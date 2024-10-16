Дело техники: участники партнерского форума «Рэйдикс» обсудили новинки СХД

10-11 октября более ста представителей из 35 крупных ИТ-компаний встретились в Санкт-Петербурге, чтобы лицом к лицу обсудить с партнерами из «Рэйдикс» планы дальнейшего развития сотрудничества и важные аспекты текущей работы. Участниками форума стали лидеры технических и коммерческих подразделений таких компаний, как «Депо Электроникс», «Булат», «Скала-Р», «Интеллектика», «Дельта Компьютерс», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Новый Ай Ти Проект», «Тринити», «Норси-Транс» и другие.



Дело техники

В ходе первого дня форума участникам предстояло обсуждение преимущественно технической повестки. Были представлены подробные доклады, посвящённые, в частности, обновлениям в последней версии релиза продукта Raidix, особенностям тестирования производительности систем на базе различных программных движков Generic Engine и ERA Engine, демонстрации работы системы мониторинга Zabbix с СХД. Кроме того, была подробно рассмотрена динамика развития продуктов Raidix в контексте утверждённой ранее дорожной карты. Большое внимание уделили и недавнему нововведению — аттестации инженеров компаний-партнёров «Рэйдикс» по итогам соответствующих обучающих курсов, которые уже прошли несколько сотен инженеров. Руководитель группы пресейл «Рэйдикс» Алексей Казаков подчеркнул, что обучающие курсы будут совершенствоваться и в дальнейшем, в том числе с учётом высказанных коллегами на форуме предложений.

Участниками форума стали более ста представителей 35 ИТ-компаний

За круглым столом

Вечернее обсуждение докладов дало пищу для новых размышлений, результатами которых участники смогли поделиться уже на следующий день: деловая программа 11 октября целиком была посвящена общению в формате круглого стола. Инженеры и менеджеры «без купюр» обсуждали актуальные вызовы отрасли и искали ответы на важные для повышения эффективности работы вопросы, такие как запуск дополнительных направлений развития обучающих программ «Рэйдикс», введение расширенного обучения и консультирования заказчиков и партнёров, реализация партнёрского Service Desk, а также потенциальные изменения в партнёрской программе.

Заметки «на полях»

Несмотря на плотную деловую повестку на форуме нашлось время и для неформальной программы, в ходе которой, тем не менее, также периодически возникали рабочие обсуждения – проходившие, однако, в непринуждённом ключе.

Первый партнёрский форум «Рэйдикс» стал площадкой для открытого общения по ключевым технологическим и техническим вопросам

Итоги

Первый партнёрский форум «Рэйдикс» стал площадкой для открытого общения по ключевым технологическим и техническим вопросам и дал участникам возможность наметить новые шаги для достижения новых, более высоких целей в рамках партнёрства с «Рэйдикс».

Олег Носов, генеральный директор Itelon: «Одна из важных задач вендора, нацеленного в будущее — формирование сообщества преданных системных интеграторов. В этом направлении компанией «Рэйдикс» сделан очередной большой шаг: успешно прошёл первый Партнёрский Форум. В комфорте загородного отеля у всех была отличная возможность обменяться мнениями, узнать новости и "сверить часы"».

Эмиль Ханбеков, директор департамента продаж «Норси-Транс»: «Давно не было таких крутых мероприятий! Продумано всё: место проведения Форума, состав, наполнения по темам, а уж про сплочение коллектива и говорить нечего — восторг! Коллеги представили изменения в обучающей программе, уверен, что это действительно повысит качество знаний по функционалу СХД у «технарей» и пресейлов российских вендоров».

Алексей Казаков, руководитель отдела пресейл «Рэйдикс»: «Считаю, что наш первый партнёрский форум оказался во всех отношениях продуктивным — главным образом, благодаря вовлечённости и активной работе всех участников. Мы получили от партнёров необходимую обратную связь по технологическим и коммерческим аспектам сотрудничества и убедились в том, что в большинстве случаев наши точки зрения оказались близкими, либо совпали полностью. Добавлю, что мне как инженеру было особенно ценно и интересно принимать участие в обмене мнениями за круглым столом на второй день Форума: могу подтвердить, что мы уже взяли в проработку ряд предложений, касающихся обучения и сертификации. Спасибо всем участникам Форума за открытое и конструктивное общение и за тёплую, доверительную атмосферу, почувствовать которую, я уверен, смог каждый».

Алёна Габриель, коммерческий директор «Рэйдикс»: «Благодарю наших партнёров за то, что они нашли время приехать к нам вне зависимости от рабочей загрузки. Встреча показала, что мы одинаково смотрим на ключевые направления сотрудничества и умеем находить разные пути решения любых вопросов. Ждём всех в следующем году!»