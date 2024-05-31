В России начали маркировать смартфоны, и ноутбуки, на очереди печатные платы. Участие пока добровольное. Опрос

Эксперимент по маркировке электроники в России распространился на смартфоны и ноутбуки, а также на планшетные компьютеры. Пока что все добровольно и бесплатно, но нельзя исключать вероятность, что в будущем маркировка станет принудительной. Участники рынка не сомневаются – новые требования повлияют на розницу.

Меченый смартфон

В России начинается маркировка ноутбуков, смартфонов и планшетных компьютеров, сообщили CNews представители «Цента развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – оператора системы маркировки «Честный знак». По их словам, участие в этом процессе исключительно добровольное и, к тому же бесплатное – все расходы берет на себя оператор системы маркировки.

Реализовано все в рамках эксперимента по маркировке электроники, который стартовал в России 1 декабря 2023 г. Первоначально на ноутбуки, смартфоны и планшеты он не распространялся, – он каcался только розеток, светочувствительных проводников, ламп, светотехники и ряда других товаров – в общей сложности 15 видов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Соответствующие изменения в правила его проведения внесло Правительство России. Необходимое для этого постановление Правительства получило подпись российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ гласит, что эксперимент по добровольной и бесплатной маркировке смартфонов, ноутбуков и планшетов пройдет с 10 июня 2024 г. по 30 апреля 2025 г. Через некоторое время к ним присоединятся и печатные платы – их будут экспериментально маркировать с 1 июля 2024 г. и вплоть до 31 августа 2025 г.

Как сообщал CNews, первоначально власти планировали начать маркировку перечисленных устройств в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта).

Ничего не изменится?

Как заверил CNews Дмитрий Горелик, директор по индустриальной маркировке ЦРПТ, эксперимент по маркировке «не повлияет на стоимость ноутбуков, планшетов, телефонов и печатных плат». «Присоединение к пилотному проекту – это возможность для бизнеса заранее протестировать работу с системой «Честный знак», а также апробировать процесс нанесения кодов на разные типы продукции», – добавил Дмитрий Горелик, подчеркнув, что эксперимент добровольный.

Власти пошли на изменения в правила проведения эксперимента вопреки воле участников рынка, которые высказывались резко против маркировки смартфонов и ноутбуков. В частности, такое мнение озвучила в феврале 2024 г. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК. В ее состав входят российские ритейлеры («М.Видео-Эльдорадо, DNS), а также многочисленные зарубежные вендоры техники Philips, LG, Honor и пр.). Представитель РАТЭК Антон Гуськов назвал маркировку электроники бесполезной.

Что говорит рынок

В компании «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОДК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника», которая не выпускает, не привозит в Россию и не продает здесь ноутбуки, смартфоны и планшеты, видят только плюсы от маркировки этих видов техники. «Система маркировки позволяет создать открытую конкурентную среду для развития различных отраслей экономики, – сообщил CNews Владимир Кабанов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ОДК. – Формирование единых подходов к контролю оборота радиоэлектронной продукции может стать одним из стимулов развития российской радиоэлектронной промышленности за счет создания прозрачного рынка и большого аналитического потенциала».

Участники рынка смотрят на изменения немного иначе. «При выпуске товаров в обращение на таможне товар должен уже иметь маркировку, то есть импортеры или производители уже должны будут понести затраты на закупку оборудования и нанесение дата-матрикс, – сообщил CNews представитель крупного российского ритейлера техники. – Разумеется будут какие-то задержки при выпуске товаров в обращение. К моменту завершения эксперимента, будет понятно, как будет работать «запретительная касса» - механизм блокировки розничной продажи товаров, введенных в оборот с нарушениями».

«Надеемся, что будет позитивный эффект, – добавил собеседник CNews. – Но опыт маркировки на других рынках показывает, что для их обеления, несмотря на наличие маркировки на товарах, все равно требуется проведение контрольно-надзорных мероприятий с привлечением должностных лиц. То есть эффективность механизма маркировки как механизма борьбы с нелегальным оборотом пока остается под вопросом. Единственное, что очевидно, ЦРПТ становится все более рентабельной организацией».

Редакция CNews также направила запросы российским производителям смартфонов, планшетов и ноутбуков (Fplus и ряд других), крупнейшим сетям распространения техники («М.Видео-Эльдорадо») и маркетплейсам («Яндекс Маркет» и Wildberries). Запрос включает вопросы о потенциальном влиянии маркировки на цены и ассортимент, а также о возможности ее превращения из добровольной в принудительную.

Представители «Ситилинка» и Ozon от комментариев отказались.

Комментарий ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция»

Вопрос CNews: Какова вероятность, что маркировка ноутбуков и смартфонов станет принудительной?

Ответ «Марвел-Дистрибуции»: Если ее решат ввести, то обязательно для всех, иначе в маркировке нет никакого смысла. Сейчас есть такая прослеживаемость, например, для мониторов, она обязательна для всех.

Как маркировка повлияет на цены? Они вырастут?

– На наш взгляд, стоимость не вырастет, цена маркировки незаметна на фоне цены устройств, поэтому все рассуждения насчет подорожания не имеют экономического обоснования.

