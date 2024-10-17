Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза

Количество тендеров на госзакупки системного офисного ПО и ОС за девять месяцев 2024 г. достигло 805, что на 45% больше по отношению к этому же периоду 2023 г. Денежный объем увеличился на 31%. Отведенный законодательством срок импортозамещения софта приближается — на объектах критической информационной инфраструктуры иностранное ПО нельзя будет использовать с первого января 2025 г.



Госзакупки системного офисного ПО и ОС

Денежный объем публичных госзакупок российского системного офисного ПО и ОС с начала 2024 г. по сентябрь составил 2,3 млрд руб., что больше показателя 2023 г. на 31,2%. Количество тендеров достигло 805, увеличившись на 45,3%, приводит «Коммерсант» данные компании «Тендерплан».

Объем и количество закупок российских ОС в рамках 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству), по данным «Контур.Закупок», с начала 2024 г. уже превысили показатели за весь 2023 г. — 615 процедур на 918 млн руб. против 612 процедур на 899 млн руб. годом ранее.

Активность импортозамещения растет

За первые восемь месяцев 2024 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ в целом, составил 200 млрд руб., подсчитали в аналитическом центра Right line. Показатель вырос на 8,7% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Всего было размещено 55,2 тыс. закупок — на 11,5% больше, чем в 2023 г. Об этом писал CNews в начале сентября 2024 г.

По данным Right line, которые представители центра предоставили CNews в феврале 2024 г., по итогам 2023 г. наблюдалась обратная ситуация — падение объема закупок в рамках 44-ФЗ на 7,9% по сравнению с 2022 г. Хотя общее количество закупок в сфере ИТ выросло на 10,5% и составило тогда 81,6 тыс.

До конца 2024 г. объемы импортозамещения ПО в госсекторе могут вырасти еще значительнее. «Не исключен всплеск закупок в четвертом квартале», — сказал «Коммерсанту» эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. В «Ред Софт» и «Группе Астра» тоже ожидают рост продаж в IV квартале.

Высокая ключевая ставка ЦБ (19% на октябрь) и ожидаемое ее повышение побуждает компании менять свои планы по закупкам российского ПО, добавил управляющий партнер Monq Digital Lab Николай Ганюшкин: «Из 100% проектов, планировавшихся к закрытию в третьем квартале, фактически завершилось только 47%. Компании не отказываются от проектов, но переносят закупки на месяц или два».

Установленные законодательством сроки приближаются

Указ президента Владимира Путина №166 от 30 марта 2022 г. устанавливает сроки импортозамещения для российских госорганов и госкомпаний. С первого января 2025 г. им запрещено использовать иностранные ОС и ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для систем управления базами данных (СУБД) установлен срок с первого января 2026 г.

К началу осени 2024 г., как выяснило исследование «К2Тех», ИТ-инфраструктура российских компаний состояла из зарубежных решений на целых 75%, и лишь 25% занимали российские разработки. В госсекторе в среднем лишь 43% инфраструктурных ИТ-решений разработан российскими компаниями, а остальные 57% – это наработки иностранных фирм.

Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования (АКП ПОО) выступала за создание переходного периода до 2027 г., как писали «Ведомости» в октябре 2024 г.

В апреле 2024 г. CNews писал, что отечественные банки, чьи информсистемы относятся к объектам КИИ, тоже просят продлить сроки перехода, так как не успевают подготовиться к полному отказу от иностранного ПО с первого января 2025 г. Письмо Ассоциация банков России (АБР) по этому поводу было направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует цифровую экономику), а также в Центробанк, Минцифры, Минпромторг и Минфин.

Российские власти на тот момент были не готовы смещать сроки отказа от иностранного ПО на объектах КИИ. «Инициативу о продлении сроков перехода на отечественные решения для всех субъектов, попавших под действие этого указа, не поддерживаем», – заявили тогда Forbes в Минцифры. «Для государственных организаций, имеющих значимые объекты критической информационной инфраструктуры, обязанность обеспечения перехода на российские решения установлена законодательно. И данные сроки не подлежат изменению», – сказали изданию представители Центробанка.