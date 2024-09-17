«Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров

ООО «Аквариус Индустрия», на 99,99% принадлежащая ООО «Группа Аквариус», приобрело 60% компании Nemifist, производящей игровые компьютеры и дорогие кастомные компьютерные системы. ГК «Аквариус» еще раньше проявила интерес к этому бизнесу — в марте 2024 г. с Nemifist уже было подписано соглашение о технологическом партнерстве.



Покупка производителя игровых ПК

ООО «Аквариус Индустрия» (на 99,99% принадлежит ООО «Группа Аквариус» и на 0,01% ООО «Аквариус Технологии») получило 26 июня 2024 года 60% ООО «Немифист», владеющего товарным знаком Nemifist. Такие данные ЕГРЮЛ обнаружил Forbes. Сумма сделки на раскрывается.

24% в Nemifist остались у основателя и генерального директора Николая Полищука и еще 16% — у Артема Кумпеля.

Nemifist — производитель игровых компьютеров, кастомных систем и персональных компьютеров. Николай Полищук сообщил изданию, что выручка Nemifist в 2022 г. составила около 120 млн руб., а по итогам 2023 г. - 200 млн руб., то есть на 70% больше. В начале 2024 г. сборочные и офисные площадки компании занимали 500 кв. м, а коллектив состоял из 20 человек.

Персональный компьютер как люксовый автомобиль

Nemifist появился три c половиной года назад, рассказал Полищук. Тогда он запустил производство собственной продукции — рабочих столов, столешница которых представляет собой корпус компьютера. Первое устройство, включая кресло, компьютер и монитор с периферией, предприниматель продал на Avito за 485 тыс. руб.

Nemifist Nemifist производит ПК в столе на заказ

Первым инвестором стал Кумпель, который занимает сейчас должность старшего управляющего директора «Авито Услуги» и «Авито Реклама», а ранее возглавлял холдинг TalentTech, входящий в «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

Через год после запуска Nemifist под своим брендом выпускала уже несколько моделей компьютеров, а также клавиатуру. Компания продавала не только корпуса ПК в столе на заказ, но и традиционные настольные системные блоки, системы водяного охлаждения, периферийные устройства, занималась оформлением компьютерных клубов.

На сайте Nemifist указано, что она создала кастомные ПК для олимпийского чемпиона гимнаста Никиты Нагорного, фитнес-блогера Алексея Столярова и основателя бренда магазинов кроссовок Nikita Efremov Никиты Ефремова. Для певицы и блогера Дарьи Зотеевой (псевдоним Instasamka) Nemifist изготовила компьютер с розовыми бриллиантами за 23 млн руб. Об этом Зотеева рассказала в своем YouTube-канале в октябре 2023 г.

Генеральный директор ООО «Ман Мэйд» Максим Мелькомов, которое выпускает игровые ПК и рабочие станции под брендом Man-Made назвал спрос на кастомные компьютеры в России «достаточно ограниченным»: «Мы рассматриваем их как некий аналог специализированных серий люксовых автомобилей, создающихся в единственном экземпляре, — таких как Rolls-Royce Boat Tail».

По словам Полищука, Nemifist планирует нарастить объем реализации компьютеров в 20-25 раз к результатам 2023 г. Количественных показателей он не назвал.

Интерес «Аквариуса»

ГК «Аквариус» и Nemifist объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве еще в марте 2024 г. Целью было названо совместное развитие производства игровых компьютеров, ⁠высокопроизводительных рабочих и графических станций. Партнеры намерены использовать сочетание «мощной производственной базы, четко выстроенных логистических цепочек и наработанного опыта проведения закупочных процедур группы компаний "Аквариус"» и технологическими наработками компании Nemifist, сказал тогда Полищук.

«Мы хотим расширить выпуск игровых компьютеров, сделать их доступными для массовой аудитории. И за полгода наши компании уже проделали большую совместную работу по развитию направлений оборудования для киберспорта и графических станций. Именно в этих сегментах мы видим особенно большой потенциал», — сказал Forbes председатель совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин.

Основатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров предполагает, что основная покупки Nemifist — это расширение линейки «Аквариуса», в которую, помимо массовых компьютеров, войдут и специализированные ПК: «Это вполне себе хорошая ниша с хорошей маржой».