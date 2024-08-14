«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X

Компания «Яндекс» обновила умную колонку и теперь она работает на операционной системе (ОС) YaOS X. Это самое крупное обновление устройства с момента запуска. Пользователи получат новый интерфейс для просмотра видео, более 100 телеканалов, расширенный каталог приложений и персональные рекомендации.

Обновление устройства

Компания «Яндекс» выпустила масштабное обновление для своей умной колонки «Станция Макс» (версии с LED-экраном и обновленной версии с поддержкой протокола Zigbee). Об этом в середине августа 2024 г. говориться в пресс-релизе компании.

«Станции Макс» - это умная колонка от «Яндекс», предназначенная для прослушивания музыки в высоком качестве, просмотра видео в 4K, управления умным домом и общения с Алисой. Она поддерживает протокол умного дома Zigbee, что позволяет подключать к ней разнообразные устройства, такие как датчики, лампочки и розетки, и автоматизировать их работу в единой системе. Устройство подключается к телевизору через HDMI-кабель, что делает ее удобным для использования в качестве центра домашнего развлечения и управления умным домом.

Обновление предназначено для тех, кто подключает колонку к телевизору и смотрит с ее помощью фильмы, телеканалы и видео в интернете. C запуском «ТВ Станции» и развитием платформы YaOS возможности умных устройств для поиска и просмотра видео расширились. Благодаря новой ОС эти функции появились и в «Станции Макс».

Yandex «Яндекс» выпустила масштабное обновление для «Станции Макс»

По заявлению разработчиков проекта по масштабному обновлению станции, это самое крупное обновление «Станции Макс» с момента запуска устройства в продажу. Пользователи получат новый интерфейс для просмотра видео, более 100 телеканалов, расширенный каталог приложений и персональные рекомендации для каждого члена семьи.

По данным «Яндекс», в новом расширенном каталоге «Станции Макс» собрано более 50 приложений, включая приложения популярных онлайн-кинотеатров и видеохостингов. Искать видео можно будет сразу по всему контенту. Например, устройство может показать пользователям, где можно посмотреть российский фантастический комедийный сериал «Кибердеревня» или последний выпуск музыкальное шоу «Музлофт», оригинальный формат, которое придумано Стасом Ярушиным.

Для поиска по интернету в «Станции Макс» встроенный «Яндекс браузера». Компания-разработчик уже внедрила детектор медленной загрузки видео в «Яндекс Поиск» и «Яндекс Браузер». Это поможет пользователям, у которых возникают трудности с просмотром контента, быстро найти его на других ресурсах. В «Яндекс Браузере» детектор медленной загрузки видео работает так же. Если алгоритмы обнаружат проблемы с загрузкой ролика на онлайн-площадке, пользователь увидит над ним предложение найти этот же или похожий контент с помощью «Яндекс Поиска» по видео. Новые функции уже доступны в десктопной версии и скоро появится в мобильной версии браузера.

Для того чтобы обновить «Станцию Макс», следует открыть приложение «Умный дом с Алисой» и выбрать в настройках колонки пункт «Обновить Яндекс Станцию Макс». Компания «Яндекс» обещает автоматически обновить все устройства в ближайшие месяцы. Устройство первого поколения, также поддерживающая подключение к ТВ по HDMI, обновление не получит.

Переход с YaOS на YaOS X

YaOS - это ОС смарт-ТВ для телевизоров и телевизионных приставок. Внутри платформы YaOS есть виртуальный ассистент, который найдет фильм по запросу или посоветует что‑нибудь из новинок, поможет управлять умным домом, развлечет детей или просто поболтает с пользователем. Для своих устройств «Яндекс» разработал ОС с Алисой — YaOS. Кроме применения на «родных» телевизорах, ОС устанавливается на другие бренды: Xiaomi, Hyundai, DEXP, BBK, Horizont и др. Можно выбрать телевизор с YaOS в любой диагонали: от «кухонных» компактных вариантов до широкодиагональных плазм.

Yandex Каталог - тысячи фильмов и сериалов

В чем главное преимущество ОС от «Яндекс»: YaOS полностью адаптирована под российского потребителя, поэтому разобраться с ней будет легко человеку любого возраста. Работает с Алисой, которая может искать информацию по голосовой команде и не только в «родном» Кинопоиске, но и открыть ролик любимого исполнителя на Plvideo, а также дать ответ на запрос прямо во время просмотра ТВ. Система работает быстро и без задержек.

ОС сделана на базе Android, но оболочка усовершенствована в «Яндекс». Вертикальное меню разделов расположено слева. Оно начинается с «поиска», ниже располагаются основные блоки контента. ТВ. Цифровые каналы разбиты на разделы: федеральные, новостные, развлекательные, детские, музыкальные, познавательные. Далее идет «каталог» с фильмами, сериалами и мультфильмами. Их можно искать по рейтингу и категориям. В категории «музыка» есть плейлисты, подкасты и избранное из любимых треков. Следующим блоком идут «приложения»: предустановленные в стандартном пакете «Кинопоиск» и «Медиаплеер» и другие, которые можно скачать (VK Video, Kion, Иви, Okko).

Продажи телевизоров «Яндекса» выросли

Во II квартале 2024 г. продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это продажи собственных умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой», «ТВ Станций» и «ТВ Станций Про» - без учета партнерских устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Yandex «Яндекс» выпустила обновление и перевела устройство на операционную систему YaOS X

Компания «Яндекс» развивает два направления в сегменте умных телевизоров: это разработка собственной операционной платформы и производство «ТВ Станций». По итогам второго квартала доля телевизоров на платформах «Яндекса» - YaOS и YaOS X - на российском рынке составила около 20%. Количество активных телевизоров на этих платформах достигает 3,6 млн в месяц. Это умные телевизоры «Яндекса» и устройства партнеров.

Yandex YaOS — мультимедийная платформа с Алисой

«Яндекс» делает ставку на развитие ИИ внутри своих моделей телевизоров. Технологии искусственного интеллекта позволяют улучшать качество изображения, совершенствовать голосовое управление и алгоритмы рекомендаций.