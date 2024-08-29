В российском контрактном производстве дефицит рабочих рук достигает до 60%, хотя зарплаты выросли на треть

В разных направлениях контрактного производства в России не хватает от 20 до 60% кадров. В отрасли недосчитывается около 7 тыс. сотрудников. В первую очередь нехватку кадров специалисты связывают с увеличением объемов производства отечественной электроники: в 2023 г. объем рынка вырос на 40%.

Контрактные кадры

Как стало известно CNews, на российском рынке контрактного производства не хватает до 60% управляющих процессом и около 40% техников-операторов линий поверхностного монтажа. Это следует из отчета о контрактном производстве в России, который был подготовлен Ассоциацией разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Помимо этого, на производствах не достает около 20% рабочих. «Дефицит кадров сдерживает темпы развития производства в целом, и контрактного производства электроники в частности», - отмечается в отчете. При этом за 2022 и 2023 гг. средняя заработная плата в отрасли увеличилась почти на 30% и продолжает расти.

С чем это связано

Дефицит кадров на российском рынке контрактного производства резко обострился в 2022 г. из-за нескольких факторов: перехода специалистов на работу в оборонно-промышленных комплекс ради отсрочки от мобилизации и повышения заработных плат, отъезда специалистов на работу за рубеж и запуска крупных собственных производств российскими вендорами оборудования, сопровождавшегося массовым наймом персонала.

Фото: Freepik На контрактном производстве электроники в России не хватает на разных направления от 20 до 60% кадров, при этом средняя заработная плата в отрасли увеличилась почти на 30% и продолжает расти

В соответствии с политикой технологического суверенитета идет наращивание мощностей российских предприятий. Соответственно, компаниям необходимо больше сотрудников, отметил генеральный директор «ЦТС» (входит в GS Group) Дмитрий Фомичев.

По данным АРПЭ, в 2023 г. объем российского рынка услуг контрактного производства составил 30,13 млрд рублей, что на 40,4% больше чем годом ранее. Российские производители вычислительной и компьютерной техники после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка стали занимать их места и потому создали очередь на контрактные производства. Об этом CNews писал в мае 2023 г.

Кого не хватает критически

Самый большой дефицит на сегодняшний день испытывают предприятия отечественной радиоэлектронной промышленности по таким профессиям как монтажник радио-электронной аппаратуры, инженер-технолог, инженер-конструктор, рассказала CNews исполнительный директор Ассоциации «Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» (АКРП) Вера Смирнова.

«Ряд компаний отмечают и острую нехватку программистов и технологов для линии СМД-монтажа, - продолжает Смирнова. - Текущий кадровый дефицит участниками отрасли оценивается примерно в семь тысяч человек».

«В этих условиях хорошим вариантом будет подготовка работников с нуля, сказал CNews Фомичев. Для этого необходимо увеличение количества программ высшего и среднего профессионального образования в области радиоэлектроники, - продолжил он. - Дополнительным стимулом может стать и увеличение количества бюджетных мест за счет государственного софинансирования, прохождение производственной практики на заводах с последующим трудоустройством».