Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации

В России завершили предклинические испытания отечественной центральной мониторной станции (ЦМС) для сбора информации о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Это медицинское оборудование, которое применяется в операционных, реанимационных и неонатальных отделениях узкопрофильных учреждений. К устройствам такого типа предъявляются высокие требования относительно надежности, точности, простоты установки и эксплуатации.

Пройдены испытания в больницах страны

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав госкорпорации «Ростех») завершил предклинические испытания первой отечественной ЦМС для сбора информации о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Оборудование заменит импортные аналоги в российских медицинских учреждениях. Об этом в конце июня 2024 г. сообщили в пресс-службе концерна «Ростех».

ЦМС разработана специалистами Уральского приборостроительного завода, который входит в АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», в научном партнерстве с Уральским государственным медицинским университетом. В результате было создано комплексное современное решение для централизованного наблюдения за всеми параметрами жизнедеятельности пациентов.

Ростех В России тестирование первой отечественной центральной мониторной станции

Для контроля состояния пациентов в реанимации и интенсивной терапии используются ЦМС, позволяющие одновременно наблюдать за изменениями основных жизненных показателей сразу нескольких больных. Возможности оборудования включают отражение на мониторе и контроль физиологических показателей, электрокардиография (ЭКГ), капнограммы, пневмограммы, инвазивного давления и прочего; мгновенную сигнализацию о нештатных ситуациях и нарушениях показателей жизнеобеспечения. Профильное оборудование в виде ЦМС попадает разряд сложнейших гаджетов, обладающих множеством датчиков, элементов передачи данных и центральным блоком, который сводит информацию в одном месте. Датчики подключаются к телу человека, выводятся на локальное устройство. Последние объединяются в сеть и передают данные на пост. Это позволяет следить за состоянием пациента удаленно и оперативно реагировать на появление угроз.

«Госкорпорация «Ростех» уделяет большое внимание созданию отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования. В настоящее время зарегистрировано более 150 видов медтехники производства «Ростех» для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины. Успешная реализация проекта «Радиоэлектронные технологии» по созданию центральной мониторной станции поможет в решении государственных задач по повышению уровня безопасности и независимости информационных и технических изделий. В перспективе ЦМС будет подключаться в систему широкого спектра оборудования разных производителей и моделей, передавать данные в различные медицинские информационные системы. ЦМС также станет ключевым звеном разрабатываемой сегодня «Реанимационной карты» − автозаполняемого листа с данными пациента, получаемыми с различных медицинских устройств», - сказал генеральный директор «Ростех-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.

Испытания нового оборудования проходили в нескольких уральских клиниках, а также в Амурской областной клинической больнице и длились с мая 2023 г. В них были задействованы врачи-реаниматологи и ИТ-специалисты. В рамках испытаний были успешно исследованы способы подключения к различному медицинскому оборудованию, выполнен тестовый запуск ЦМС с подключением к госпитализированному пациенту, а сами данные передавались по локальной сети больницы.

Как уточнил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов «Радиоэлектронные технологии» Алексей Мельников, ЦМС – это глобальный цифровой проект в области импортозамещения. Оборудование отображает в реальном времени кривые, численные показатели и тревоги, возникающие на медицинской аппаратуре, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), тем самым позволяя медперсоналу следить за состоянием пациентов и оперативно реагировать. На один монитор может быть выведена информация о 16 пациентах одновременно, всего подключается четыре таких монитора на постах медицинской сестры или в ординаторских. Мельников добавил, что это открытая система, которая предназначена для работы с медицинскими изделиями различных производителей, накапливая большие данные для последующего анализа и прогнозирования, научных исследований и машинного обучения (ML).

Уральский приборостроительный завод является разработчиком широкой линейки медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ. В настоящее время УПЗ разрабатывает линейку новых аппаратов ИВЛ «Мобивент» в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». К реализации проектов специалисты предприятия привлекают практикующих врачей и ведущие профильные вузы.

Производитель

Концерн «Радиоэлектронные технологии» объединяет 76 предприятий, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Предприятия концерна расположены по всей территории России, от Санкт-Петербурга до Владивостока, а общая численность их сотрудников составляет более 50 тыс. человек.

В настоящее время «Радиоэлектронные технологии» выпускает широкую линейку продуктов, которые можно разделить на следующие сегменты: системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО); средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ); системы и средства государственного опознавания (ГО); измерительная аппаратура различного назначения (ИА); гражданская продукция (ГП).

«Радиоэлектронные технологии» - это российский лидер и ведущий разработчик и производитель в области создания бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов (более 80% рынка), средств и комплексов радиоэлектронной борьбы (более 60% рынка), а также систем государственного опознавания (более 90% рынка). Перспективным направлением деятельности концерна на 2024 г. является значительное расширение спектра производимой гражданской продукции.

Импортозамещение медицинских изделий

В начале декабря 2020 г. Правительство России установило минимальную долю закупок товаров отечественного происхождения, в том числе медицинского оборудования. Доля определена в процентном отношении к объему товаров, работ, услуг соответствующего вида, осуществляемых заказчиком в отчетном году (с 2021 по 2023 гг).

По данным из документа Правительства России от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». Доля закупок отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких в 2021-2023 гг. должна вырасти с 50% до 70%, аппаратов УЗИ – с 60% до 80%, рентгенодиагностических комплексов - с 55% до 75%.

Минимум для закупки российских дефибрилляторов и обогревателей детских неонатальных, а также к аппаратам донорского плазмафереза/тромбоцитофереза и ингаляционного наркоза эти цифры – 50%, 60% и 70%. У инкубаторов интенсивной терапии новорожденных, кольпоскопов на ближайшие три года «российский минимум» – 20%, 25% и 30%.

Минимальная доля у электрического диагностического и терапевтического оборудования для облучения, применяемого в медицинских целях. В 2021 г. российского должно быть закуплено 9%, а в 2022 и 2023 гг. – по 10%. Наибольшие минимальные доли на 2021 г. установлены для медицинских морозильников – 65%, паровых стерилизаторов – 70% и медицинской марли – 90% (максимальный показатель среди медизделий).

Квота для эндоскопического оборудования установлена в 55% в 2021 г. с ростом до 75% в 2023 г. В случае ОФЭКТ и гамма-аппаратов минимальная доля на 2021 г. составляет 40%, в 2023 г. она должна составить 60%.

Закупки, начатые до 1 января 2021 г., завершаются по прежним правилам. Документ вступил в силу с 1 января 2021 г. и подлежит применению к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с этой даты, говорится в документе.