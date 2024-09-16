«Дочка» «Аквариуса» дважды за лето получила госконтракты на сотни миллионов, оказавшись единственным участником тендеров

21 июня 2024 г. компания «Технопрогресс» получила тендер, стоимостью 197 млн руб. на закупку АРМ для системы «Выборы». 14 августа 2024 г. эта же компания заключила контракт на поставку АРМ для Минтруда на 216 млн руб. В каждом из случаев торги не состоялись, потому что кроме компании «Технопрогресс» в них никто не участвовал.

Поставки для госучреждений на сотни миллионов

Тендер на 197 млн руб. по поставке 1,8 тыс. АРМ по заказу оператора ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ», о котором CNews уже писал ранее, достался компании «Технопрогресс».

Также, как рассказывал CNews, эта компания получила госзакупку на поставку для Минтруда 1,4 тыс. компьютеров за 216 млн руб. для учреждений медико-социальной экспертизы. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися, а затем контракты заключались с единственным участником – компанией «Технопрогресс».

Компания «Технопрогресс» – «дочка» группы компаний «Аквариус», которая известна сборкой компьютерной техники под собственной маркой. Cогласно информации на сайте «Технопрогресс», компания занимается реализацией проектов по построению и сопровождению инженерной, связной и ИТ-инфраструктуры для российских организаций.

Фото: Нейросеть Kandinsky «Технопрогресс» поставляет госучреждениям вычислительную технику на сотни миллионов рублей

«Технопрогресс» не первое десятилетие зарабатывает на крупных госконтрактах сотни миллионов рублей. Вспомним лишь некоторые из них. Еще в 2013 г. компания стала победителем электронного аукциона на поставку рабочих станций для ИТ-инфраструктуры территориальных органов ФНС России, на сумму 398,3 млн руб. В 2017 г. «Технопрогресс» выиграла тендер на поставку серверного оборудования, его инсталляцию и модернизацию компании «Российские железные дороги» с предложением 3,14 млрд руб. В 2019 г компания «Технопрогресс» вместе с компанией «Смарт текнолоджиз» подала коллективную заявку и затем в не отраженных в протоколах долях разделила подряд на поставку вычислительной техники на 727 млн руб. для «Российских железных дорог».

Впрочем, компании не всегда удавалось добиться желаемого. Так, в 2016 г. на электронном аукционе по закупке 3,9 тыс. многофункциональных устройств (МФУ), сочетающих свойства ксероксов и принтеров для Центральной избирательной комиссии, «Технопрогресс» проиграла компании «Крок». Обе компании предложили по 517,1 млн руб., но «Крок» оказалась первой.

Контракт с ГАС «Выборы»

Электронный аукцион по поставке 1,8 тыс. АРМ для региональных фрагментов российской государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» стартовал на сайте госзакупок 29 мая 2024 г. По окончании срока подачи заявок 7 июня 2024 г. торги были признаны несостоявшимися, поскольку за этот период на участие в закупке была подана только одна заявка. Эта заявка поступила от компании «Технопрогресс», с которой позднее и был заключен контракт. Особенностью закупки была установка операционной системы, входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи, предполагавшая смену Windows 7, на которой АРМ ГАС «Выборы» функционируют сейчас, на одну из российских систем из Реестра российского ПО, созданную на ядре Linux.

CNews направил в адрес оператора ГАС «Выборы» (ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ») вопрос о том, по какой причине и в связи с какими обстоятельствами в электронном аукционе принял участие только один претендент, что привело к признанию электронного аукциона несостоявшимся, но не получил ответа.

Тендер для Минтруда

Тот же «Технопрогресс», несмотря на жалобу в ФАС, выиграл тендер на поставку АРМ для Минтруда, стоимостью 216 млн руб. Госзакупка министерства труда и социальной защиты России на поставку 1439 моноблоков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы была заявлена 16 июля 2024 г. Жалоба в ФАС от компании «Депо Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации поступила 31 июля 2024 г. Документ сообщал о неправильном оформления передачи неисключительных прав на ПО для АРМ. Но 7 августа 2024 г. жалоба «Депо Электроникс» решением ФАС была признана необоснованной.

После окончания подачи заявок 1 августа 2024 г. торги были признаны несостоявшимися, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке. Единственным участником здесь также была компания «Технопрогресc», с которой Минтруд 14 августа 2024 г. и заключил договор на поставку АРМ.

CNews задал пресс-службе Минтруда России вопрос о причинах и обстоятельствах того, что в электронном аукционе принял участие только один претендент, что стало причиной признания электронного аукциона несостоявшимся. В ответ пресс-служба Минтруда сообщила, что «количество поданных заявок зависит от желания потенциальных претендентов участвовать в электронном аукционе и обеспечить поставки в соответствие с требованиями, обозначенными в извещении об осуществлении закупки», а также что «никаких иных ограничений не существует».

Аналогичные вопросы по обоим тендерам CNews направил в адрес компании «Технопрогресс» и готов опубликовать комментарий, но пока ответов не получил.