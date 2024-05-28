«Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль»

«Росатом» ведет переговоры о покупке отечественного дизайн-центра микроэлектроники НТЦ «Модуль». О планах госкорпорации заняться выпуском электроники и электронных компонентов для импортозамещения в КИИ стало известно еще осенью 2022 г.



Ведутся переговоры

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники НТЦ «Модуль», пишут «Ведомости».

Подробности переговоров не уточняются. Директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов не стал комментировать информацию о переговорах, но отметил, что «госкорпорация интересуется активами в разработке микроэлектроники».

По словам одного из источников издания, в покупке таких активов в «Росатоме» заинтересовано входящее в него НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС).

У «Модуля» проблемы

НТЦ «Модуль» занимается проектированием микросхем, производством и испытанием радиоэлектронной аппаратуры, разработкой нейропроцессоров, навигационного оборудования и др.

По данным ЕГРЮЛ, НТЦ «Модуль» был зарегистрирован в Москве 26 августа 1992 г. В июле 2020 г. CNews писал, что в базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

В ноябре 2021 г. Минпромторг планировал создать в России нейропроцессор, способный конкурировать с Nvidia и ее Jetson Xavier. Тогда был объявлен тендер на 7,63 млрд руб. на разработку новой многопроцессорной системы на чипе (System on Chip, SoC), в основе которой будет лежать архитектура NeuroMatrix НТЦ «Модуль».

В феврале 2022 г. CNews сообщил, что НТЦ «Модуль» ведет разработку целой линейки нейропроцессоров с топологией в 5 нм на NeuroMatrix по заказу Минпромторга. Инженерные образцы трех из них — для встраиваемых систем, серверных решений и электронных гаджетов — должны последовательно появиться в 2024, 2025 и 2026 гг.

Генеральный директор «Промобита» Максим Копосов считает «Модуль» одним из ведущих российских дизайн-центров разработки микроэлектроники: «Он интересен своим опытом, коллективом, школой разработки: такие коллективы в России можно пересчитать по пальцам». Но после начала СВО на Украине у него начались проблемы с поставками микросхем из-за отказа иностранных партнеров поставлять кристаллы. Размер долга один из источников «Ведомостей» оценил в 100 млн руб. «Я предполагаю, что у центра накопились долги перед заказчиками», — подтвердил другой собеседник издания, так что «Росатому» он может достаться по низкой цене.

«"Росатом" в текущей ситуации может выступать в качестве компании-спасателя», – предполагает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

«Росатом» вкладывается в производство электроники

О планах Росатома заняться выпуском электроники и электронных компонентов для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) CNews писал осенью 2022 г.

Тогда и было создано НПО КИС. Согласно базе ЕГРЮЛ, гендиректором КИС стал Алексей Титаренко. Уставный капитал компании составил 500 млн руб. «Росатом» выступил единственным учредителем.

В конце 2022 г. в НПО КИС был создан департамент слияний и поглощений, который начал присматриваться к активам на рынке микроэлектроники и электроники. А в декабре 2023 г. была завершена сделка по приобретению НПО КИС 50% компании Kraftway, производителя электроники, в частности, серверов.

А в мае 2024 г. стало известно о планах «Росатома» и «Аквариуса» создать совместное предприятие с первоначальными инвестициями свыше 100 млн руб. для производства микрочипов для шифрования данных в вычислительной технике.