый из них сделан для использования на ЛБС, по принципу камикадзе с возможностью возврата на базу, если цель не обнаружена. Переносит на себе до 10 кг. Посадка и взлет — вертикальные, без применения специальных устройств для старта. Дрон «Смерч» разработали по схеме легендарных отечественных вертолетов Камова. Он может нести до 20 кг боевой части или противотанковые ракеты «Корнет». Дрон способен находиться в воздухе до 45 минут. Упрощенную версию можно использовать как тяжелый FPV-дрон для поражения противника.

Разработчиком выступает частная российская авиастроительная компания. Создатели уверены, что такие беспилотники помогут нашим военным в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, поэтому хотят, чтобы их заметили и дали показать, что могут их творения на деле.

Характеристики Bayraktar

Bayraktar TB2, названный по фамилии семьи Байрактаров, владельцев компании-производителя (в переводе с турецкого «знаменосец»), - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Дрон с четырьмя управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км.

Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время). Разработка и производство: частная компания Baykar Makina.

В настоящее время Bayraktar TB2 является одним из самых продаваемых ударных БПЛА в мире, а компания впервые вошла в топ-100 компаний производителей оружия и поставщиков военных услуг: доходы компании выросли на 94%, что является самым быстрым темпом роста среди всех компаний в рейтинге.

На СВО Bayraktar растирал свою эффективность

По данным BBC, на сегодняшний день легендарный беспилотник Bayraktar как ударный дрон потерял свою боевую эффективность в противостоянии с российской армией. Уменьшение эффективного применения этого беспилотника и как следствие потерю актуальности Bayraktar военно-политический обозреватель BBC объясняет тем, что России удалось сформировать эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО). Именно поэтому дрон невозможно использовать настолько же эффективно, как это было раньше. Успешное использование украинцами беспилотника в начале СВО эксперт объясняет тем, что тогда системы противовоздушной обороны (ПВО) российских войск преимущественно были на марше и таким образом их проще было ловить ударными БПЛА.

В то же время военный обозреватель BBC вспоминает об успешном боевом применении этого беспилотника в Ливии и во время азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе. Там [в Нагорном Карабахе] азербайджанцы, в первую очередь, уничтожали комплексы ПВО армян малого и среднего радиуса действия. И уже после этого, когда воздушное пространство было зачищено, заходили Bayraktar. Специалист объясняет, что фактически этот беспилотник и предназначался либо для использования в развивающихся странах, либо в регионах, где нет эшелонированной ПВО противника.

По информации из открытых источников, стоимость комплекса Bayraktar, в который входит шесть беспилотников, два мобильных наземных пункта управления и 200 единиц боеприпасов и вспомогательного оборудования, составляет от $30 млн до $70 млн. А один отдельный БПЛА Bayraktar может стоить $5−6 млн. При этом, даже современные отечественные дроны, которые сейчас используют Минобороны России, постоянно меняются и совершенствуются в зависимости от ситуации на фронте. Но несмотря на все это, по мнению специалистов, Bayraktar TB2 еще рано списывать со счетов, ведь если его рассматривать, например, как разведывательный БПЛА, то Bayraktar все еще сохраняет свою актуальность. Это объясняется тем, что разведывательно-ударный дрон оснащен достаточно качественной оптико-электронной станцией, которая позволяет со значительного и безопасного расстояния использовать его для разведывательных операций, корректировки огня, слежения за передвижением вражеских войск и патрулирования приграничных регионов.

Напомним, в конце мая этого года издания The Washington Post и The New York Times опубликовали результаты конфиденциальных отчетов, согласно которым оказалось, что из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине существенно уменьшилась эффективность ряда американских высокоточных боеприпасов с Global Positioning System (GPS)-наведением. В частности, речь шла о 155-мм снарядах Excalibur, точность поражения которых, по данным The New York Times, за первые восемь месяцев 2023 г. упала с 55% до 6%. Также из-за влияния российских систем РЭБ ухудшалась точность планерных бомб Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), запускаемых с наземных платформ HIMARS, и корректируемых авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM).