На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО

Ежегодный форум «Сила платформы» прошел в Москве на площадке инновационного центра «Ломоносов». Крупнейшее мероприятие в России по вопросам проектирования и цифровизации в сфере промышленного и гражданского строительства объединило свыше 1000 участников оффлайн и 4500 онлайн. Спикеры форума — руководители профильных направлений крупнейших российских компаний: «Дом.рф», группа «ФСК», «Алроса», РЖД, группа «Астра», группа «Эталон», «Самолет Технологии» и других лидеров цифровой трансформации.



Тенденции и прогнозы

Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, в 2024 г. объем российского рынка инженерного ПО вырастет на 20% и составит 50 млрд рублей. Основными факторами роста выступают развитие строительной и машиностроительной отраслей, расширение господдержки и реализация крупных инфраструктурных проектов. Импортозамещение и рост ВВП выше прогнозируемых темпов также вносят свой вклад в увеличение рынка инженерного ПО. До 2030 г. ожидается его рост в среднем на 16% в год и увеличение до 74 млрд рублей (без учета сегмента PLM-систем).

— Исследование подтверждает потенциал роста нашего рынка, — комментирует Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт». — Инженерное ПО — более сложное и специализированное, чем другие виды ПО. После ухода иностранных вендоров рынок прошел период глубинной перестройки, изменения основных производственных решений, тестирования и адаптации новых решений, которые ранее не использовались. Спрос на отечественные программные продукты на рынке колоссальный, основные сегменты потребления инженерного ПО — строительство и машиностроение – показывают высокие темпы роста, идет переход компаний на российское ПО, постепенно снижается доля использования нелицензионного ПО.

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами группы «Астра», также отметил востребованность разработки цифровых решений для промышленности и ОПК. «Мы активно работаем над сбором обратной связи от наших заказчиков, уделяя особое внимание совместимости нашего программного обеспечения с прикладными решениями и различными САПР. Это взаимодействие позволяет нам совершенствовать наши продукты, что особенно актуально в сотрудничестве с отраслевыми лидерами, такими как «Нанософт». Мы продолжаем дорабатывать наше Linux-нативное решение и готовы поделиться экспертным опытом для улучшения совместных ресурсов. Пока текущая динамика этого сегмента не так высока, как, например, в сфере ВКС, но мы уверенно смотрим в будущее и ожидаем значительного роста уже в следующем году. К этому вызову мы готовы».

Ежегодный форум «Сила платформы» прошел в Москве на площадке инновационного центра «Ломоносов»

Отраслевые решения

Среди представленных на форуме «Сила Платформы» отечественных решений в отрасли — системы проектирования и моделирования nanoCAD, nanoCAD BIM и Model Studio CS. Программные продукты широко используются как российская альтернатива ушедшим иностранным решениям. В частности, в проектно-изыскательских работах в области землеустройства наблюдается массовый переход с Civil 3D на nanoCAD GeoniCS, а в проектировании объектов гражданского строительства платформа nanoCAD служит заменой AutoCAD. В этом году компания выпустила новый ключевой продукт nanoCAD BIM Строительство, превратив BIM-линейку «Нанософт» в комплексную экосистему для BIM/ТИМ проектирования зданий и сооружений, включающую решения и для землеустройства, архитектурно-конструкторского и инженерного проектирования. В области ПО для машиностроения компания активно развивается, выпустив решение nanoCAD Механика PRO.

— В начале 2022 г. основные драйверы цифрового развития для нас поменялись, — отмечает Наталья Некроенко, ИТ-бизнес-партнер по направлению «Геологоразведка/проектирование/капстрой» АК «Алроса». — На нас оказал значимое влияние уход западных информационных технологий, поставщиков специализированной горной техники, геологического оборудования, незрелость российских аналогов специализированного ПО, дефицит ИТ-ресурса на рынке. В ситуации необходимости быстрой замены ключевых ИТ-решений мы ориентируемся на тех участников рынка, кто имеет длительную историю развития в условиях конкуренции с западными решениями и широкие компетенции в виде развитого партнерского канала. Это, например, компании «Нанософт», «СиСофт девелопмент». Думаю, что этим вендорам сейчас нужно максимально сконцентрироваться на вопросах развития недостающих продуктов для ПГС и вопросах качественной интеграции со сторонними системами (например, системами управления строительством, горно-геологическими системами).

