Intel останавливает строительство заводов и готовится разделить бизнес на части

Компания Intel готовится к масштабной реструктуризации, чтобы вернуть себе позиции на рынке микрочипов и оптимизировать расходы. Генеральный директор представит совету директоров план, который предполагает продажу непрофильных активов и значительное сокращение капитальных затрат.

План спасения

Американская компания Intel готовится к масштабной реструктуризации, чтобы вернуть себе позиции на рынке микрочипов и оптимизировать расходы. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет The Wall Street Journal. Руководство компании планирует превратить своё производственное подразделение в отдельную публичную компанию.

В середине сентября генеральный директор Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) представит совету директоров план, который предполагает продажу непрофильных активов и значительное сокращение капитальных затрат.

Для снижения издержек компания Intel решила приостановить на два года строительство заводов в Германии и Польше. Будет остановлен и проект в Малайзии - пока не восстановится спрос на микропроцессоры.

Разделение разработки и производства микропроцессоров в компании Intel начали еще в 2021 г. и на то время Пэт Гелсингер и возглавил разработчика и производителя электронных устройств и компьютерных компонентов. С этого момента заводы компании стали доступнее для сторонних разработчиков микропроцессоров. С 2024 г. производственный бизнес Intel подает отдельную финансовую отчетность, но теперь он и вовсе станет независимым подразделением в структуре компании. Производственный бизнес сможет получать отдельное финансирование и быть контрактным производителем.

Intel Intel готовится к масштабному сокращению затрат для разделения бизнеса на части

По словам Гелсингера, Intel продаст часть доли в Altera, также корпорация получила контракт по выпуску кастомных чипов для Amazon - они потребуются в облачных системах. Наконец, компания выполнит заказ Пентагона на $3,5 млрд в рамках государственной программы по обеспечению технологической безопасности.

На фоне этих новостей акции Intel прибавили в цене, хотя пока корпорация находится в минусе: в 2024 г. она потеряла почти 60% своей рыночной стоимости. Удар нанесла в том числе Nvidia, которая предоставляет решения для искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, в августе этого года Intel раскрыла разочаровывающую статистику продаж, анонсировала увольнения и план снижения затрат. На днях же агентство Reuters сообщало о том, что компания Intel упустила контракт на $30 млрд на разработку и выпуск чипов для PlayStation 6.

Намерения руководства Intel внести изменения в структуру бизнеса и де-факто разделить компанию надвое повысили уверенность у инвесторов, что тут же положительно сказалось на акциях компании. За торговую сессию 16 сентября, акции Intel укрепились на 6,36%, достигнув $20,91 за штуку, а утром вторника 17 сентября рост продолжился, и цена бумаг компании выросла еще на 8,2%, достигнув в пике $22,63 за штуку.

По информации The Wall Street Journal, про отделение и продажу производственного бизнеса у руководства компании Intel вопрос не стоит, потому что вместе все же лучше. Руководство до конца 2024 г. собирается на две трети сократить количество офисов компании. Это должно упростить структуру компании, централизует небольшие и малоэффективные команды. В Intel собираются сокращать расходы и пересматривать инвестиции в производство, а также повышать эффективность капитальных вложений.

Проекты массово замораживаются

В начале 2024 г. Intel отложила планы по строительству современного завода в Италии. Министр промышленности Адольфо Урсо (Adolf Urso) объявил об отсрочке на пресс-конференции в Вероне.

Впервые о планах Intel по строительству мега-фабрик в Германии, Франции и Италии сообщалось в СМИ в феврале 2022 г. В следующем месяце появилась информация о том, что Италия готовит фонд в размере $4,5 млрд для приема производителя чипов. Планировалось, что новое предприятие обойдется в $4,5 млрд и создаст до 1,5 тыс. рабочих мест к 2027 г. Итальянские власти выразили готовность помочь Intel в реализации проекта, но компания пока отказалась от этой возможности. Это было в дополнение к возможным деньгам, предусмотренным Законом Европейского Союза (ЕС) о чипах. До сих пор только Германия получила выгоду от надежных планов развития и строительства.

Министр объяснил журналистам, что Intel отказалась или отложила свои инвестиции во Франции и Италии по сравнению с другими, которые она планирует в Германии. Урсо, похоже, стремился оставить дверь открытой для Intel. Урсо рассказал о том, что Италия по-прежнему заинтересована в инвестициях Intel и о том, что ее современное предприятие можно будет развивать, если Intel передумает по поводу проекта.

Отложение строительства в Италии можно рассматривать как стратегический шаг Intel с целью оптимизации производственных процессов и расходов. Возможно, компания пересмотрит свои стратегические приоритеты в Европе и сосредоточится на более перспективных проектах в других странах. В те дни в зарубежных СМИ сообщалось о том, что решение Intel отложить строительство в Италии подчеркивает нестабильность ситуации на рынке электроники и необходимость адаптации к изменяющимся условиям. Для итальянской промышленности это может стать вызовом, но также откроет новые возможности для развития сотрудничества с другими компаниями и странами. В итоге, решение Intel может стать отправной точкой для пересмотра стратегий и укрепления конкурентоспособности на мировом рынке ИТ и электроники.