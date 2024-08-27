«Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца

«Софтлайн» приобрел у своего бывшего акционера группы Noventiq хостинг-провайдеров из России и Белоруссии «АктивХост.ру» и «Активные технологии». Сумма сделки составила $6,6 млн, она была осуществлена путем взаимозачета задолженности между сторонами.

Как «Софтлайн» приобрел «АктивХост.ру»

ИТ-компания «Софтлайн» приобрела российского поставщика облачных решений ООО «АктивХост.Ру» и ООО «Активные технологии» из Белоруссии.

Как следует из материалов «Софтлайна», сделка была осуществлена путем зачета имеющихся на дату заключения договора задолженностей. «Софтлайн» стал владельцем 51% долей в указанных компаниях.

Согласно годовому отчету Noventiq, бывшего владельца «Софтлайн», предметом сделки стала 51% доля в кипрском оффшоре AvtiveCloud Holding, который является единственным владельцем «Активхотс.ру» и «Активные технологии». Сумма сделки составила $6,6 млн. При этом сделка была осуществлена путем взаимозачета задолженности, которая у «Софтлайн» была перед Noventiq, и стала частью процесса по разделу активов Noventiq.

ГК «Софтлайн» «Софтлайн» по зачету задолженности забрал у своего бывшего акционера Noventiq хостинг-провайдеров « АктивХост.ру » и «Активные технологии»

Приобретенные компании занимаются предоставлением облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов, оказанием услуг по аудиту и миграции в облако, информационной безопасности, проектированию и техническому сопровождению облачных решений.

Представители «Софтлайн» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка «АктивХоcт.Ру» в 2022 г. составила 244 млн руб., валовая прибыль - 21,5 млн руб., чистая прибыль - 6,3 млн руб.

Раздел активов «Софтлайн»

Компания «Софтлайн» (Softline) была создана в 1994 г. в России Игорем Боровиковым. В 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный. Российская часть была продана Боровикову за символический $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. Доля Боровикова в компании сократилась c 53% до 44%. Международная часть Softine была переименована в Noventiq.

Затем российская часть компании, преобразованная в ПАО «Софтлайн», была продана фонду «Тэтис Капитал». Далее акционерам Softline, чьи права зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, было предложено обменять их акции на вновь выпущенные акции ПАО «Софтлайн».

Покупка ГК «Астра» хостинг-провайдеров

«Софтлайн» - не единственная ИТ-компания, которая приобретает хостинг-провйдеров. Группа компаний «Астра» (разработчик AstraLinux) в начале 2024 г. заключила опционы на приоретение хостинг-провайдеров Rusonyx (ООО «Русоникс») и ВДЦ «Караван». Стоимость реализации опционов составит от 313 млн руб. до 438 млн руб.