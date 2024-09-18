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Власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

ФАС выявила признаки антиконкурентных действий при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Речь идет о закупке структурой правительства Московской области услуг организации печати и сканирования у компании «Нетворкс», общая сумма соответствующих контрактов составила 241 млн руб.

ФАС нашла нарушения при реализации нацпроекта «Цифровая электроника»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении сговора на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушения были выявлены в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами.

Речь идет при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в государственных органах Московской области. Признаки нарушения были выявлены у государственного казенного учреждения (ГКУ) Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (МОЦИКТ) и соответствующего подрядчика - ООО «Нетворк».

Указанные организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках, центра контракта составила 71;8 млн руб.В случае установления вины хозяйствующим субъектам им грозят оборотные штрафы.

Сотрудничество ООО «Нетворкс» и властей Московской области

Указанный аукцион был проведен в конце 2022 г. ООО «Нетворкс» стало его победителем, на аукционе был второй, анонимный участник. Контракт должен был действовать до октября 2023 г., но он был расторгнут по соглашению сторон. Фактическая сумма исполнения контракта составила 53,7 млн руб.

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ФАС нашла признаки антиконкурентных действий при закупке правительством Московской области услуг организации печати и сканирования на сумму 241 млн рублей

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Нетворкс» было создано в 2015 г. Первоначально учредителем и гендиректором компании была Светлана Русакова. В 2021 г. владельцем и гендиректором компании стал Сергей Лебедев. В 2023 г. при выручке 84,3 млн руб. чистая прибыль компании составила 265 млн руб.

В период с 2021 по 2023 гг. ООО «Нетворкс» заключила три госконтракта на общую сумму 241 млн руб. Все они были заключены с МОЦИКТ и связаны с организацией процессов печати, сканирования и копирования в органах власти Московской области.

Позиция МОИЦКТ

Весной 2023 г. МОЦИКТ объявил новый аукцион на организацию соответствующих услуг, начальная стоимость составляла 94,3 млн руб. На аукцион была подана одна заявка, но на была отклонена и закупка не состоялась.

В МОЦИКТ заявили CNews, что организация обеспечивает реализацию цифровых проектов и осуществляет работу в рамках федерального и регионального законодательства. Госконтракт был заключен в соответствии с действующим законодательством в сфере государственных закупок. «На данный момент разбираемся в ситуации, выясняем все обстоятельства и оказываем содействие следствие», - заявили в организации.

Игорь Королев

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