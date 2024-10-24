Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

«Яндекс» открыл пользователям доступ к нейросети YandexGPT 4. Это уже четвертая ревизия сервиса, хотя с момента выпуска оригинальной YandexGPT прошло всего полтора года. Обновление пошло сети на пользу – она намного опережает даже YandexGPT 3 по качеству ответов. Сфер применения масса, в том числе и для бизнеса – сортировка писем и заявок клиентов, анализ резюме и продаж. Обычным пользователям нововведения тоже доступны.

Четвертое пришествие YandexGPT

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе четвертого поколения своей нейросети YandexGPT. Дебют первой версии состоялся в мае 2023 г., то есть до версии 4 сервис дорос всего за полтора года.

В «Яндексе» подчеркнули, что YandexGPT 4 доступна сразу в двух модификациях – облегченной Lite и напичканной всеми возможными функциями Pro. Каждая из них разительно отличается от YandexGPT 3 уже как минимум тем, что эксперты «Яндекса» научили ее обрабатывать даже очень длинные запросы.

Если YandexGPT 3 понимает запросы длиной около 15 страниц и может работать с ними, то YandexGPT 4 способна понимать почти 60-страничные, то есть в четыре раза более длинные запросы.

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В «Яндексе» подчеркнули, что теперь, благодаря такому росту, YandexGPT 4 пригодна «для решения более сложных и разнообразных бизнес-задач, от анализа обращений клиентов до автоматизации закупок».

Каждому свое

Разделение YandexGPT 4 на версии Lite и Pro позволило расширить сферу ее применения. Например, если пользователю нужны оперативные ответы на сравнительно простые ответы, то возможностей Lite-ревизии для этого будет более чем достаточно. Новые модели применимы в разных сферах. С их помощью можно, например, сортировать письма и заявки клиентов, анализировать резюме и решать другие задачи, связанные с обработкой текста, уверяют разработчики. Pro-сборка YandexGPT 4 – еще более серьезный и функциональный инструмент, который может превратиться в отличного бизнес-помощника. Например, с его помощью можно проводить анализ продаж.

К моменту выхода материала некоторые функции YandexGPT 4 еще тестировались. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» с вопросом о сроках релиза их стабильных их версий и ожидает ответа.

Также пока очень ограничено количество сервисов «Яндкекса», где можно опробовать YandexGPT 4 в действии. Пока они доступны лишь в демоверсии в чате на платформе Yandex Cloud, но в будущем, как обещают разработчики, новая нейросеть появится «в сервисах "Яндекса" для широкой аудитории». «Первым таким сервисом станет "Алиса" с опцией "Про"», – добавили они, не назвав точные сроки.

Прогресс налицо

Несмотря на то, что промежуток между релизами YandexGPT 4 и YandexGPT 3 составляет всего несколько месяцев, новая версия нейросети «Яндекса» заметно опережает свою предшественницу по качеству оттенков. По заверениям разработчиков, в этом плане YandexGPT 4 Pro обходит YandexGPT 3 Pro в 70% случаев.

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«Версия Lite отвечает не хуже самой мощной модели "Яндекса" прошлого поколения. Это стало возможным благодаря улучшению процесса обучения. В частности, разработчики научили нейросеть рассуждать – на примерах с пошаговым решением задач», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Почти как человек

Одной из ключевых особенностей YandexGPT 4 стало умение разбивать поставленную перед ней сложную задачу на несколько более простых, после чего решать их пошагово. Фактически, нейросеть научилась рассуждать, то есть составлять цепочки мыслей (функция chain-of-thought).

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Качество ответов YandexGPT 4 на фоне предыдущих версий нейросети улучшилось, в том числе, благодаря этой возможности. За счет умения рассуждать YandexGPT 4 способна отвечать на вопросы, требующие анализа. В качестве примера «Яндекс» привел негативный отзыв клиента – нейросеть может разобраться в причинах недовольства и предложить пути решения проблемы.

Разработчики намерены дополнительно улучшить способность YandexGPT 4 к рассуждению. Они хотят добавить в нее возможность включать скрытые рассуждения для всех запросов.

Не как человек

Особенностью человеческого мышления является то, что люди очень часто додумывают что-то или придумывают вымышленные факты. Нейросети научились этому от них, и YandexGPT 4 в этом плане – не исключение, но разработчики постарались до минимума сократить долю ошибок в ответах (в том числе и выдуманных фактов).

Пример работы YandexGPT 4

Новые модели лучше отвечают на вопросы с опорой на внешние источники (применяется в системах RAG, Retrieval Augmented Generation). Такими источниками могут быть, например, документы компании или статьи. Доля ошибок и придуманных фактов снизилась в таких сценариях почти в два раза – с 4% в третьем поколении нейросети до до 2,1% в четвертом. «Кроме того, новые модели в среднем в два раза быстрее предыдущих отвечают на вопросы», – добавили разработчики.