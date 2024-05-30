Дефицит, перепроизводство и снова дефицит. Производители SSD кошмарят пользователей, продавая накопители ИИ-компаниям и завышая цены

Цены на SSD стремительно растут, но если раньше виноваты в этом были только производители накопителей и памяти, создавшие искусственный дефицит, то теперь к ним присоединились компании из сферы ИИ. Они скупают SSD партиями, в результате чего цены в растут еще быстрее.

Найден новый виновный

Доходы отрасли флэш-памяти NAND находятся на волне роста благодаря спросу на твердотельные накопители (SSD) для использования их в серверах искусственного интеллекта, пишет портал The Register Но следствием этого является рост цен на SSD, поскольку OEM-производители серверов спешат накапливать запасы комплектующих в особенности накопителей.

Все крупнейшие производители флеш-памяти сейчас купаются в деньгах – по информации портала, как минимум корейские Samsung и SK Hynix, а также японская Kioxia зафиксировали внушительный рост выручки от этого направления своего бизнеса по итогам I квартала 2024 г. (1 января – 31 марта). Согласно отчету аналитической компании TrendForce, в I календарном квартале 2024 г. мировой доход рынка флэш-памяти NAND вырос на 28,1% квартал к кварталу, составив около $14,71 млрд.

FreePik Время идет, но накопители не дешевеют, а только лишь растут в цене

Основной драйвер роста продаж и, следовательно, выручки – компании, занимающиеся сборкой серверов для искусственного интеллекта. Они начали массово скупать SSD в феврале 2024 г.

Первые последствия

Компании, не связанные напрямую с искусственным интеллектом, но тоже зависящие от поставок SSD и отдельных флеш-модулей, увидев происходящее, тоже начали стремительно пополнять свои запасы, чтобы нивелировать потенциальную вероятность остаться с пустыми складами и не покупать NAND-память по завышенным ценам. Это в первую очередь производители смартфонов и компьютеров, а также компании, выпускающие накопители на базе флеш-памяти. Но, обезопасив себя от возможных негативных последствий повышенного спроса на SSD со стороны производителей серверов для ИИ, они в итоге повлияли на весь рынок в целом.

Производители памяти, увидев, что их продукция пользуется столь высоким спросом, моментально взвинтили цены на нее, пока у них есть возможность заработать больше. Следовательно, поползли вверх и цены на конечные устройства с флеш-памятью внутри, включая ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты и отдельные SSD. То есть в итоге страдают обычные потребители.

Ветер перемен дует не туда

Вторая четверть 2024 г., которая завершится 30 июня, могла бы не столь удачной для производителей флеш-памяти, как первая. Из-за высоких цен спрос на SSD в потребительском сегменте будет ниже ожидавшегося ранее, считают эксперты TrendForce, а бизнес-клиенты умерят свои аппетиты.

Последнее связано, в том числе, с тем, что производители ПК и смартфонов в значительной степени нарастили свои запасы NAND-памяти и уже сократили свои закупки.

Казалось бы, снижение отгрузок флеш-модулей вендорам компьютеров и мобильных устройств должно привести к падению цен на SSD, но, похоже, этому не бывать, потому что ИИ-отрасль продолжает закупать твердотельные накопители в огромных количествах и пока не думает останавливаться.

Не прекращающие расти заказы на корпоративные SSD уже привели к 15-процентному удорожанию флеш-памяти по итогам I квартала 2024 г. Аналитики TrendForce полагают, что II квартал 2024 г. ознаменуется 10-процентным ростом цен на нее.

Кто в выигрыше

Хаос с ценами на флеш-память оказался наиболее выгоден сбежавшей из России компании Samsung – одному из крупнейших производителей чипов NAND во всем мире. К слову, именно она осенью 2023 г. раньше других сократила объемы своего производства, чтобы вызвать искусственный дефицит и спровоцировать рост цен, и подала остальным компаниям пример.

Согласно TrendForce, Samsung – это лидер на рынке NAND-памяти с 36,7-процентной его долей. Ее выручка в I квартале 2024 г. продемонстрировала почти 29-процентный рост в сравнении с IV кварталом 2023 г. и составила $5,4. Второе место – у группы SK Group, в которую входят SK Hynix и Solidigm – при доле рынка 22,2% ее выручка выросла почти на 32% до $3,27 млрд. Замыкает топ-3 компания Kioxia – выручка $1,82 млрд, рост 26,3%, доля рынка 12,4%.

Эксперты TrendForce полагают, что во II квартале 2024 г. выручка каждой из компаний вырастет примерно на 20% квартал к кварталу. Это будет способствовать, в числе прочего, более гибкое ценообразование, которое увеличит поставки корпоративных твердотельных накопителей.

Древние накопители тоже дорожают

Не только корпоративные твердотельные накопители стали расти в цене из-за повышенного спроса со стороны ИИ-компаний. Как пишет The Register, подорожали и жесткие диски большой емкости, несмотря на то, что они уступают SSD во всем, кроме стоимости.

По информации издания, вместительные винчестеры тоже нужны в сфере искусственного интеллекта. Они используются, в частности, в качестве файлохранилища – на них компании размещают гигантские объемы информации для обучения своих нейросетей.

Свою лепту в рост цен на жесткие диски вносит и тот факт, что их производство сократилось на целых 20% за последние два года. Эксперты The Register связывают это с падением заказов во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 гг.. Теперь производители оказались застигнутыми врасплох – они не был готовы к внезапному росту спроса на HDD, отметили аналитики портала.