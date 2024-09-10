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«Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей

«Концерн Телематика» преобразовался из ОАО в АО и впервые опубликовал аудированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которые демонстрируют значительный рост выручки, чистой прибыли и рентабельности.

Ключевые финансовые показатели за 2023 год

Выручка концерна «Телематика» по итогам 2023 года выросла на 88% г/г до 39,6 млрд рублей, 58% из которых приходится на железнодорожную отрасль, 42% – на автотранспортную отрасль.

Показатель EBITDAC за 2023 год составил 13,6 млрд руб., продемонстрировав рост в 2,4 раза г/г. Рентабельность по EBITDAС достигла рекордного для концерна значения в 34%.

Чистая прибыль концерна составила 10,7 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза г/г.

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Финансовые показатели концерна

«Мы продолжаем подтверждать статус лидера на рынках своего присутствия, демонстрируя впечатляющие успехи не только в технологическом развитии собственных решений и реализации крупнейших проектов национального масштаба, но и в динамике роста нашего бизнеса. За последние три года наша выручка увеличилась в четыре раза, а чистая прибыль показала рекордный рост почти в 45 раз за 2021–2023 года. Вместе с ростом масштабов бизнеса компания развивает и корпоративную структуру, реализовав преобразование в акционерное общество. Мы уверенно смотрим в будущее и продолжаем укреплять свои позиции на рынке ИИ-решений для стремительно растущей транспортной отрасли. Концерн успешно реализовал ряд значимых проектов в течение 2024 года, что позволяет нам активно развиваться опережающими рынок темпами и планировать дальнейший рост финансовых показателей», – прокомментировал Алексей Нащекин, генеральный директор концерна «Телематика».

Решения для транспортной отрасли

Вертикальная интеграция позволяет концерну создавать уникальное ценностное предложение для заказчиков, обеспечивая полный цикл реализации комплексных проектов на всех этапах: от проектирования и разработки технологических решений и оборудования до внедрения и их дальнейшего оперирования, что обуславливает уверенный рост бизнеса во всех сегментах рынка автотранспортной и железнодорожной отраслей.

Сегодня в портфеле концерна 165 лучших инновационных решений для транспортной отрасли собственной разработки, основанных на передовых технологиях искусственного интеллекта: компьютерном зрении, нейросетевых инструментах, машинном обучении, предиктивной аналитике, роботизации и других алгоритмах.

Решения концерна «Телематика» успешно работают на ключевых автомагистралях страны и выполняют важнейшие задачи в цифровизации и роботизации железнодорожной отрасли. Они помогают улучшить жизнь миллионов людей, способствуют снижению загрязнения окружающей среды, повышают безопасность и комфорт на дорогах, увеличивают эффективность логистики, оптимизируют затраты для бизнеса и государства. С помощью решений концерна ежегодно в системах платности на автодорогах совершается более 745 млн проездов, более 4 700 железнодорожных станций оснащается программным обеспечением концерна.

Проекты концерна


erid:LjN8K1RrgРекламодатель: ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"ИНН/ОГРН: 7714464113/1207700344191Сайт: https://telematika.com/

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