Искусственный интеллект в отрасли

Как показал форум, ИИ начинает проникать в сферу строительного проектирования. Так, NSR Specification использует искусственный интеллект в целях цифровизации и формализации нормативных требований в строительстве. Платформа работает как база знаний в области стандартизации проектирования зданий и сооружений. Благодаря ИИ она преобразует текстовые нормативные документы в машинопонимаемый формат, используемый для автоматической проверки BIM-моделей. Решение предназначено для инженеров, архитекторов, экспертов и менеджеров проектов, нацеленных на повышение эффективности и точности экспертизы. Интеграция NSR Specification с BIM-платформами облегчает внедрение системы и поддерживает текущие рабочие процессы.

Решение адресовано широкому кругу профессионалов отрасли: инженерам-проектировщикам, архитекторам, экспертам и менеджерам проектов. Используя NSR Specification, они получают мощный инструмент для оперативного выявления несоответствий и внесения корректировок на ранних стадиях проектирования. Это не только повышает эффективность работы команд, но и способствует улучшению качества проектной документации, снижая вероятность дорогостоящих исправлений на более поздних этапах строительства.

Интеграция подсистемы с существующими BIM-платформами обеспечивает бесшовное включение в текущие процессы без значительных дополнительных затрат на обучение персонала. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и возможности адаптации под специфические требования проекта, NSR Specification становится незаменимым помощником в реализации сложных строительных задач. Применение ИИ также открывает перспективы для дальнейшего развития системы, включая самообучение и расширение базы знаний по мере накопления опыта использования.

Начальник Центра компетенций по внедрению технологии информационного моделирования РЖД Игорь Рогачев среди главных тенденций в развитии инженерного ПО на ближайшие годы выделяет применение XML (язык программирования для создания логической структуры данных, их хранения и передачи – прим.ред.) и искусственный интеллект: «Вне зависимости от того, какой САПР или среду общих данных вы будете использовать, в конечном счете ваши проекты должный пройти через экспертизу и государственные органы, а значит вынуждено перейдёте на XML практически для всех разделов проектной документации. Искусственный интеллект в строительстве - это помощник, который может дать значительный прирост в эффективности, вопрос только в том, сможете ли вы его правильно применить».

Чтобы отвечать на новые запросы заказчиков и помогать им правильно интегрировать подобные технологические решения, вендоры должны обеспечивать всестороннее развитие программных продуктов, считает Кирилл Кондратенков, руководитель группы продуктового маркетинга компании «Нанософт». «Среди основных направлений для развития можно выделить свободу и удобство моделирования, возможность наполнять модели любой информацией, необходимой пользователю, открытость данных и готовность к интеграции. BIM-решения компании «Нанософт» являются источником моделей и информации для последующих этапов жизненного цикла промышленных и гражданских объектов. Их данные можно передавать как через открытые форматы данных по типу IFC (Industry Foundation Classes — открытый стандарт для формата представления данных BIM), так и через прямые связки посредством API-интерфейса. Это позволяет выстраивать любые конфигурации, интегрироваться в любые информационные потоки обеспечивая синергетический эффект», - говорит эксперт.

Сегодня в реестре российского ПО в части импортозамещения от Минпромторга перечислено 108 отечественных решений. Из них 89 предназначены для создания цифровых моделей в гражданском строительстве и 19 — в промышленном. Основные компании: CSoft Development, «Топ Системы», «Аскон», «Нанософт». Ключевые участники рынка инженерного ПО специализируются на разных сегментах и занимают 40% от общего объема: «Аскон» (18%), «Нанософт» (13%), «CSoft Development» (6%) и «Топ Системы» (3%).

На рынке базовых САПР лидирует «Нанософт» с долей порядка 77%. Компания располагает собственным решением в классе систем автоматизированного проектирования. В частности, у «Нанософт» представлена широкая линейка продуктов в сегменте архитектуры и строительства, доля которого составляет около 47% всего рынка инженерного ПО. Как прогнозируют в Strategy Partners, объем этой части рынка к 2030 году вырастет до 44 млрд рублей.

— «Нанософт» подтвердил высокие позиции на российском рынке инженерного ПО, которое преимущественно используется в работе критической инфраструктуры (КИИ) и строительстве, — отмечает Максим Егоров. — Охватывая все основные продуктовые категории, мы нацелены на дальнейшее развитие и расширение нашего портфеля решений для удовлетворения потребностей бизнеса и массового пользователя.