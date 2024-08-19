CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов

Российский дизайн-центр «Звезда» занимается разработкой промышленных контроллеров и вложения в проект превышают десятки миллионов. Преимущество разработки состоит в том, что она будет исполнена на российской элементной базе. Сейчас предприятия чаще приобретают китайские контроллеры на зарубежной базе, так как это кратно дешевле.

Новые контроллеры

Как стало известно CNews, дизайн-центр «Звезда» работает над созданием двух отечественных контроллеров (инверторов). Об этом изданию рассказал представитель компании.

Проекты выполняются совместно с Агентством по технологическому развитию. Объем собственных средств, которые «Звезда» вкладывает в эти проекты составляет более 70 млн руб.

Контроллеры предназначены для управления синхронным электродвигателем и серводвигателем. Первый из них находит применение в легком транспорте и промышленной технике: квадроциклах, туристических автомобилях, мини-грузовиках, мини-экскаваторах и т.д. Второй контроллер применяется в промышленных роботах при автоматизации производственных процессов: сборке, сварке, покраске, сортировке и пр.).

Вектор на российское

В разрабатываемых инверторах используются отечественные микроконтроллеры АО «НИИЭТ» и печатные платы производства ООО «Резонит», сообщил CNews представитель дизайн-центра. По его словам, остальные компоненты – китайские, а программное обеспечение инверторов собственное.

zhelezo_700.jpg

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
Производители электроники против маркировки, но за льготы контрактникам и пересмотр условий субсидирования НИОКР

Инвертор и электродвигатель будут запущены в серийное производство в апреле 2025 г., а роботы - в октябре 2025 г. И двигатели, и роботов дизайн-центр разрабатывает сам.

Китайские дешевле

«Выпуск таких контроллеров в России больше организационный вопрос, чем технический, - рассказал CNews директор ООО «Абсолют Будущего» Александр Савин. - То есть при должном финансировании и организации сбыта, технически вопрос производства инверторов для электротранспорта вполне решаем».

По словам Савина, промышленные предприятия зачастую используют именно китайские контроллеры на иностранной элементной базе, потому что такие устройства в два раза дешевле российских.

«Но если смотреть на перспективу, то с учетом фактического отсутствия гарантии у китайцев и адекватную техподдержку отечественного производителя, то за счет снижения простоев, в ряде случаев применение отечественных инверторов в итоге получается дешевле, чем китайских, несмотря на то что китайский аппарат вдвое дешевле», - заключил эксперт.

Чем занимается дизайн-центр

Дизайн-центр «Звезда» разрабатывает и производит электронные устройства и электротехнические изделия, такие как системные платы для серверов и систем хранения, платы расширения, периферийные устройства, блоки питания, а также электроприводы для транспорта и автоматизации производств.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Звезда» образовано в марте 2021 г. в Москве. Гендиректором заявлен Роман Мироненко. Выручка компании по итогам 2023 г. достигла 98,7 млн руб., что на 81% выше, чем по итогам 2022 г. Чистая прибыль при этом составила 143,3 млн руб.

Михаил Малышев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Показать еще

Наука

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024