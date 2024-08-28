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Цифровизация Электроника
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В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику

Вслед за китайскими банками финансовые организации Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать платежи российских компаний за электронику, боясь вторичных санкций. По разным оценкам экспертов, к осени 2024 г. электроника в России может подорожать на 5%-20%.

Начались блокировки

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали в августе 2024 г. блокировать оплату от российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от своего источника.

Как сказал собеседник издания, отказ в проведении платежей обусловлен риском вторичных санкций США. Блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ.

По информации гендиректора производителя электроники «Бештау» Олега Осипова, такие проблемы начались около месяца назад.

Посреднические платежи

«В самом Дубае не производят электронику, ее импортируют из Китая», — сказал Осипов. В апреле 2024 г. CNews писал, что китайские банки стали отказывать в проведении платежей за поставки в Россию компонентов для производства электроники. После этого российские вендоры электроники начали искать новые схемы закупки китайских компонентов.

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Банки ОАЭ начали блокировать оплату российских компаний за электронику

«Российские организации использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в Россию», — объяснил источник издания. По его словам, проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных — 1-3%.

Но, как сказал Осипов, китайские банки начали запрашивать у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, что именно было вывезено из страны. По его мнению, блокировку инициирует китайская сторона.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич полагает, что в Дубае могли начать перестраховываться после введения очередного пакета санкций со стороны США и заявления замглавы американского Минфина Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) о том, что штаты намерены преследовать государства, которые сотрудничают с Россией.

Возможные последствия

Учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов считает, что к ноябрю-декабрю 2024 г. может возникнуть дефицит потребительской техники и компонентов, которые оплачивались через ОАЭ и Китай, а цены могут вырасти на 8–10%.

По оценке Осипова, из-за увеличения логистических цепочек и финансовых схем стоимость электронных компонентов в России к декабрю вырастет на 5%.

Представители компании RDW Technology (российский производитель техники) в мае 2024 г. на вопрос редакции CNews о потенциальном влиянии комиссий китайских посредников на стоимость отечественной электроники ответили: «Даже если стоимость компонентной базы для производства электроники остается прежней, то стоимость услуг банка прямо пропорционально увеличивает расходы компании-производителя. А, значит, и увеличивается конечная стоимость продукта».

В конце июня 2024 г., после объявления 14-го пакета санкций представители дистрибьюторов и сферы логистики прогнозировали, что к осени 2024 г., вырастут на 4-5% комиссии фирм-посредников при финансовых операциях, что приведет к 15-20-процентному росту цен на электронику. Также это потенциально может вызвать общую просадку на 20-25% товарооборота с рядом иностранных государств.

Цены на европейское, американское и японское оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств в России из-за санкционных ограничений уже выросли на 40–50%.

Анна Любавина

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