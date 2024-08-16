Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок банковской цифровизации
- Готовы ли финансовые организации к 1 января 2025 г.?
- Импортозамещение: проблемы и их решение.
- Преимущества собственной разработки.
- Как оптимизировать расходы на импортозамещение.
- Импортозамещение или технологическая независимость.
- Актуальные задачи обеспечения информационной безопасности.
- Смогут ли банки сохранить цифровое лидерство.
- Цифровые инструменты решения кадровой проблемы.
Технологии для финсектора
- АБС — вчера, сегодня, завтра.
- От legasy решений к цифровым банковским платформам.
- Как повысить клиентоцентричность.
- Цифровые услуги для бизнеса.
- Банки как площадка для получения госсервисов.
- Настоящее и будущее биометрических сервисов.
- Искусственный интеллект в финансовых организациях.
- Можно ли доверять данные облакам.
- Собственная разработка ПО — инструменты и возможности.
- Главные вопросы к ИТ-компаниям.
Проекты в финансовом секторе
- Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
- Банковские приложения для граждан и организаций.
- Борьба с киберпреступниками — важнейшая задача.
Среди спикеров конференции:
Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, «МТС Банк»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Александр Борискин, заместитель генерального директора по архитектуре и инновациям, «ФлексСофт»;
Александр Григорук, директор по развитию инноваций, банк «Русский Стандарт»;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, «Абсолют Банк»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк;
Николай Петелин, руководитель направления цифровых сервисов, малый бизнес, Росбанк;
Евгений Горошко, технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, банк «Уралсиб»;
Анастасия Куракина, руководитель дирекции развития розничных продуктов, банк «Уралсиб»;
Станислав Бакланов, куратор направления цифрового бизнеса и инноваций, Альфа-Банк;
Дмитрий Вандышев, владелец продукта Platform V SOWA, «СберТех»;
Даниил Балдин, менеджер по продукту, «СберТех»;
Константин Федоров, эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT;
представитель компании Selectel.
Актуальная информация доступна на странице мероприятия.