Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации

Представители крупнейших компаний России обсудили, как масштабировать ИТ без пропорционального увеличения операционных расходов. Также они рассказали, какие тренды и технологии позволяют повысить эффективность ИТ. По мнению экспертов, решить задачу поможет автоматизация, платформенные решения и искусственный интеллект.



Цифровизируй это

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2024» российский разработчик программного обеспечения «СберТех» провел сессию «Цифровизируй это: какие ИТ-тренды играют за нас?», которая собрала представителей крупнейших российских компаний. Модератором выступил генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев.

Технологии играют важную роль в реализации цифровой трансформации и повышении эффективности компании в целом. При этом, как отметили участники сессии, бизнес в большинстве своем считает ИТ затратной функцией. Перед корпорациями стоит задача масштабировать ИТ без пропорционального увеличения операционных расходов. Участники сессии обсудили, какие технологии позволят добиться этого и повысить эффективность компании.

Экспертные мнения

«СберТех» видит огромный потенциал использования решений для автоматизации разработки на основе искусственного интеллекта. Такие инструменты могут позволить оптимизировать расходы на ИТ. Об этом рассказал генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев:

«Инструменты автоматизации, в том числе и на основе искусственного интеллекта, позволяют отдать рутинные операции машине, а разработчикам высвободить время для сложных и интересных инженерных задач. Например, AI-ассистент от Сбера — GigaCode — может сокращать время для создания кода на 25%. Кстати, этот ассистент уже доступен на нашей платформе для работы с исходным кодом GitVerse. Кроме того, у нас есть Platform V Works — инструменты для разработки продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Их использование позволяет создать полностью импортонезависимый конвейер разработки программного обеспечения, оптимизировать ресурсы и значительно ускорять релизные циклы».

Генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин также подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта позволит значительно повысить эффективность ИТ и оптимизировать расходы.

«У Gartner есть исследование эффекта от внедрения искусственного интеллекта на горизонте год-полтора: на больших выборках это 15% прирост выручки и еще 15% сокращение расходов. По данным «Яков и Партнёры», потенциал в России от внедрения искусственного интеллекта на горизонте пяти лет может составлять около 35 трлн рублей».

Он также добавил, что компания использует искусственный интеллект для повышения качества обслуживания клиентов, автоматизации чатов и работы техподдержки.

О роли платформенного подхода для масштабирования ИТ рассказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Промышленные платформы способны значительно сократить время на реализацию цифровых инициатив. Причем не надо пытаться создать все самостоятельно. Наша платформа для управления производством ZIIоT уже давно стала кросс-отраслевым решением, которое выбрали для себя крупнейшие компании нефтехимии, металлургии, горной промышленности и других отраслей. Использование единой объектной модели на базе платформы для управления производством помогает быстро реплицировать цифровых двойников предприятий на разные объекты. К развитию платформы мы привлекаем большое количество технологических компаний. Например, Platform V от СберТеха поможет обеспечить высокую отказоустойчивость, доступность, производительность и безопасность платформы ZIIoT. Технологическое партнерство — вот в чем успех».

Вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком», генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов считает, что в будущем развитие технологий позволит сделать ИТ самоокупаемым.

«Мы называем это «углеродно-нейтральное ИТ» — это ИТ, которое зарабатывает столько же, сколько тратит. И я думаю, что в обозримом будущем мы придем к тому, что для бизнеса ИТ не будет стоить ничего, потому что оно будет само себя окупать», — говорит он.

О том, какие подходы необходимо внедрить в организации, чтобы масштабировать ИТ-ресурсы и оптимизировать расходы, рассказал первый заместитель генерального директора холдинга Т1 Дмитрий Харитонов: «Мы видим два ключевых фактора, способных содействовать масштабированию ИТ без кратного увеличения расходов. Первое — непрерывный мониторинг операционных процессов, анализ ключевых метрик, который позволяет отследить «узкие» места и понять, насколько они нуждаются в оптимизации. Второе — внедрение элементов автоматизации. Она помогает сокращать количество ручных операций, уменьшает расходы, а также ускоряет работу компаний», — объясняет он.

Вячеслав Христолюбов, директор по цифровой трансформации АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» считает, что переход к типовым и централизованным решениям позволит сократить затраты на ИТ.

«Это позволит компаниям перейти на типовые процессы и системы управления. Централизованное управление является на сегодняшний день одним из приоритетных подходов, который должен обеспечивать эффективность деятельности холдинга в целом. Перспективным направлением являются системы предиктивной аналитики, которые могут предсказывать техническое состояние продуктов в эксплуатирующих организациях. Таким образом, можно снижать затраты на техническое обслуживание и ремонт уже у клиентов и повышать привлекательность нашей продукции».

Об экономической эффективности внедрения искусственного интеллекта говорили и другие промышленные компании. Руководитель портфеля проектов по цифровой трансформации разведки и добычи «Газпром нефть» Александр Петросян рассказал, как технология используется в организации.

«Мы используем ML-модели для анализа пласта в геологоразведке. Это позволяет нам сокращать сроки на несколько месяцев. Искусственный интеллект позволяет выбирать оптимальный режим управления фондом скважин. Мы видим повышение качества и скорости выявления аномалий на 75%. Предиктивная аналитика используется для контроля ремонта на объектах газовой инфраструктуры, что позволяет снизить затраты».

Вице-президент по информационным технологиям Fesсo Дмитрий Суровец также отмечает, что технология позволяет повысить эффективность бизнеса компании.

«Мы смотрим, какие проекты технология искусственного интеллекта может сделать лучше. У Транспортной группы FESCO уже есть ряд запущенных инициатив в сфере искусственного интеллекта. Одна из них — оптимизация процесса погрузочно-разгрузочных работ во Владивостокском морском торговом порту, который входит в FESCO. С помощью искусственного интеллекта мы выявили возможность дополнительно увеличить пропускную способность нашего порта».