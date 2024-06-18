В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом

Минтранс планирует создание единой цифровой системы для управления всем водным транспортом России. На реализацию проекта могут потребоваться сотни миллиардов рублей и участие государства. «Дочка» АФК «Системы» «Ситроникс» хочет им заняться.



Цифровая система для водного транспорта России

АО «Ситроникс» (входит в группу АФК «Система») предложило Минтрансу создать единую цифровую систему для управления водным транспортом в России, пишут «Ведомости». В министерстве подтвердили изданию, что такой проект обсуждается.

«Планируется создание рабочих групп, которые рассмотрят технические решения проекта, финансовую составляющую и дорожную карту исполнения», — сказали в Минтрансе.

Разработка может занять три года, предположил президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев.

Для чего нужны оцифрованные реки и моря

Появление такой системы позволит увеличить прозрачность логистики, управления и планирования морских, речных и мультимодальных перевозок и повысить скорость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям, считает представитель Минтранса.

По мнению Пожидаева, комплекс может стать большим подспорьем и бизнесу, и государству в части более четкого понимания транспортных потоков и грузопотоков.

«В настоящий момент рынок речных и морских перевозок может быть не всегда юридически чист. Появление системы, которая увеличит прозрачность перевозок, повысит их эффективность и доступность, а это, естественно, приведет к росту грузооборота и пойдет на пользу экономике страны», — прокомментировали инициативу в ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Сейчас нет единого информационного пространства для коммуникация между участниками отрасли, экипажи кораблей взаимодействуют с береговой инфраструктурой и между собой посредством спутниковой связи, пояснил генеральный директор Datananny, эксперт рынка НТИ TechNet Иван Линдберг.

Различные информсистемы существуют, но нужно бесшовное цифровое пространство, объединяющее разные источники информации, как сказал изданию представитель Минтранса.

У «Ситроникс», например, уже есть программный сервис SiAIS для отслеживания морского трафика. Он содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Также SiAIS позволяет судовладельцам отслеживать ситуацию с собственным флотом по API.

Сколько может стоить проект

Генеральный директор ООО «Морские инновации» Антон Плешков рассказал изданию, что несколько лет назад разрабатывалась одна из подсистем для опытного участка в 400 км водных путей. Работа оценивалась в 2,7–2,9 млрд руб. Разработка единой системы с учетом дефицита оборудования, а также косвенных расходов на модернизацию геофизической сети и новую спутниковую группировку может стоить «сотни миллиардов рублей», сделал вывод Плешков.

Эксперт рынка НТИ MariNet Андрей Скатин считает, что разработка потребует существенных расходов от многих участников рынка, в том числе и от государства: «Нужно внимательно посчитать вкладываемые ресурсы и их окупаемость, что, вероятно, может решить вопрос о создании заявленной экосистемы». По его оценкам, только софт обойдется в 1,5–2 млрд руб., еще дороже будет стоить оборудование, но его стоимость оценить «крайне сложно».

Инициатива «Ситроникс» по созданию единой цифровой системы для управления водным транспортом тоже подразумевает господдержку. Генеральный директор «Ситроникс КТ» Андрей Родионов озвучил предложение рассмотреть вариант государственно-частного партнерства (ГЧП) и проведения проекта как концессии с одним из госучастников.

Компания АО «Ситроникс» зарегистрирована в 2002 г. На ее счету десятки госконтрактов. В июне 2024 г. CNews писал, что «Ситроникс» по решению суда должен выплатить 2 млн руб. Департаменту информационных технологий Москвы, поскольку не сумел обеспечить защиту от вредного контента несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений, которые обеспечивала интернетом.