В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам

Глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева направила в Минпромторг письмо с предложением ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для электроники. Действующие ГОСТы были приняты еще в 90-е годы.



ГОСТы будут обновляться

Глава консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в него входят «Аквариус», «Ядро», «Элемент» и др.) Светлана Легостаева предложила ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных и др., а также ввести изменение требований к печатным платам.

Такое письмо Легостаева направила директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову. С документом ознакомился «Коммерсант».

С 1 сентября 2025 г. в России перестают действовать отраслевые стандарты, сообщили изданию в Минпромторге. Представители Росстандарта сказали, что окончательно ГОСТы для электроники будут разработаны в 2024–2025 годах.

Зачем нужны новые стандарты

По словам Легостаевой, многие действующие ГОСТы вычислительной техники устарели и не соответствуют текущим реалиям и продуктовой номенклатуре, они приняты еще в 90-х годах: «Важно обновить их, чтобы полностью интегрировать печатные платы в систему регулирования российской электроники».

Unsplash - Zan Lazarevic В России готовятся новые ГОСТы для электроники

«Обновление стандарта предусмотрено, если все более новые прогрессивные требования к продукции и услугам приводят к нарушению взаимозаменяемости новой продукции с продукцией, изготовляемой по действующему стандарту», — уточнили в Росстандарте.

В ИT-холдинге Fplus инициативу поддержали: «Стандартизация упростит взаимодействие разработчиков с заказчиками и потребителями, позволит компаниям унифицировать разработку».

А вот директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский не видит необходимости устанавливать новые стандарты, так как большинство российских производителей выпускает электронное оборудование в соответствии с техническими условиями, а не ГОСТами: «Заказчики и производители печатных плат согласовывают свои требования по международным стандартам IPC. Устаревшие российские ГОСТы никаких сложностей для производителей гражданской электроники не создают».

В мае 2024 г. CNews писал, что Минпромторг Росстандарт разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). МЭК на 2024 г. – это глобальная организация, занимающаяся стандартизацией в области электроники и объединяющая более сотни стран по всему миру включая такие, как Россию, США, Южную Корею и др.

Соблюдение международных нормативов МЭК на май 2024 г. в России не является обязательным, но их внедрение направлено на увеличение экспортного потенциала российской электроники. Некоторые страны требовали соответствия этим стандартам для продаж на их территории, что подтолкнуло российскую сторону к расширению соответствующих концепций.

Последствия для потребителей и производителей

На потребителях введение новых стандартов для вычислительной техники скажется, как всегда, повышением цен. На первых этапах внедрения стандартов стоимость конечной продукции может вырасти из-за неизбежных изменений в технологических процессах, сказали изданию в холдинге Fplus.

Производителям нужно быть готов к тому, что, как полагает Покровский, в перспективе соответствие новым ГОСТам может быть внесено в требования 719-го постановления правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции», то есть в условия начисления баллов для попадания в реестр Минпромторга и получения преференций на госзакупках.