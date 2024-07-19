«Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью

«Ростелеком» стал владельцем компании «БФТ Холдинг» – крупной российской ИТ-фирмы, чья выручка всего за год взлетела на более чем 430%. Оператор ранее владел 50,01-долей в ней, теперь же у него все 100%. Выручка «БФТ Холдинга» за 2023 г. составила 1,3 млрд руб., основной род деятельности – разработка ПО для бизнеса и госсектора. Сумма сделки держится в тайне.

Новый владелец

Оператор «Ростелеком» сообщил CNews о «плановом» приобретении 100-процентной доли в российской ИТ-компании «БФТ Холдинг». С октября 2021 г. он владел контрольной 50,01-процентной ее частью.

«БФТ Холдинг» – это разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. В настоящее время решения предприятия внедрены в 83 субъектах России. «БФТ Холдинг» входит в список аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний и также является системообразующей компанией непрерывного цикла.

На вопрос редакции CNews о сумме сделки представители «Ростелекома» отвечать отказались, как и представители «БФТ Холдинга». Покупка 50,01-доли осенью 2021 г. обошлась оператору не более чем в 1,65 млрд руб.

«Ростелеком» с самого начала планировал купить «БФТ Холдинг» целиком

На вопрос редакции о том, зачем оператору потребовалось приобретать 100% компании при наличии контрольной доли в ней представители «Ростелекома» ответили: «Доведение до 100% планировалось изначально».

Подробностей немного

В «Ростелекоме» сообщили редакции, что «БФТ Холдинг» «сохранится как бизнес-единица и продолжит работу в кластере "Государственные цифровые услуги и сервисы" группы компаний "Ростелеком"» При этом в компании отказались отвечать на вопросы о кадрах. В связи с этим пока неизвестно, планируются ли какие-либо перестановки в топ-менеджменте «БФТ Холдинга», и как поглощение отразится на рядовых сотрудниках компании (будут ли их сокращать).

Что не менее важно, к моменту выпуска материла информация о сделке отсутствовала в «Едином государственном реестре юридических лиц». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «БФТ Холдинг» по-прежнему поделен между АО «РТ-Лабс» (дочка «Ростелекома», 50,01%) и ООО «Астрей Софт» (49,99%). В «Контур.Фокусе» информация о сделке тоже отсутствовала к моменту выхода материала.

«"Астрей Софт" принадлежит ООО "Бюджетный процесс" и является держателем 49,99% "БФТ Холдинга". Приобретая БП («Бюджетный процесс» – прим. CNews) мы приобрели контроль над "Астрей» и пакетом "БФТ Холдинга"», – сказали CNews представители «Ростелекома».

По данным «Контур.Фокуса», «Астрей Софт» с 15 февраля 2023 г. принадлежит ООО «Бюджетный процесс». Этой компанией с 15 июля 2024 г. владеет «РТ-Лабс» – у нее 99,92%, а оставшиеся 0,08% удерживает «Астрей Софт».

Что купил «Ростелеком»

Компания «БФТ-холдинг» занимается разработкой ПО и различных проектных решений. В числе ее клиентов – российские частные предприятия, а также организации из госсектора. В список продуктов компании входит ПО для целого ряда ключевых сфер государственного управления – финансы и закупки, управление имуществом и активами, а также оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость.

Основной вид деятельности компании – «деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (код ОКВЭД 62.02). Дополнительных видов деятельности у компании семь: «деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг» (63.99.1), «деятельность холдинговых компаний» (64.20), «деятельность в области права» (69.10), «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» (69.20), «деятельность в сфере связей с общественностью» (70.21), а также «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения» (73.20) и «предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению» (74.90.6).

Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 г. выручка «БФТ Холдинга» взлетела почти в пять раз – на 431% в сравнении с 2022 г. Она составила 1,25 млрд руб. Что примечательно, чистая прибыль в 2023 г. оказалась даже выше выручки – 1,258 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль компании за 2022 г. – 227,2 млн руб. в 2021 г. – 431,4 млн руб.

Уставный капитал компании – 5 млн руб., генеральный директор с 11 сентября 2023 г. – Наталья Зейтениди.