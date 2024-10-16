В России улучшат сотовую связь за счет разрешения строить вышки вдоль дорог

Комитет Госдумы по информационной политике (информполитика), информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта о качестве мобильной связи на автодорогах. Согласно поправкам в законы о связи и автомобильных дорогах, размещать вышки сотовой связи вдоль дорог станет проще.

Упрощение размещения

Комитет Госдумы по информполитике на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на упрощение условий размещения инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог. Об этом в середине октября 2024 г. пишет «Коммерсант».

В настоящее время операторам связи зачастую отказывают в размещении оборудования вдоль них, что замедляет скорость строительства сети, а отсутствие инфраструктуры повышает аварийность на дорогах. Операторы выразили поддержку законопроекта, однако отметили необходимость его доработки для учета всех аспектов и улучшения его эффективности, чтобы он лучше соответствовал требованиям рынка и интересам российских потребителей. Другой значимой проблемой является отсутствие подключения к электричеству на 80% трасс, которые еще не обеспечены сотовой связью.

Согласно документу, в законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» закрепляется норма о том, что земельные участки в границах полос отвода автодорог могут использоваться для размещения и эксплуатации сооружений связи.

Beeline В России улучшат качество связи вдоль дорог за счет строительства линий связи

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за различий в федеральных законах владельцы автодорог отказывают в размещении линий и сооружений связи операторам. Сейчас в федеральном законе «Об автомобильных дорогах» ширина придорожных полос варьируется от 25 до 100 метров в зависимости от класса автодорог.

По данным из документа, оператору связи возмещаются расходы, которые он понесет в случае переноса или переустройства линий и сооружений связи из-за строительства, расширения или ремонта дорог и мостов. Кроме того, закон «О связи» дополняется положением о том, что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах.

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, данный законопроект призван урегулировать вопросы размещения объектов связи вдоль автомобильных дорог. Ведь размещение базовых станций в полосе отвода дорог действительно может стать эффективным решением для улучшения качества связи, так как это обеспечит более быстрое и недорогое развертывание инфраструктуры. Это также позволит оптимизировать затраты операторов, так как отсутствует необходимость в приобретении дополнительных земельных участков. Кроме того, такая практика может способствовать более равномерному покрытию мобильной сетью, что особенно важно в сельских и удаленных районах.

Как ранее отмечал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями Global System for Mobile (GSM) почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%. Региональные дороги - сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. Хинштейн добавил и то, что особенно данная проблема актуальна для российских регионов Дальнего Востока и Сибири.

Дорожные электросети

По словам источника «Известий» в Совете Федерации России, опосредованное подключение - это система присоединения к энергосетям, при которой конечный потребитель получает энергию не напрямую от профильной компании, а через посредника. Например, от крупного промышленного предприятия или от владельца дороги, которые перераспределяют излишки электроэнергии. Такую практику необходимо оформить законодательно, поскольку сейчас в России отсутствует единый порядок взаимодействия между владельцами автодорог и операторами связи.

Министерство энергетики (Минэнерго) России намерено внести правки в «Правила технологического присоединения к электросетям». Которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям. Корректировка позволит осуществить опосредованное технологическое присоединение объектов связи до 150 кВт к электросетевой инфраструктуре вдоль автодорог.

Группа «Россети» еще с октября прошлого года участвует в проработке Минэнерго изменений в нормативно-правовые акты (НПА), направленные на обеспечение предоставления опосредованного присоединения объектов связи к электросетям вдоль существующих автомобильных дорог.

Существуют ситуации, когда в регионах уже размещенные вдоль дорог базовые станции годами не подключают к электричеству из-за различных проволочек и отсутствия стимулов к сотрудничеству. Для того чтобы связь вдоль дорог появлялась быстрее, необходимо установить точные сроки ответа владельцев энергетической инфраструктуры на обращения операторов о возможности опосредованного присоединения. Для определения порядка выдачи технических условий необходимо разработать в России четкие критерии, включая сроки обработки заявок, требования к документоведению и формам обратной связи. Возможные обоснования отказа могут включать несоответствие техническим требованиям, отсутствие возможности подключения в силу инфраструктурных ограничений или экономической нецелесообразности. Реалистичные тарифы на подключение следует устанавливать с учетом особенностей автодорог с низким трафиком, учитывая инвестиции операторов и ожидаемую рентабельность, возможно, с применением дифференцированных ценовых предложений для различных регионов.