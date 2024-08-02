США берет пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

В школах американского Лос-Анджелеса ученикам скоро будет нельзя пользоваться смартфонами. Власти обеспокоены растущей зависимостью детей и подростков от соцсетей идут на крайние меры. Россия сделала этот шаг раньше – соответствующий закон был принят в конце 2023 г.

Никаких смартфонов на уроках

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) вводится запрет на пользование смартфонами учащимися начальных и средних школ, пишет портал GizChina. Это решение вызвано растущей обеспокоенностью властей самых разных городов и штатов США по поводу негативного влияния социальных сетей на психику детей и подростков.

В числе первых, кто выпустил против использования смартфонов во время учебного процесса, был Совет по образованию Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса. Он уже проголосовал за введение запрета на мобильники в школах – новые правила вступят в силу в 2025 г. и затронут более 400 тыс. американских школьников.

FreePik Школьники, по большей части, не согласны с новыми ограничениями

Новая политика в отношении гаджетов в школах направлена ​​на создание более благоприятной среды обучения за счет сокращения отвлекающих факторов и поощрения более здорового социального взаимодействия среди учащихся, пишет GizChina.

Не совсем как в тюрьме

Новые правила не запрещают ученикам приносить смартфоны с собой в школу. Они по-прежнему вольны это делать., вот только на время уроков свои мобильники они должны складировать в личных шкафчиках и обязательно включить на них беззвучный режим.

Это новшество распространяется на все время, что ребенок проводит в стенах школы, а это значит, что он не сможет легально достать смартфон из шкафчика на перемене.

По мнению авторов инициативы, такие ограничения способны помочь ученикам лучше сосредоточиться на уроках и снизить зависимость от постоянного нахождения в Сети.

Председатель Совета школьного округа Лос-Анджелеса Альберто Карвальо (Alberto Carvalho) заявил, что социальные сети пагубно влияют на молодежь. Решение о запрете мобильных телефонов в первую очередь обусловлено опасениями по поводу этого, ведь дети подвергаются кибербуллингу, приобретают зависимость от соцсетей и зарабатывают различные проблемы с психическим здоровьем. Исследования показали, что чрезмерное использование мобильных телефонов может привести к снижению концентрации внимания, нарушениям сна и повышению тревожности среди учащихся.

Потенциальная цепная реакция

Законодательство в США устроено иначе, нежели в России, и закон, принятый в одном городе или штате, может не действовать за их пределами. Другими словами, в штате Вашингтон или в Северной Каролине не обязаны учитывать требования калифорнийских законотворцев.

Однако действия школьного округа Лос-Анджелеса уже побудили другие школьные советы по всей территории США рассмотреть возможность введения аналогичных запретов. Школьные округа в разных штатах оценивают потенциальные преимущества ограничения использования мобильных телефонов для улучшения концентрации внимания и благополучия учащихся.

Например, штат Флорида уже принял закон, запрещающий мобильные телефоны во всех государственных и частных школьных классах. Другие штаты среди которых Юта, Коннектикут, Индиана и Мэн, разрабатывают правила о запрете мобильных телефонов в школах. Как и в случае с Лос-Анджелесом, инициаторы запретов мотивируют это стремлением создать в школах более благоприятную среду для обучения. Широкое принятие таких политик отражает растущее признание необходимости устранения негативного влияния мобильных телефонов на учащихся.

Власти держат руку на пульсе

Инициативу школьных округов США постепенно начинают поддерживать на уровне государства. Например губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) лично высказался в поддержку запрета мобильников в школах, подчеркнув необходимость разработки и внедрения законодательных мер по ограничению использования мобильных телефонов в учебных заведениях.

Поддержка Ньюсома в этом вопросе свидетельствует о готовности властей Калифорнии рассмотреть общештатное законодательство по регулированию использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Выступая за законодательные меры, Ньюсом также стремится создать прецедент и показать пример другим штатам, которому они могут последовать в решении проблемы использования мобильных телефонов в школах.

По примеру России

Пока в США процесс запрета смартфонов в школах находится на начальной стадии, в России он уже завершен. В конце ноября 2023 г., как сообщал CNews, соответствующий прошел первое из трех чтений в Госдуме, а уже спустя всего месяц его подписал Президент России Владимир Путин.

Появлению этого закона в России предшествовали запреты различных органов, законом не являвшиеся. Например, в начале 2021 г. Роспотребнадзор обновил санитарные правила, в которых были прописаны ограничения на пользование смартфонами учениками российских школ.

В конце августа 2022 г. Минпросвещения ввело запрет на использование мобильных телефонов школьниками во время занятий. Ограничение коснулось только на мобильников – планшеты, ноутбуки и прочую технику в ведомстве не упоминали.

Не все довольны

В Лос-Анджелесе нашлись и те, кто остался недоволен новыми правилами. Это в первую очередь сами ученики – некоторые из них утверждают, что мобильные телефоны не являются основным фактором, мешающим обучению, и что решение было принято без учета мнения учеников.

Другие заявляют, что мобильные телефоны могут быть полезными инструментами для обучения и общения. Также ученики высказывают опасения, что не смогут получить доступ к нужной им информации или связаться с семьей и друзьями во время школьных занятий. Некоторые школьники настаивают, что запрет приведет к изоляции их от сверстников и ограничит их способность оставаться на связи.

Первые положительные эффекты

В Норвегии школьникам тоже нельзя пользоваться смартфонами во время учебы. Опрос норвежских учеников показал, что после запрета мобильных телефонов успеваемость и психическое здоровье норвежских школьниц значительно улучшились. О здоровье норвежских школьников мужского пола в исследовании ни слова.

Опрос показал также, что ученики стали лучше концентрироваться не посредственно на уроках. Кроме того, сокращение экранного времени помогло улучшить сон и общее самочувствие детей. Положительные эффекты, выявленные в результате этого опроса, подчеркивают потенциальные преимущества ограничения использования мобильных телефонов в школах, пишет GizChina.