В России создали сверхлегкий беспилотник из стеклопластика

В России разработан легкий и дешевый беспилотник (БПЛА) самолетного типа. Корпус аппарата изготовлен из стеклопластика, а применять его предлагается в сельском хозяйстве. У дрона высокие аэродинамические качества планера, где несущая конструкция самолета или других летательных средств, включает в себя фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и другие элементы конструкции, а также и низкое энергопотребление силовой установки. Аппарат также может пролететь до получаса со скоростью 80-120 км/ч.

Разработан дрон

Ученые из Самарского университета им. Королева разработали легкий и доступный по цене беспилотник самолетного типа. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание ТАСС. Корпус этого аппарата изготовлен из стеклопластика, что позволило существенно снизить его вес. Новая разработка в сельском хозяйстве обещает повысить эффективность производства, улучшить устойчивость к климатическим изменениям и снизить затраты.

Испытания нового БПЛА прошли успешно, и первый экземпляр был отправлен заказчику - компании, занимающейся планерной авиацией. Университет готов начать серийное производство данного устройства. Дрон создали на базе инженерной аэрокосмической школы университета в вузовском научно-технологическом центре композиционных материалов.

Как говорится в сообщении пресс-службе вуза, применяемая технология позволяет снизить вес беспилотника по сравнению с рядом аналогичных аппаратов, что увеличивает дальность и скорость полета, а также массу полезной нагрузки, которую может взять на борт беспилотное воздушное судно. Дрон предназначен для решения различных задач сельского хозяйства.

Ssau - Олеся Орина В России для сельского хозяйства начали производство легкого дрона из стеклопластика

По словам доцента кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олега Лукьянова, имеющиеся мощности уже позволяют начать серийное производство аппарата в России. По его словам, у беспилотника высокие аэродинамические качества планера и низкое энергопотребление силовой установки.

По словам разработчиков, стеклопластик часто является оптимальным материалом для беспилотного воздушного судна (БВС) самолетного типа - это прочный, жесткий, легкий и довольно недорогой материал, а его производство достаточно технологично. Популярный в производстве беспилотников углепластик, или карбон, дороже стеклопластика примерно в шесть-семь раз, при этом высокие механические характеристики дорогого углепластика часто просто не нужны для малоразмерных БВС. Кроме того, использование карбона в некоторых элементах конструкции может быть ограничено из-за его токопроводимости. Стеклопластик же, в отличие от карбона, полностью радиопрозрачен, он полностью пропускает электромагнитные волны, поэтому корпус стеклопластикового беспилотника не создает никаких проблем бортовой радиоаппаратуре, как это бывает на карбоновых БВС.

Ssau - Олеся Орина Карбон дороже стеклопластика

Сам аппарат может пролететь до получаса со скоростью 80-120 км/ч. Дрону не нужна большая взлетно-посадочная полоса, достаточно 25 м, что дает возможность сажать его в поле. Это можно осуществлять за счет мощной механизации задней кромки крыла, которая позволяет выполнять достаточно короткие взлеты и посадки.

Взлетный вес аппарата составляет 6,5 кг, из них 1,5 кг полезной нагрузки. Крылья беспилотника из композиционных материалов, а размах крыльев - 2,5 м, длина фюзеляжа - 1,35 м.

Производство

Со словам ученых, техническое оснащение научно-технологического центра позволило изготовить конструкцию крыла из композиционных материалов методом вакуумного формования, что снизило массу конструкции, обеспечило качественные аэродинамические обводы и повысило жесткость и прочность фюзеляжа и крыла.

В сильно упрощенном виде технология выглядит следующим образом. В матрицу, повторяющую форму будущей детали или конструкции, укладывается стеклоткань, пропитанная смолой, почти как мокрое белье в пустой тазик. Затем откачивается воздух, и в условиях создающегося вакуума атмосферное давление намертво прижимает эту пропитанную смолой стеклоткань к матрице. В процессе дальнейшего производства в печи изделие полимеризуется, превращаясь в прочный стеклопластик.

Фюзеляж изготавливается немного иначе, а именно, методом контактного формования по мастер-модели. Пропитанная смолой стеклоткань укладывается фрагментами, как папье-маше, на пенопластовую болванку-оправку, повторяющую форму фюзеляжа. После того как уложено нужное количество слоев стеклоткани на болванку, полученное изделие следует замотать пленкой. Для того чтобы обеспечить лучшее прижатие между слоями композита и с поверхностью болванки для достижения требуемой точности и нужных прочностных характеристик конструкции.

Для изготовления беспилотника использовалась установленная в научно-технологическом центре композиционных материалов система для термовакуумного формования изделий из полимерных композиционных материалов, произведенная ульяновской компанией «Дельта-М». Объем печи в этой мощной системе позволяет полимеризовать под вакуумом достаточно габаритные изделия: размеры рабочей зоны печи - 7х3х2,2 м.

Со слов инженеров, на базе имеющихся мощностей в Самарском университете им. Королева им под силу выпускать такие БВС серийно, а в перспективе здесь можно будет даже изготавливать большие конструкции для пилотируемых самолетов. Кроме того, опыт, полученный при создании этого БПЛА, несомненно, найдет и уже находит свое отражение в учебном процессе вуза. В университете подчеркнули, что технология оказывается выгодной при серийном производстве аппаратов уже от 10 штук.