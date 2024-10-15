«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию

«Аквариус» ведет переговоры о поставках своей продукции с Вьетнамом, а также с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах. На этих рынках компании предстоит жесткая конкуренция с китайскими производителями.



Переговоры о поставках

Российский разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина.

Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила директор Института устойчивого развития и цифровой экономики Вьетнама Фам Тхи Суан (Pham Thi Xuan), по словам которой, власти страны заинтересованы в партнерстве с «Аквариусом» и планируют внедрять российские серверы в свою инфраструктуру.

«Роль России как партнера Вьетнама в области ИT велика. Мы заинтересованы в развитии высоких технологий в нашей стране, которые невозможны без вычислительной техники, в частности серверного оборудования. Это одно из потенциальных направлений совместной работы с “Аквариусом”», — сказала Фам Тхи Суан.

Целесообразность конкуренции с Китаем

Рынок серверов Вьетнама, по оценке Univdatos, которую приводит издание, будет расти устойчивыми темпами около 14% в год до 2030 г. В 2022 г. он был оценен в $165 млн.

«Аквариус» «Аквариус» намерен наращивать производство и выходить на зарубежные рынки

Но он открыт для Китая. «Сейчас Вьетнам является открытым рынком и для Китая. А конкурировать с китайцами нецелесообразно как экономически, так и технологически», — полагает собеседник газеты на рынке электроники.

Генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион тоже считает, что конкурировать с китайцами будет сложно: «Шансы “Аквариуса” преуспеть на рынке Азии, думаю, будут зависеть от точной оценки рынков конкретных стран этого региона и условий работы на них. Большую роль, например, будет играть то, станут ли привлекать в качестве партнеров местных игроков».

«Поскольку задачи цифровой трансформации, как правило, государство “каскадирует” бизнесу, наиболее вероятно, что первые контракты будут заключены именно с госсектором», —сказал Калинин.

У присутствие во Вьетнаме могут быть и другие цели, например, попытка получить доступ к азиатским фабрикам и микроэлектронике, считает один из собеседников издания.

«Аквариус» наращивает обороты

«Аквариус» — системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, имеющее два современных производственных комплекса в Шуе (Ивановская область) и Твери, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств.

Осенью 2023 г. компания направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко проект развития до 2026 г. и просила у государства 10,5 млрд руб.: 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе и по три млрд руб. на вхождение в капитал российского дистрибутора и азиатского ИТ-разработчика.

Проект предусматривал вложение 29,5 млрд руб. собственных средств в разработку, производство и маркетинг с целью расширения производства смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой техники. В результате «Аквариус» рассчитывал занять 20% рынка ноутбуков и по 7% на рынке смартфонов и планшетов в потребительском сегменте. Гаджеты предлагается выпускать на ОС Android, а компьютеры — на ОС «Астра Линукс».

В июле 2024 г. CNews писал, что «Аквариус» планирует выпускать серверы на российских микроконтроллерах «MIK32 Амур», первом полностью отечественном микроконтроллере. Ближайшим аналогом выступает микроконтроллер STM32L0 компании ST Microelectronics. «Амур» основан на процессорном ядре RISC-V. Он разработан инженерами «Микрона» совместно с НИИМА «Прогресс» (оба предприятия входят в группу компаний «Элемент»).

Применяться «Амур» может в устройствах промышленной автоматизации (датчики контроля на промышленных предприятиях и объектах), потребительской (интернет вещей, умный дом, управление климатом и т.п.), в охранных системах, системах сигнализации, телеметрии, мониторинга, управления инфраструктурными системами (например, управлением городским освещением и др.).