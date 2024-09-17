В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков

В России завершаются работы по созданию национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи, который будет востребован в силовых структурах, промышленных и транспортных компаниях. Базой для российского стандарта стал открытый европейский стандарт DMR. При этом российский стандарт должен быть избавлен от основного недостатка DMR - отсутствия полной совместимости между оборудованием различных производителей.

Будущее профессиональной мобильной радиосвязи в России

В России должен быть создан национальной стандарт профессиональной подвижной (мобильной) радиосвязи (ПМР), следует из Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г., утвержденной Правительством. Также органы государственной власти должны быть переведены на единую национальную платформу ПМР в соответствии с требованиями указанного стандарта.

По состоянию на 2022 г. в России было около 600 тыс. пользователей профессиональной мобильной радиосвязи. Они использовали соответствующие решения в технологических сетях связи с целью управления производственной деятельностью предприятий и технологическими процессами, а также в выделенных сетях связи с целью оказания услуг ограниченному кругу лиц или группе лиц.

Фото: Kandinsky 2.1 В России завершается создание национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи для силовых структур, промышленных и транспортных компаний

Авторы Стратегии ожидают частичный переход пользователей сетей ПМР на сети сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Кроме того, предполагается обеспечить частичный перевод услуг ПМР в сети спутниковой связи на низкой околоземной орбите с высвобождением используемого радиочастотного спектра. Представители Минцифры отказались от комментариев по данному вопросу.

Кто в России пользуется сетями профессиональной мобильной радиосвязи

Разработкой стандарта занимается Консорциум профессиональных систем видеомониторинга и радиосвязи, созданный в 2020 г. при участии Минпромторга. Из материалов Консорциума следует, что в настоящее время в России завершается эксплуатация аналоговых систем ПМР (в частности, стандарта МРТ-1327) одновременно со снятием с производства аналоговых радиосредств большинством зарубежных производителей.

Попытки внедрения в России цифрового стандарта ПМР Tetra, которые производились, начиная с 2000-х годов, окончились «провалом», полагают в Консорциуме. Причиной стала «некорректная оценка возможностей данного стандарта». Сейчас в России применяется несколько цифровых систем ПМР различных стандартов: DMR, APCO 25, IDAS/NXDN, dPMR.

Сети профессиональной радиосвязи используются различными ведомствами: МВД (Министерство внутренних дел), МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Росгвардия, ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), ФСО (Федеральная служба охраны) ФСБ (Федеральная служба безопасности), Минздрав (станции скорой помощи и фельдшерско-акушерские пункты).

Также сети ПМР используются в РЖД («Российские железные дороги»), предприятиях Росавиации, Минтранса, атомной промышленности, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей отрасли, логистики и складские территории и в различных службах безопасности.

Существует тренд на перевод сетей ПМР в сети LTE. Если сети ПМР являются узкополосными и обеспечивают только передачу голоса, то сети LTE, будучи широкополосными, обеспечивают больший спектр возможных услуг. Однако для работы сетей LTE необходимо разворачивали инфраструктуры, что нецелесообразно в малонаселенных пунктах полагают в Консорциуме. В то же время сети ПМР могут работать без базовых станций. Кроме того, возможна конвергенциями между сетями ПМР и сетями LTE.

Особенности стандарта DMR и его проблемы

Большинство российских сетей ПМР построены на иностранном оборудовании европейского стандарта DMR (Tier-II и реже Tier-III). Сам стандарт DMR является открытым.

При этом он имеет незарегламентированный стек протоколов и предоставляет свободу разработчику в реализации дополнительных функциональных возможностей. Использование открытых протоколов международных стандартов для производства оборудования (терминалов профессиональной мобильной связи, базового оборудования, ретрансляторов и др.) и разработки прикладного ПО теоретически позволяет формировать мультивендорные сети с коммутаторами (серверами, мастер-станциями и другими управляющими компонентами), ретрансляторами, мобильными/носимыми рентрансляторами от разных производителей.

В стандарте DMR (Digital Mobile Radio) выделяют два основных уровня: Tier-II (конвенциональные системы, в которых абоненты могут взаимодействовать между собой или через ретранслятор) и Tier-III (транкинговые системы, в которых обеспечивается управление предоставлением услуг абонентам). Соответственно, стандарт DMR дает возможность производителям определить и реализовать «частные» наборы функций, которые содержат дополнительные «частные» услуги и функциональные возможности которые могут быть не реализованы оборудованием другого производителя, а также они могут содержать опциональные информационные сервисы конкретного производителя.

Из-за функциональных особенностей стандарта DMR, аппаратура различных производителей (Hytera, Motorola и др.) лишь частично совместима друг с другом. Это создает несовместимость между сетями различных ведомств, а зачастую и между сегментами сети одного ведомства.

В таких критически важных отраслях, как транспорт, энергетика, ТЭК (топливно-энергетический комплекс), атомная промышленность и других, незадекларированные возможности оборудовании могут вызывать технологичные катастрофы, а в случае чрезвычайных ситуаций - невозможность организации межведомственного взаимодействия между экстренными оперативными службами, предупреждают в Консорциуме.

Почему DMR стал основой для российского стандарта ПМР

В связи с этим и возникла необходимость разработки отечественного стандарта. Базой для него стал стандарт DMR: возможности данного стандарта широки и позволяют рассматривать его как основу для разработки единого национального стандарта построения сетей ведомственной радиосвязи, включая разработку уникальных требований, учитывающих национальную специфику и безопасность.

Единственный проприетарный компонент DMR - это кодек AMB. Без его импортозамещения продукция российских производителей не будет иметь экспортного потенциала. В связи с этим в рамках разработки национального стандарта также была поставлена задача создания российского кодека.

Как сообщили CNews в Консорциуме, сейчас большая часть работ по созданию национального стандарта профессиональной радиосвязи завершена. К настоящему времени выпущены три книги, описывающие его радиоинтерфейс, аудиокодек и межсетевое взаимодействие.

До конца 2024 г. они должны быть утверждены Росстандартом. Ожидается, что в 2025 г. появится книга об информационной безопасности, после чего стандарт будет окончательно сформирован.

Внедрение единого национального стандарта профессиональной мобильной радиосвязи позволит задать единые требования при производстве отечественных средств профессиональной радиосвязи, что существенно повысит безопасность, а также эффективность повседневной деятельности, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, это позволит выполнить специфические требования российских заказчиков, недоступные сейчас в применяемой иностранном оборудовании. Например, ранее Сбербанк, аэропорты и многие другие компании столкнулись с невозможностью необходимой адаптации и доработки иностранного оборудования и ПО, утверждают в Консорциуме.

Потенциал российского рынка оборудования ПМР и его участники

Стоимость работ по разработке стандарта в Консорциуме первоначально оценивали в 240 млн руб. Российский рынок мобильного оборудования для сетей ПМР оценивается в 7 млрд руб. (100 тыс. устройств средней стоимостью 70 тыс. руб)., стационарного оборудования - 12 млрд руб. (4 тыс. устройств средней стоимостью 3 млн руб.)

Производством устройств российского стандарта ПМР готовы заниматься целый ряд предприятий: «Инфотест-Р», «Радиокода», «Триалинк Груп», ЛИС («Лаборатория инфокоммуникационных сетей»), «Пульсар», «Концерн «Созвездие» и ИРЗ.