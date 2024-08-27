Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники

Отсутствие прямых поставок импортного оборудования для контрактного производства электроники привело к скачку цен на него на 40–50%. При этом современных отечественных литографических комплексов в стране не производятся.



Оценка АРПЭ

Санкционные ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств не смогли закрыть его ввоз в Россию, но привели к повышению его стоимости для российских заказчиков на 40–50%, говорится в отчете Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), посвященном контрактному производству в России, с которым ознакомились «Ведомости».

Речь идет об оборудовании для монтаж компонентов на печатные платы, сборку конечных устройств, испытания и контроль качества изготовленных изделий и т. д.

Поставка этого оборудования в Россию зачастую требует его разборки в стране-посреднике и перепрошивки софта. «Такой способ импорта приводит к росту издержек и сроков и, как следствие, тянет за собой рост стоимости российского производства», — отмечается в отчете АРПЭ.

bedneyimages на Freepik Стоимость импортного оборудования для производства электроники в России подскочила в полтора раза

Собеседник издания в отечественном производителе электроники считает, что оценка ассоциации консервативная — на некоторые позиции цены выросли вдвое: «Только изменение курса, исчезновение кредитных линий поставщиков, рост стоимости денег, удорожание и удлинение логистики дают такие порядки».

Цены от 100 млн руб.

В августе 2024 г. CNews писал, что Минпромторг закупил две автоматических установки европейского производства для монтажа компонентов на печатные платы за 249,2 млн руб. Мощность первой установки составляет 24 тыс. компонентов в час, а второй — 50 тыс.

Порядок цен начинается от 100 млн руб. «Конкретный рост стоимости оборудования зависит от его объемов и мощности: оборудование, стоимость которого начиналась от 100 млн руб., стало стоить 150–200 млн», — сказал источник издания.

Представитель контрактного производителя «М-плата» отметил, что подорожало не только европейское, но и китайское оборудование ввиду сложностей с оплатой. К тому же оно уступает по своим характеристикам западной и японской продукции, говорится в отчете АРПЭ.

Расширяется выпуск российского технологического оборудования, но оно пока только удовлетворяет требования мелкосерийных заказов на производство электроники, отметили авторы исследования.

Рынок контрактного производства в России

Объем рынка контрактного производства электроники России, по данным АРПЭ, в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб. В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. объем вырос еще на 44%. В январе — марте выросли и инвестиции в производство на 160%.

В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему включения в реестр отечественной продукции, имеющей право на льготы. Баллы начисляются за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций, которые могут совершаться в том числе и на базе контрактных производств. При этом на просьбу АРПЭ включить в перечень производителей электроники компании, которые производят ее по контракту, осенью 2023 г. ассоциация получила отказ Минпромторга. Это значит, что контрактники не получат льгот, предусмотренных для разработчиков и производителей.

В октябре 2023 г. стало известно о планах российских властей потратить в 2023-2025 гг. 100 млрд руб. на создание отечественной индустрии по выпуску оборудования для производства микросхем. Деньги будут потрачены на опытно-конструкторские работы (ОКР) в сфере разработки оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, различных специализированных материалов.

Российское производство пока доступно максимум по 65-нанометровой топологии, устаревшей почти 20 лет назад. На октябрь 2023 г. самый современный в мире техпроцесс, по которому на фабриках тайваньской компании TSMC выпускаются мобильные центральные процессоры, — 3 нм.