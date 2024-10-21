Крупнейшая в мире страна ограничивает ввоз ПК и планшетов, чтобы подстегнуть местное производство

Стимулирование локального производства смартфонов при помощи заградительных пошлин в Индии сработало, поэтому местные власти рассчитывают повторить этот опыт в сегменте планшетов, настольных персональных компьютеров (ПК), а также ноутбуков. Подобные ограничения в стране должны были вступить в силу еще в прошлом году, но их внедрение столкнулось с серьезными препятствиями из-за давления со стороны западных компаний и американских властей, что привело к остановке ряда инициатив и проектов. Индия - крупнейшая в мире страна с населением 1,442 млрд человек.

Защита внутреннего рынка от импорта

Индия ограничила импорт ноутбуков, планшетов и персональных компьютеров, чтобы стимулировать местное производство, пишет Reuters.

По данным Reuters, импорт ноутбуков, планшетов и ПК будет разрешен при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт. В апреле-июне этого года импорт электроники, включая ноутбуки, планшеты и ПК, составил $19,7 млрд, увеличившись на 6,25% за год.

Со слов бывшего генерального директора Ассоциации производителей информационных технологий (ИТ) электронной промышленности Али Джафри (Ali Jafri), суть этого шага заключается в том, чтобы поддержать производство в самой Индии, ведь страна берет курс на масштабное импортозамещение. Для этого меняется система управления экономикой: внедряется проектный подход, назначаются ответственные за выполнение конкретных задач. Джафри отметил, что в Индии приняты масштабные планы развития инфраструктуры, металлургии, машиностроения, агропромышленного комплекса (АПК), фармацевтики, электроники и других сфер. Стратегическая цель - к 2030 г. стать третьей экономикой мира.

Индия - крупнейшая страна в мире по численности населения. В апреле 2024 г. фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) оценил число ее жителей в 1 млрд 442 млн человек. Индия обгоняет Китай, в котором живут 1 425 млн человек.

По информации Reuters, правительственная инициатива по введению импортных квот призвана побудить крупные технологические компании, такие как Apple, Dell и Lenovo, открыть свои производственные мощности внутри страны.

Компании Dell, Acer, Samsung, LG, Panasonic, Apple, Lenovo и HP являются одними из ключевых компаний, продающих ноутбуки на индийском рынке. По данным консалтинговой фирмы Mordor Intelligence, рынок ИТ-оборудования в Индии, включая ноутбуки, оценивается почти в $20 млрд, при этом продукции на $5 млрд производится на местном уровне, а остальной объем потребляется за счет импорта, главным образом из Китая, что подчеркивает зависимость страны от внешних поставок.

C 2015 г., когда премьер-министром стал Нарендра Моди (Narendra Modi), в стране начались серьезные реформы. В 2019 г. была принята новая программа развития страны, предусматривающая увеличение валового внутреннего продукту (ВВП) с $2,7 трлн до $5 трлн к 2025 г.

Статистика

По итогам 2022 г. в Индии было реализовано приблизительно 14,25 млн ПК - десктопов и ноутбуков. Это на 0,6% больше по сравнению с 2021 г., когда поставки равнялись 14,17 млн единиц. Аналитические данные по местному рынку 29 марта 2023 года опубликовала компания Canalys.

К концу 2022 г. спрос на ПК в Индии резко сократился - падение оценивается в 26,4%. Тем не менее, по итогам всего года в целом отрасль показала положительную динамику. Продажи десктопов по сравнению с 2021 г. поднялись на 37%, составив 3,2 млн штук. В сегменте портативных компьютеров зафиксирован спад на 7% - до 11 млн единиц.

В отчете Canalys говорится, что в потребительском сегменте спрос сократился к концу 2022 г. Коммерческий сектор продолжал бороться с проблемами в цепочках поставок. Негативное влияние на отрасль оказали макроэкономические сложности, включая высокий уровень инфляции и рецессию.

Крупнейшим игроком индийского ПК-рынка в 2022 г. стала HP с долей 31,6% и примерно 4,5 млн отгруженных десктопов и ноутбуков. На втором месте располагается Lenovo с 19,8% и 2,82 млн проданных компьютеров. Замыкает тройку Dell - 14,3% и 2,04 млн единиц. Далее идут Acer и Asus, доли которых составили соответственно 10,5% и 7%, а продажи - 1,5 млн и 992 тыс. штук. Все прочие поставщики рынка в целом контролируют примерно 16,9% отрасли в Индии.

Американские инвестиции

Руководители американского производителя микросхем Advanced Micro Devices (AMD) летом 2023 г. заявили о том, что в течение следующих пяти лет инвестируют в Индию около $400 млн. Компания планирует построить свой крупнейший дизайнерский центр в технологическом центре Бенгалура. Об этом объявил технический директор AMD Марк Папермастер (Mark Papermaster) на ежегодной конференции по полупроводникам.

Новый кампус площадью 500 тыс. квадратных футов увеличит количество офисов AMD в Индии до 10. В стране уже работает более 6,5 тыс. сотрудников компании. Чипы AMD используются в широком спектре устройств - от персональных компьютеров до центров обработки данных (ЦОД).

По данным Reuters, несмотря на то, что индийское правительство сильно опоздало, но оно пытается привлечь инвестиции в зарождающийся сектор микросхем в Индии, чтобы утвердить свою репутацию как центра производства микросхем.

AMD работает над чипом искусственного интеллекта (ИИ), который станет конкурентом для лидера рынка Nvidia. В отличие от своего главного конкурента Intel, AMD передает производство разработанных ею чипов сторонним производителям, таким как тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

TSMC и южнокорейская Samsung являются одними из немногих элитных производителей микросхем в мире, которые освоили передовое производство микросхем. Именно за эту технологию сейчас соревнуются многие страны, чтобы избежать потрясений в цепочке поставок, таких, с которыми столкнулись во время пандемии COVID-19. В 2021 г. Индия представила программу стимулирования производства микросхем стоимостью $10 млрд, но план потерпел неудачу, поскольку ни одна компания до сих пор не смогла получить разрешение на создание завода по производству микросхем, что является центральным элементом амбиций Моди.