На Сбербанк повесили гигантскую неустойку по контракту с «Гостехом». Он смог выкрутиться и скостил долг в четыре раза

Сбербанк сумел через суд в четыре раза сократить свой долг перед ФКУ «Гостех», образовавшимся из-за неустоек по нескольким контрактам по обслуживанию платформы «Гостех». Это, с одной стороны, достижение, с другой – неудача – план заключался в более чем шестикратном сокращении. «Гостех» – это госплатформа, концепцию которой в 2020 г. придумал сам Сбербанк.

Почти обнулить долг перед государством

Сбербанк сумел в четыре раза сократить размер неустойки, которая образовалась у него перед Федеральным казенным учреждением «Гостех» за не ненадлежащее исполнение обязательств по многолетнему контракту, связанному с одноименной госплатформой. В этом деле «Гостех» первоначально выступал истцом, а Сбербанк – ответчиком, и первоначальная сумма требований составила 123,1 млрд руб. Позже участники спора поменялись ролями.

Платформа «Гостех» – это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, а также маркетплейсом и с возможностью переиспользования компонентов.

Фото: © gl0ck / Фотобанк Фотодженика Сбербанк отстоял свою правоту в суде

Банк обратился в суд с иском о снижении этой суммы более чем шесть раз, до 19,4 млн руб., и попутно пытался взыскать с «Гостеха» неосновательное обогащение на сумму 99,8 млн руб. По решению суда первоначальная сумма была уменьшена не в шесть раз, а вчетверо – примерно до 30,78 млн руб. Неосновательное обогащение тоже присудили – 92,3 млн руб. На это первым обратил внимание Tadviser.

Начало истории

Причиной спора, развернувшегося в суде между Сбербанком и «Гостехом», стал госконтракт на оказание услуг от декабря 2022 г. с максимальной суммой в 1 млрд руб. Контракт напрямую касается работы одноименной единой российской цифровой платформы «Гостех».

Услуги по договору оказывал Сбербанк – весь их объем был поделен на четыре этапа, и претензии у «Гостеха» возникли именно к третьему этапу, который длился с июля по сентябрь 2023 г. включительно.

Согласно информации из решения Арбитражного суда Москвы, за эти четыре месяца «Гостех» принял от Сбербанка услуги на сумму в пределах 119,25 млн руб. Там же сказано, что в этот период Сбербанк допустил ряд нарушений при оказании услуг, за что в ответ получил 99,3 млн руб штрафа и пени приблизительно на 23,8 млн руб., что и дало в сумме 123,1 млн руб. Это даже больше суммарной стоимости оказанных Сбербанком услуг за отчетный период.

Что не понравилось Сбербанку

По данным информации из судебного дела, со Сбербанка «Гостехом» было удержано 119,25 млн руб. – это штрафы и пени в совокупности. Дополнительно «Гостех» потребовал доплатит еще 3,9 млн пени.

Ответом на все это стал встречный иск банка. Его юристы обратились в суд с просьбой уменьшить эту сумму более чем в шесть раз. В этом же иске говорилось и о неосновательном обогащении «Гостеха» на 99,8 млн руб.

Суд решил встать на сторону Сбербанка и удовлетворить его иск частично, уменьшив первоначальную сумму требований не в шесть и более раз, а лишь в четыре. Также с «Гостеха» было взыскано 92,3 млн руб. в пользу Сбербанка в в качестве неосновательного обогащения. Суд принял такое решение на основании того факта, что начисленные «Гостехом» штрафы и пени превысили в итоге стоимость оказанных банком услуг. По мнению суда, это является основанием для применения к штрафным санкциям положения ст. 333 ГК РФ (Уменьшение неустойки).

Темные стороны истории

Решение суда не содержит информацию о том, какие именно нарушения при исполнении госконтракта допустил Сбербанк, что они привели к столь крупной неустойке. По словам собеседника издания, осведомленного о ходе судебного разбирательства, «доля неисполненных обязательств в рамках третьего отчетного периода составляла порядка 60%». Он подчеркнул, что это неисполнение затронуло «интересы 20 ФОИВ, среди которых Минспорт, Социальный фонд России, Минобрнауки и др., а также РОИВ, в том числе, Белгородской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и др.».

Собеседник TAdviser рассказал, что в первую очередь неисполнение в данном случае касалось «несвоевременного предоставления стендов для госинформсистем и цифровых сервисов ФОИВ и РОИВ», по его словам, это привело к задержке «в запланированном переводе госорганов на платформу "Гостех"».

«Предметом спора является урегулирование объема штрафных санкций и пени. Мы находимся в постоянном диалоге со Сбербанком в рамках действующего контракта, — заявили изданию представители ФКУ «Гостех». К моменту выпуска материала не было известно, когда будет рассмотрена апелляция «Гостеха» на решение суда.

Как Сбербанк «Гостех» создавал

Сбербанк очень тесно связан с платформой «Гостех», притом не только как исполнитель связанных с ней контрактов. Он фактически является инициатором ее создания – в середине апреля 2020 г. он впервые продемонстрировал Правительству России концепцию платформы для миграции госсервисов и органов власти. В ее разработке также принимали участие Минцифры и аналитический центр при Правительстве.

В течение последующих нескольких месяцев Сбербанк упоминался в документах о разработке «Гостеха». Он фигурировал в ранней версии проекта постановления Правительства об эксперименте по созданию «Гостеха» – эта версия была направлена Минцифры на согласование в другие заинтересованные ведомства 10 июня 2020 г. В этом документе банк значился участником эксперимента по развертыванию платформы, и в Минцифры даже предложили наделить его полномочиями ее оператора.

Однако уже в конце июня 2020 г. Минцифры разработало следующую версию проекта постановления, и в ней предложения по назначению Сбербанка оператором этой платформы больше не было.

В конце 2020 г. Сбербанк сумел отвоевать себе статус оператора «Гостеха». Он победил в соответствующем конкурсе Минцифры, но это было несложно – он оказался единственным участником тендера, хотя на тот момент к госконтракту присматривались «Почта России» и «Ростелеком».