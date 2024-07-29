Рынок ИКТ в России за год вырос на треть. Это быстрее роста экономики страны

Сектор информационно-коммуникационных технологий показывает рост быстрее темпов роста российской экономики в целом второй год подряд. Объем продаж достиг в I квартале 2024 г. 1,7 трлн руб.



ИКТ растет быстрее экономики в целом

Объем продукции, реализованной крупными и средними предприятиями сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил за I квартал 2024 г. 1,7 трлн руб., что больше год к году на 32,7%. Такие данные приводятся в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Сектор ИКТ продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов экономики, говорится в документе. Он показал прирост продаж выше, чем по экономике в целом — плюс 25,2% к I кварталу 2023 г. При этом по отношению к IV кварталу 2023 г. показатель ИКТ сократился на 27,2%.

Доля ИКТ в I квартале в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг составила 4,4% против 4,1% годом ранее.

Сегменты ИКТ

Исследователи подвели итоги деятельности организаций сектора ИКТ по сегментам — ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования.

snowing on Freepik Российский рынок ИКТ вырос в I квартале 2024 вырос больше, чем экономика в целом

Самый большой рост показала ИT-отрасль — плюс 58% в годовом выражении. Объем продаж здесь составил 792,4 млрд руб.

Сфера телекоммуникаций показала годовой рост на 10,1%, до 597,1 млрд руб.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в сферах производства ИКТ увеличилась на 39%, до 201,7 млрд руб., прочих ИT-услуг — на 8,7%, до 65,4 млрд руб. Выручка от оптовой торговли ИКТ-товарами прибавила 43,1% и составила 7,5 млрд руб.

Другие показатели по ИКТ

Инвестиции в сектор ИКТ составили 274,6 млрд руб., увеличившись в годовом выражении в 1,8 раза, что втрое больше динамики инвестиций по экономике в целом — (плюс 26,6%.

Лучшую динамику вложений показали производство ИКТ (рост на 154,9%, до 29,5 млрд руб.) и ИT-отрасль (плюс 115,5%, до 112,8 млрд руб.).

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ увеличилась в годовом выражении на 8,5%, достигнув 1,5 млн человек. Темпы роста на восемь процентных пунктов превысили динамику этого показателя по экономике в целом. В секторе ИКТ были заняты 3,48% от общей численности работников в экономике.

Среднемесячная заработная плата достигла 154,2 тыс. руб. — рост на 26,2%. Разрыв между уровнем этого показателя и средним по экономике составил 1,9 раза.

Растет второй год подряд

О положительной динамике развития российского ИКТ сектора по итогам 2023 г. CNews писал в мае 2024 г.

Тогда исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показало, что выручка от объема реализованных товаров, работ, услуг в ИКТ увеличилась на 19,6% до 6478,9 млрд руб. И тогда аналитики отмечали. что эти темпы роста выше, чем у всей экономики в целом. Самые высокие темпы были зафиксированы в IV квартале 2023 г., когда они составили 31,6% по сравнению с IV кварталом 2022 г.

Это объяснялось успешной адаптацией к пост санкционным условиям. Объемы реализации собственных ИТ-решений и услуг значительно увеличились. Сокращение проектов по внедрению иностранного ПО компенсировалось продажами и внедрением отечественного ПО массового использования, услугами заказной разработки и поддержки ИТ-систем, а также ростом спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS).

В июне 2023 г. представители аппарата заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко сообщили CNews, что рост ИКТ-отрасли обусловлен также возвращением ИТ-специалистом и, во многом, эффектами от мер поддержки.