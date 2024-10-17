Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность

Образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность Сбербанка. Сумма сделки составила около 5 млрд руб. Участники рынка полагают, что в будущем активы либо потеряют часть автономии с полной интеграцией в корпоративную структуру банка. Покупка школ закономерна, ведь банк стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами, а на рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Покупка онлайн-школ

Сбербанк приобрел образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд», сумма сделки могла составить примерно 4–6 млрд руб. Об этом в середине октября 2024 г. пишет «Коммерсант».

О том, что Сбербанк ведет переговоры по покупке онлайн-платформ, стало известно в апреле этого года, об этом рассказывали бывшие сотрудники «Нетологии». Тогда участники рынка полагали, что Сбербанк не будет серьезно трансформировать новые активы, а просто возьмет под управление. В компаниях прошли аудиторские проверки, типичные для mergers and acquisitions (M&A). Сам проверки являются классическим, самым быстрым и надежным способом переоформления или преобразования собственного бизнеса, в результате которого на рынке появляются более крупные компании.

В настоящее время Сбербанк закрыл сделку по покупке образовательной платформы. Три источника на рынке онлайн-образования подтвердили «Коммерсант» данный факт. По их данным, сумма сделки составила порядка 4–6 млрд руб.

Сбербанк Одни из лидеров на рынке онлайн-образования перешли в собственность Сбербанка

Сделка Сбербанка о покупке образовательных онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд» будет крупнейшей с начала 2023 г., когда VK реализовала опцион и выкупила 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд руб. Такая оценка предполагала, что стоимость актива на тот момент составляла около 11 млрд руб., то есть почти четыре годовые выручки.

Образовательные проекты

«Нетологии» - российская компания и образовательная онлайн-платформа, запущенная в 2011 г. Одна из ведущих российских компаний онлайн-образования. Входит в ИТ-холдинг TalentTech, объединяющий компании по трем направлениям: EdTech, HRTech и Freelance. EdTech-сегмент холдинга, наряду с «Нетологией» (включая EdMarket), представлен компаниями «Фоксфорд» и «TalentTech.Обучение».

«Нетология» специализируется на подготовке и дополнительном обучении специалистов в сферах интернет-маркетинга, бизнеса и управления, дизайна и UX, программирования, аналитики и data science, бизнес-образования, а также творческих профессий и высшего образования.

«Фоксфорд», в сентябре 2014 г. был создан образовательный холдинг «Нетология-групп». Выпускниками «Нетологии» уже стали 35 тыс. человек, говорится на официальном сайте школы. В «Фоксфорда» учились за всю историю компании 250 тыс. В 2017 г. 40% компании выкупил ИТ-холдинг TalentTech, принадлежащий «Севергрупп» Алексея Мордашова, затем доля выросла до 85%.

В июне 2023 г. «Севергрупп» перестала быть учредителем ООО «ТТ-Холдинг», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет 100% ООО «Нетология» и 93% ООО «Фоксфорд» (7% принадлежат сооснователю «Нетологии-групп» Алексею Половинкину). Сейчас конечные владельцы «ТТ-Холдинга» не раскрываются. ООО 30 января сообщило о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в том числе в учредительные документы.

В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, который составляет Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 7-e место по выручке во втором квартале с 1,2 млрд руб., «Нетология» - 14-e место, 630 млн руб. соответственно. Суммарная же выручка 100 крупнейших образовательных сервисов России во втором квартале достигла 32 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. показатель вырос на 22,4%.

Инвестиции в будущее

В целом интерес инвесторов к компаниям в сфере онлайн-образования в России только растет. Так, в первой половине года отрасль привлекала венчурное финансирование активнее, чем компании из других сфер, всего в этот период совершено восемь сделок на сумму $4,09 млн. В их числе - VK, получивший разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на сделку по покупке бывшей English First. Параллельно о планах по выходу на биржу объявил образовательный холдинг Ultimate Education.

Растущая конкуренция в сфере онлайн-образования говорит о том, что поставщикам услуг, возможно, придется предпринять решительные действия. Интерес к онлайн-образованию и участие в нем продолжают расти: в 2020 г. был зафиксирован рекордный набор студентов, а университеты запустили новые онлайн-программы, чтобы удовлетворить возросший спрос. От докторантов до пожизненных студентов - люди все чаще используют онлайн-инструменты для обучения и приобретения новых навыков. Хотя рост спроса неоспорим, создание интересных предложений, привлекающих потенциальных студентов, является постоянной проблемой для многих поставщиков услуг.

За часть рынка онлайн-образования борются многие игроки от местных и национальных университетов до новых гигантов онлайн-образования, а также новых поставщиков ИТ-услуг, не связанных ранее с предоставлением образовательных услуг. Масштабы этих изменений на рынке и растущая конкуренция, которую они предвещают, указывают на то, что поставщики услуг онлайн-образования могут быть вынуждены пойти дальше постепенных улучшений и начать большие, смелые шаги, чтобы выжить, расти и процветать.