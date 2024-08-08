CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Ритейл Интернет Навигация ИТ в торговле
|

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

Интернет-ресурсы в Курской области оказались под массированной DDoS-атакой. Многие интернет-сервисы вышли из строя и временно недоступны в Курской области. Сотрудники по информационной безопасности (ИБ) стараются как можно быстрее восстановить работу ресурсов. Кибератака произошла на второй день, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали область.

Массированная DDoS-атака

Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. О сбоях в работе сервисов в начале августа 2024 г. сообщили власти региона.

DDoS-атака на интернет-ресурсы происходит на фоне с нападением украинских войск на населенные пункты Курской области. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства России об обстановке в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ. Об этом сообщила днем 7 августа пресс-служба Кремля. Со слов Путина, продвижение ВСУ остановлено армейской группировкой «Север» (межвидовое оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил России) при Минобороны России, погранслужбой Федеральной службы безопасности (ФСБ) и дополнительными подразделениями усиления.

По данным Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, при пропускной способности в 1 ГБ/с количество вредоносного трафика достигло 25 ГБ/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 тыс. до 105 тыс. запросов в секунду на каждый адрес сети. В кибератаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании.

lewis-kang-ethe-ngugi-f5ptwlhcsag-unsplash_1.jpg

Unsplash - Lewis Kang'ethe Ngugi
На интернет-ресурсы Курской области совершена массированная DDoS-атака

Цель злоумышленников - сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб ИТ-инфраструктуре электронного правительства Курской области и получить доступ к данным пользователей. Стандартная DDoS-атака начинается с заражения сторонних устройств и формирования из них ботнета, после чего атакующий начинает управлять ботнетом и дает ему различные команды. Главная цель - перегрузить ресурсы целевой системы, чтобы она стала недоступной для легитимных пользователей.

По данным Минцифры России, вся информация надежно защищена, все кибератаки оперативно отражаются. Массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области отражена, специалисты уже восстановили работу всех ресурсов.

Хакеры, нацеленные на государственный, промышленный, военный и политический секторы, не стесняются публично говорить о своих успешных кибератаках, обращает внимание инженер по технической защите информации компании «Криптонит» Эрик Арзуманян. Количество иностранных хакерских группировок за последнее время выросло более чем на 50%. Причем атакуют хакеры не только компьютеры, но и мобильные устройства. Арзуманян добавил, что зарубежные хакеры осуществляют ИТ-атаки с использованием вредоносных фишинговых сообщений, которые могут содержать настоящий запрос от федерального органа исполнительной власти и не вызвать подозрений обычных граждан в России.

В мэрии Курска напомнили телефоны, куда можно попробовать обратиться за помощью беженцам из приграничья региона. 112 - номер экстренных служб. Здесь, по информации чиновников, можно получить информацию о ситуации в приграничье, в том числе по вопросам переселения. +7 (4712) 72-30-03 - это горячая линия по вопросам переселения в пункты временного размещения. +7 (982) 331-49-56 - здесь решают вопросы размещения пострадавших. Это телефон областного гуманитарного центра помощи в Курске «Социальный навигатор». +7 (995) 268-36-41 - это Курское отделение Российского Красного Креста, где можно получить наборы продуктов и гигиены, а также психологическую помощь. Помощь жителям приграничья Курской области можно передать: на базе Аварийно-спасательной службы Курской области. Адрес: Курск, ул. 50 лет Октября, д. 177; в Курском отделении Красного Креста по адресу Курск, ул. Радищева, д. 87/7.

DDoS-атаки на банки в России

В июле 2024 г. клиенты нескольких крупных российских банков жаловались на проблемы в работе их мобильных приложений и сайтов, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Рост жалоб клиентов на неполадки в работе приложений Газпромбанка, «Альфа-банк», ВТБ и Росбанка. Около полудня стали поступать сообщения о проблемах в работе «Почта Банка». Пользователи жаловались, что не могли провести оплату или зайти в личные кабинеты в приложениях или на сайтах банков.

По информации «Коммерсант», банковский сектор в России подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа, подтвердили и специалисты по информационной безопасности (ИБ) из ВТБ. В остальных банках признавали лишь наличие ИТ-сбоев или проведение технических работ. В Банке России признают, что финансовый сектор длительное время находится в условиях повышенных кибератак, периодически их интенсивность возрастает.

По словам экспертов, подобной DDoS-атаки на финансовый сектор по интенсивности и длительности не было с начала 2024 г. Атаковались одновременно более 400 IP-адресов у отдельных банков, а мощность ИТ-атак достигала более 300 ГБ/с на все атакуемые IP-адреса одной кредитной организации.

По данным Qrator Labs, кибератаки на банки продолжались более семи часов в формате постоянной нагрузки, в течение которых были пиковые моменты длительностью 15–20 минут с максимальными показателями трафика - 530 ГБ/с. В качестве целей фигурировали, как отдельно сайты и интернет-сервисы мобильных приложений, так и диапазоны принадлежащих банкам IP-адресов в целом.

Во многом системы защиты банков могут справиться с подобными кибератаками. Банки используют эшелонированные системы защиты от DDoS, состоящие из набора рубежей. Сначала применяются облачные ИТ-сервисы фильтрации трафика, далее защита на уровне интернет-провайдера, а на входе в собственную сеть используются специализированные ИБ-устройства для анализа и очистки трафика.

О результативности кибератаки может сигнализировать недоступность банковских приложений, сайта, интернет-системы авторизации пользователей. Прежде всего, сбой в работе ИТ-сервисов вызывает массовое недовольство клиентов - на это как раз и рассчитывают хакеры, а всплеск недовольства в соцсетях отражается на ресурсах отслеживания сбоев типа Downdetector, как доказательство того, что кибератака достигла цели.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Обслуживание ресурса с данными обо всех россиянах обойдется почти в 300 миллионов. Контракт получил единственный участник тендера

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024