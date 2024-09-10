Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября
CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code».
CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».
Подать заявку на участие:
Основные вопросы конференции:
Low-code и No-code
- Как меняется отношение к Low-code и No-code?
- Что быстро и удобно делать с помощью Low-code и No-code?
- Для решения каких задач Low-code и No-code неприменимы?
- Какого уровня квалификации требует использование Low-code?
- Как расширить применение low-code?
- Что представляет собой команда для работы с Low-code?
- Какие облачные low-code инструменты можно использовать?
Технологическая основа
- Как выбрать Low/No-code платформу?
- Что такое удобный интерфейс Low/No-code платформы?
- Искусственный интеллект и low-code.
- Low-code для разработчиков ПО.
Проекты и решения
- Создание Low/No-code приложений: делимся опытом.
- Кастомизация ПО при помощи Low/No-code .
- Low-code или заказная разработка: что выбрать?
- Можно ли благодаря low-code сэкономить на специалистах?
- Безопасная Low-code разработка.
Среди спикеров конференции:
Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, Скопинфарм;
Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;
Михаил Хайзников, руководитель Офиса Корпоративной Архитектуры, Росбанк;
Сергей Плашкевич, менеджер по развитию бизнеса, ЧУ «Цифрум»;
представители компаний Диасофт, Citeck, FIS.
Актуальная информация доступна на странице мероприятия.