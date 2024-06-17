Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы

Консорциум предоставил обновленную информацию о разработке будущих протоколов PCIe. Сам же выход PCIe 6.0 и 7.0 пройдет с отставанием от намеченного ранее графика. С каждой новой версией PCIe предлагает все большую пропускную способность, удовлетворяя в основном запросы топовых GPU.

Новый интерфейс PCIe

Организация Special Interest Group (PCI-SIG), ответственная за разработку спецификаций PCI Express, предоставила обновленную информацию о ходе разработки PCIe 6.0 и PCIe 7.0. По данным PCI-SIG, хотя улучшения PCIe и не стоят на месте, они происходят медленнее, чем изначально ожидалось. В результате внедрение новых технологий может столкнуться с некоторыми задержками. Об этом в середине июня 2024 г. сообщается на официальном сайте PCI-SIG.

Первоначально планировалось, что оборудование с поддержкой PCIe 6.0 поступит на корпоративные рынки в марте 2024 г., а PCIe 7.0 - в 2027 г. Однако недавняя презентация от PCI-SIG, посвященная выпуску спецификаций версии 0.5 для PCIe 7.0, отодвинула сроки.

Msi Поддержка новых стандартов в железе PCIe 6.0 и 7.0 задержится

Специальная группа PCI-SIG недавно представила обновленную информацию о разработке будущих протоколов PCIe. Прогресс не стоит на месте: выпущен черновик спецификации 0.5 для PCIe 7.0, но программы соответствия для PCIe 6.0 и 7.0 были отложены. Окончательная спецификация PCIe 6.0 была выпущена в начале 2022 г. В 2023 г. PCI-SIG выпустила черновик спецификаций PCIe 7.0 версии 0.3, а также прогнозируемый график запуска программ соответствия для 6.0 и 7.0.

Теперь предварительная программа соответствия PCIe 6.0 начнется во втором квартале 2024 г. (который заканчивается в конце июня), а более продвинутый запуск запланирован на 2025 г. Окончательная спецификация PCIe 7.0 по-прежнему запланирована на 2025 г., но соответствующее ПО отложено до 2028 г.

Первоначально PCIe предназначены для центров обработки данных (ЦОД), затем для промышленных, автомобильных, аэрокосмических и военных приложений, а далее - для бытовой электроники. Задержка на одном из этапов может привести к срыву всей дорожной карты.

В новой презентации PCI-SIG также содержится информация о переходе стандарта на оптические соединения. В прошлом месяце были представлены новые стандарты CopperLink, призванные предоставить строителям ЦОДов больше вариантов прокладки кабелей. Однако все более быстрые стандарты PCIe раздвигают границы текущих кабельных технологий, и PCI-SIG рассматривает оптические соединения в качестве преемника.

Планы по созданию оптических стандартов PCIe теперь включают запрос на внесение изменений в конструкцию (ECR), который улучшит, но не заменит существующие электрические слои. Завершение работы над ECR намечено на декабрь 2024 г., а оптические стандарты будут поддерживать PCIe 6.0 и 7.0.

Pcisig Интерфейс PCIe должен был быть представлен публике еще в 2021 г.

В настоящее время в большинстве потребительских персональных компьютеров (ПК) используются компоненты, совместимые с PCIe 3.0 или 4.0. Наиболее заметными продуктами PCIe 5.0 на сегодняшний день являются твердотельные накопители, способные считывать данные со скоростью 14 ГБ/с благодаря пропускной способности стандарта 128 ГБ/с.

Стандарт PCIe 6.0 призван удвоить этот показатель до 256 ГБ/с, а PCIe 7.0 - еще раз удвоить до 512 ГБ/с на x16 дорожках. Разумеется, новый стандарт заявлен как обратно совместимый с предыдущими. Ожидается, что PCI-E 7.0 будет нацелен на гипермасштабируемые ЦОД, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, облачные и квантовые вычисления. Среди других усовершенствований новых стандартов - четырехуровневая импульсная амплитудная модуляция (PAM4), облегченная передовая коррекция ошибок (FEC), циклическая проверка избыточности (CRC) и блоки управления потоком (Flits).

Карты PCIe

В области сетей и вычислений каждое изобретение направлено на решение проблем, оставшихся от предыдущих этапов. Стандарт PCIe появился для удовлетворения потребностей в более высокой пропускной способности, большей гибкости и лучшей производительности сетевого оборудования. С момента своего дебюта в 2001 г. PCIe быстро развивался и широко используется во многих сетевых устройствах, особенно в картах PCIe (также известных как карты PCI Express, карты на основе PCIe). Комплексное введение содержит определение, принцип работы, преимущества, типы и опции карты PCI Express.

Pcisig Выпуски стандартов PCIe

Карта PCIe - это сетевой адаптер с интерфейсом PCIe, который используется в качестве интерфейса карты расширения в соединениях на уровне материнской платы. В частности, карты расширения на основе PCIe предназначены для размещения слотов на основе PCIe в материнских платах таких устройств, как хосты, серверы и сетевые коммутаторы. Последние материнские платы для ПК имеют слот PCIe только для карт PCIe.

PCI Express - это стандарт высокоскоростной последовательной компьютерной шины расширения для подключения высокоскоростных компонентов, который заменил устаревшие стандарты шин Accelerated Graphics Port (AGP), PCI и PCI-X. Стандарт PCIe много раз пересматривался с целью улучшения производительности и других функций. PCIe 1.0 изначально был запущен в 2002 г. для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на более высокую пропускную способность, были изобретены и выведены на рынок последовательные версии. В настоящее время существует пять различных стандартов PCIe: PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0 и PCIe 7.0 появится в ближайшее время.

Несмотря на возникшие задержки, PCI-SIG активно продолжает работу над развитием стандарта PCI Express, стремясь к улучшению характеристик высокоскоростной передачи данных. До появления карт PCIe на рынке было два основных типа сетевых адаптеров: карты PCI и PCI-X. Благодаря совершенно другому разъему и электрическому дизайну недавно представленная карта PCI-E была улучшена на основе первых двух, став самой распространенной из них. Размер любой карты PCI Express обычно указывается количеством дорожек. Попросту говоря, существует пять физических размеров карт PCIe: x1, x4, x8, x16 и x32. Число после «x» относится к числу линий в слоте PCIe. Например, карта PCIe x4 означает, что карта имеет четыре канала. Карту PCIe также можно установить в более широкий слот, например, юзер может поместить карту PCIe x8 в слот PCIe x16, когда слот PCIe x8 занят, но эта карта всегда будет работать в режиме PCIe x8.