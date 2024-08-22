Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов

Российский разработчик программных продуктов для высоконагруженных систем Angie («Веб-сервер») присоединился к группе компаний Rubytech. Такое стратегическое партнерство позволит расширить и обогатить продуктовый портфель группы компаний, а также обеспечит разработчику перспективу стабильного развития продуктов в соответствии с самыми актуальными потребностями корпоративного сегмента.



Стратегическое партнерство

С 2022 года Angie развивает свой флагманский продукт — веб-сервер, разработанный по модели fork на базе всемирно известного Nginx (продукта с открытым исходным кодом). Всего за несколько лет продукты Angie хорошо зарекомендовали себя среди решений для кластерных программных комплексов и заслужили статус лидера российского рынка. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО.

Альянс станет удачной и взаимовыгодной инвестицией

По итогам заключения партнерства заказчики группы компаний получат возможность строить и развивать собственную ИТ-инфраструктуру с использованием высокопроизводительных и масштабируемых продуктов Angie, внедрение и надежную техническую поддержку которых обеспечит команда экспертов, инженеров и системных архитекторов Rubytech. В свою очередь, команда разработки Angie продолжит развивать имеющийся продуктовый портфель и обеспечивать привычный уровень вендорской поддержки решений и сервиса действующим заказчикам и партнерам. Более интенсивное развитие получат как флагманские продукты Angie — веб-сервер Angie PRO и решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC), так и версия веб-сервера Angie с открытым кодом.

«Благодаря сотрудничеству с Rubytech наша коммерческая составляющая усилится многолетним опытом и практикой сейлз-команды группы компаний. Так мы сможем не только поддерживать и развивать собственные партнерские каналы продаж, но и выйти на качественно новый уровень. Это позволит нам как разработчику быстро и уверенно вывести на рынок новое решение — систему балансировки трафика Angie Application Delivery Controller (Angie ADC), которая станет заменой таким западным программным продуктам как Citrix ADC/Netscaler, Radware и F5 BIG-IP», — комментирует Заур Абасмирзоев, генеральный директор Angie («Веб-сервер»).

«Принимая решение о партнерстве, мы, прежде всего, обратили внимание на уникальную экспертизу команды разработки Angie, которая стояла у истоков веб-сервера мирового уровня Nginx, — делится планами на будущее CEO группы компаний Rubytech Игорь Ведёхин. — Уверен, что консолидация продуктового, коммерческого и управленческого опыта пойдет на пользу обеим сторонам. Разработчики Angie получат возможность кратно увеличить масштабы своего бизнеса и добиться его устойчивого роста и развития: вывести на рынок новые продукты и сделать их востребованными для корпоративных заказчиков. В свою очередь, группа Rubytech сможет предлагать заказчикам еще более широкий стек технологий и решений для построения, развития и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Уверен, что альянс станет удачной и взаимовыгодной инвестицией, будет способствовать развитию бизнеса группы компаний в рамках долгосрочной стратегии».

О компаниях

Компания «Веб-Сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: Ред ОС, Astra Linux Special Edition, РОСА Хром 12 Сервер, Альт и их ФСТЭК-версии Альт СП, а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 году экс-сотрудниками nginx.

Rubytech — российская группа ИТ-компаний, в составе которой: производитель ИТ-инфраструктуры Скала^р, разработчик систем промышленной автоматизации «Центр цифровых технологий», системный интегратор Rubytech.