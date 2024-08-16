Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам

Японский холдинг SoftBank намерен отказаться от контракта с Intel на производство ИИ-чипов и уйти к TSMC. Intel не в силах поставить ей нужное количество микросхем – она уже два года развивает свое контрактное производство, но пока всех ее усилий хватает на придумывание запутанных маркетинговых названий для своих техпроцессов.

Пути США и Японии расходятся

Американская Intel рискует потерять крупного клиента в лице японского холдинга SoftBank, пишет Financial Times. Он хотел заказать у нее производство ускорителей для искусственного интеллекта, но, по всей видимости, Intel не способна выпустить требуемое количество микросхем в срок.

У Intel с 2022 г. есть свое контрактное производство, которое развивается крайне медленно. Сейчас Intel занята придумыванием хитрых маркетинговых названий для своих техпроцессов, чтобы хотя бы на бумаге ее отставание от конкурентов не было столь заметным. Например, техпроцесс – Intel 7 – это на деле обычные для нее 10 нм. Сейчас она работает над топологией 18A – по заверениям Intel, это 1,8 нм, а еще у нее якобы есть 20А – 2 нм. Но на деле ни по одной из норм она еще не выпустила ни одного процессора.

SoftBank, с 2016 г. являющийся владельцем компании ARM, разработчика одноименной процессорной архитектуры, все чаще смотрит в сторону TSMC – тайваньского крупнейшего в мире контрактного вендора микросхем, в распоряжении которого есть реальные, а не маркетинговые 3 нм, и который уже вплотную подошел к настоящим 2 нм.

Intel Intel некогда была в числе самых передовых чипмейкеров мира

SoftBank – это очень крупный японский холдинг, одно из направлений деятельности которого – инвестиции в различные интернет- ИТ-компании по всему миру. ARM, к примеру, он купил за $32 млрд. Подобным он занимается на протяжении десятилетий, но его активы в постоянной ротации. Например, он в течение некоторого времени владел значительной долей в Yahoo, пока не выставил ее часть на продажу в апреле 2002 г. ARM он тоже пытался продать, но безуспешно. Теперь SoftBank, по всей видимости, сам пытается стать ИТ-компанией.

Вас много, а я одна

Financial Times пишет, что договор SoftBank с Intel пока не подписан – переговоры зашли в тупик. Теперь японский холдинг весьма заинтересован, чтобы сесть за стол переговоров уже с TSMC.

Однако позиция самой TSMC по этому вопросу пока что до конца не ясна. Дело в том, что с заказами, как и с клиентами, у нее, в отличие от Intel, проблем нет – она выпускает чипы для Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD и многих других компаний.

Чтобы работать еще быстрее, TSMC строит новые заводы – один из них она возводит в американском штате Аризона, где абсолютно безуспешно пытается управлять американскими рабочими в азиатском стиле. Заказов у TSMC так много, что в настоящее время у TSMC уже начинают возникать трудности соблюдением сроков поставки для AMD и Nvidia.

А оперативность, вернее, ее отсутствие – это одна из ключевых причин, по которым SoftBank хочет отказаться от услуг Intel.

Что задумал SoftBank

План SoftBank – это выход на рынок ИИ-процессоров с собственными решениями и попытка захватить его часть. В настоящее время мировой рынок ИИ-ускорителей поделен между AMD и Nvidia – есть еще несколько небольших игроков, но их доля исчезающе мала.

А поскольку своей экспертизы в этом вопросе у SoftBank нет, холдинг купил ее вместе с компанией Graphcore, которая работает в этой сфере давно – с момента своего основания в 2016 г. Сумму сделки стороны не раскрывают.

От Intel требовалось превратить наработки Graphcore в готовые микросхемы, чтобы те затем устанавливались на печатные платы готовых ИИ-ускорителей и отправлялись заказчикам SoftBank. Все это – часть проекта Izanagi, который подразумевает достижение нескольких целей в вопросе закрепления SoftBank на рынке ИИ-ускорителей.

Гендиректор и основатель SoftBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) намерен вложить миллиарды долларов в ИИ-чипы, его цель – составить конкуренцию Nvidia. Проект Izanagi – это производство микросхем ИИ, разработка специализированного ПО и еще несколько инициатив, включая предоставление электроэнергии для ЦОДов в которых будут использоваться ИИ-процессоры SoftBank.

Неудача за неудачей

Переговоры SoftBank и Intel провалились непосредственно перед публикацией американским производителем процессоров своего финансового отчета за II квартал 2024 г. В этот же день Intel сообщила о радикальном сокращении штата – она уволит 15% сотрудников. Наряду с этим, как сообщал CNews, из-за нехватки денег Intel вознамерилась продать все имеющиеся у нее акции ARM, которой, напомним, владеет SoftBank. Пока неизвестно, повлияло ли это ее решение на ход переговоров.

У Intel, к слову, есть печальный опыт потери денежного клиента. Летом 2020 г. от ее процессоров отказалась Apple, и Intel до сих пор не может выйти на стабильную чистую прибыль – в начале 2023 г. она и вовсе докатилась до самого крупного чистого убытка в своей более чем полувековой истории.

С другой стороны, в марте 2024 г. Intel получила почти $20 млрд от правительства США, которые, вероятно, потратит на развитие своего контрактного производства.