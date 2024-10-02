Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос

Сбербанк прекратил прием заявок на выдачу льготной ИТ-ипотеки. Неофициальная причина – «в связи с исчерпанием лимитов». Сама программа льготной ипотеки для работников ИТ-сферы действует до 2030 г. – ее продлили летом 2024 г. Но это уже не первый случай, когда Сбербанк останавливает прием заявок.

Единые условия для всех

Сбербанк, крупнейших российский банк, приостановил прием заявок на льготную ИТ-ипотеку, по условиям которой работники ИТ-сферы в России могли получить кредит на покупку жилья под 1-5% годовых в зависимости от банка и региона. Пометка о прекращении приема есть на официальном сайте банка, но причины он не раскрывает.

Редакция CNews направила в пресс-службу Сбербанка запрос о причинах, но ответа не получила. Также в банке не сообщают, является ли эта мера временной, или же взять кредит на покупку дома или квартиры сотрудники аккретидованных Минцифры ИТ-компаний по льготной ставке в Сбербанке больше не смогут никогда.

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Случившееся означает, что ИТ-специалисты теперь будут вынуждены брать ипотеку в Сбербанке на тех же условиях, что и работники других сфер. В нынешних российских реалиях это более 20%, и ставки продолжают расти по мере увеличения Центробанком ключевой ставки.

Возможная причина

Изданию Frank Media, удалось выяснить потенциальную причину, по которой Сбербанк перестал принимать заявки на ИТ-ипотеку. Представитель техподдержки банка сообщил ему, что такое непопулярное решение было принято «в связи с исчерпанием лимитов».

Также оператор техподдержки уточнил, что Сбербанк приостановил не только прием заявок, но и даже услугу по записи на сделку.

На официальном сайте Сбербанка к моменту выхода материала информации об этом не было.

Зачем ИТ-шникам льготы

В начале весны 2022 г. Россия столкнулась с массовым оттоком ИТ-специалистов за рубеж – уезжали десятки тысяч человек. Так совпало, что почти сразу после этого в стране были запущены две программы, нацеленные на поддержку работников ИТ-сферы.

Уведомление о приостановке приема заявок на сайте Сбербанка

Первая – это отсрочка от армии для мужчин, работающих в аккредитованной ИТ-компании. Вторая – это программа льготной ИТ-ипотеки, условия которой, к тому же, до недавнего времени регулярно улучшались.

Весной 2024 г. выяснилось, что ИТ-шники продолжают покидать Россию, да еще и с готовым видом на жительство в Европе. Примерно тогда же условия программы льготной ИТ-ипотеки начали ухудшаться, и тогда же у банков начали заканчиваться лимиты денег, выделенные на эту программу. А сама программа ранее действовала до 31 декабря 2024 г., но летом 2024 г. власти продлили ее до 2030 г. полностью исключив из нее Москву и Санкт-Петербург.

Добро пожаловать в реальный мир

К моменту выхода материала ключевая ставка Центробанка составляла 19%. Это почти максимум за последние 17 лет – выше (20%) она была лишь в марте-апреле 2022 г., когда курс рубля ежечасно демонстрировал новые исторические антирекорды.

За ростом ключевой ставки следует и рост процентов по любым кредитам в любых банках, и Сбербанк – не исключение. Теперь ИТ-специалисты будут вынуждены брать ипотеку с процентной ставкой почти 22% – ровно до тех пор, пока выдача ИТ-ипотеке в банке не возобновится.

«Сбербанк с 2 октября (2024 г. – прим. CNews) изменил ставки по базовым ипотечным программам. Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 п.п. Таким образом, минимальные ставки на «Домклик» на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном – 21,6%», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Но это лишь минимальный уровень. «По базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на «Домклик» теперь 24,3%. Также ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%, – сказали CNews представители Сбербанка. – Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ (облигации федерального займа – прим. CNews) на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой».