Как маркировка отразится на ассортименте товаров? Он сократится?

– Если и отразится, то в целом очень незначительно. На этом рынке процент подделок крайне мал. Сами устройства технически сложные, и проще завести СТМ, похожий на iPhone, чем подделывать iPhone.

В чем плюсы и минусы маркировки для потребителей?

– Из плюсов: потребитель на 200% будет уверен в подлинности товара. Из минусов: изменится предложение и цены, при чем не из-за стоимости маркировки, а из-за того, что серьезно усложнится завоз по «серым», «черным» и прочим неофициальным схемам.

В чем плюсы и минусы маркировки для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров?

– Для крупных игроков рынка вообще ничего не поменяется. Маркировка в том или ином виде давно применяется при предпродажной подготовке товара. А вот у мелких торговцев, использующих разные схемы, возникнут трудности, которые в зависимости от степени контроля могут стать практически непреодолимыми, либо сделают экономически невыгодными использование серых схем.

Комментарий холдинга Fplus

Вопрос CNews: Какова вероятность, что маркировка ноутбуков и смартфонов станет принудительной?

Ответ Fplus: Ожидаем, что маркировка станет обязательной по завершении эксперимента. Отказ от маркировки подразумевает либо непреодолимые технические трудности, либо негативный эффект. Но мы ни то, ни другое не ожидаем.

Как маркировка повлияет на цены? Они вырастут?

– Затраты на введение маркировки крайне невелики, сам QR-код стоит меньше 1 руб., потребитель эти издержки не почувствует.

Как маркировка отразится на ассортименте товаров? Он сократится?

– Ассортимент производимых товаров не изменится, так как он зависит от спроса и конкурентоспособности продукции.

В чем плюсы и минусы маркировки?

– Маркировка позволяет гарантировать оригинальность и безопасность продукта, это основой плюс. Минусы пока сложно спрогнозировать, так как на конечную цену этот механизм фактически не влияет. Плюсы в том, что маркировка существенно усложнит работу для «серых» и нелегальных поставщиков, позволит выровнять конкурентные условия на рынке. Минусы сводятся к необходимости выстраивания производителями и импортерами технологического процесса по нанесению меток (должны наноситься в процессе производства, либо если это импорт - до выпуска товара).

Комментарий ГК Softline

Вопрос CNews: Какова вероятность, что маркировка ноутбуков и смартфонов станет принудительной?

Ответ Softline: Система маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» была запущена в 2016 г. – тогда цифровые метки стали наносить на меховые изделия. На начало 2024 г. количество товарных групп, на которые распространяется маркировка, достигло 17. Результат – «обеление рынка»: было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, еще 18 производств были легализованы. Обычно внедрение маркировки начинается с эксперимента, затем она может стать обязательной для определенной группы товаров. Такое решение может быть принято на основе результатов эксперимента, положительного воздействия на рынок. Гарантировать, что маркировка ноутбуков и смартфонов станет принудительной, пока нельзя.

Как маркировка повлияет на цены? Они вырастут?

– Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к опыту маркировки других товарных групп. В ЦРПТ, отвечающем за маркировку, отмечали, что маркировка не приводила к удорожанию продукции ни в одной из товарных групп. Если говорить об оборудовании, необходимом для нанесении маркировки, то для различных товарных групп внедрялись инструменты поддержки – рассрочка, компенсация затрат и так далее. Цены на маркированные товары растут медленнее: производители понимают, что они под контролем, и сдерживают рост цен. Кроме того, продавцы за счет сокращения некачественной, контрафактной продукции на рынке смогут продавать больше товаров, увеличивая прибыль при сохранении стоимости. Таким образом, введение маркировки смартфонов и ноутбуков может повлиять на цены незначительно или вовсе не повлиять.

Как маркировка отразится на ассортименте товаров? Он сократится?

– Маркировка не обязательно приведет к сокращению ассортимента товаров. Напротив, за счет увеличения доверия потребителей к маркированным товарам и вытеснения контрафактной продукции производители могут расширить свой ассортимент.

В чем плюсы и минусы маркировки для потребителей?

– Для потребителей плюсом маркировки является возможность покупать продукцию высокого качества с гарантированными характеристиками и безопасностью. Какого-либо негативного влияния маркировка не должна оказать. Также маркировка упрощает послепродажное обслуживание, так как она позволяет быстрее определить оригинальность продукции, сроки выпуска товара, срок действия гарантийных обязательств и т.д. Хотя эта функциональность уже реализована через серийные номера изделий, маркировка дополнительно способствует улучшению качества обслуживания конечных пользователей.

В чем плюсы и минусы маркировки для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров?

– Для производителей, дистрибьюторов и ритейлеров плюсами маркировки являются увеличение доверия потребителей, сокращение доли контрафактной продукции, улучшение прозрачности и контроля за товаром. Одним из минусов могут стать дополнительные расходы на внедрение маркировки и ее поддержку, но они могут в будущем получить поддержку в различных форматах. Второй минус – необходимость соответствия всем требованиям системы маркировки.