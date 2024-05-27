Инвесторы оценили онлайн-школу водителей в 765 миллионов

Онлайн-платформа для обучения водителей «Светофор Групп» провела IPO на Санкт-Петербургской валютной бирже. Объем размещения составил 139,6 млн руб., вся компания была оценена в 765 млн руб. Компания продала свои привилегированные акции в объеме 10% от общего числа акций, в дальнейшем планируется проведение вторичного размещения с увеличением числа обращаемых на бирже привилегированных акций до 20% от общего числа.

IPO «Светофор Групп»

ПАО «Светофор Групп» - разработчик онлайн-платформы для обучения вождению - объявила об итогах первичного размещения своих привилегированных акций (IPO) на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ). Цена размещения составила 56,25 руб. за одну акцию, объем размещения - 139,6 млн руб. Вырученные средства пойдут на реализацию инвестиционной программы компании.

Всего было продано 2,48 млн префов, что составляет 100% от общего числа привилегированных акций и 10% от всех акций компании. Спрос во время сбора заявок составил 110%. Рыночная капитализация компании по итогам размещения составила 765 млн руб.

Организатором размещения выступило ИФК «Солид». Технически размещение выглядело следующим образом: «Светофор Групп» продала ИФК «Солид» планируемый к размещению объем акций, после чего ИФК «Солид» продала их на СПБВБ по заранее определенной цене. Если бы какая-то часть акций не была бы реализована на бирже, то она была бы возвращена в «Светофор Групп».

Для поддержания ликвидности на СПВБ «Светофор Групп» намерена привлечь маркет-мейкера. Также компания и ее основные акционеры приняли на себя обязательства не продавать на бирже свои акции в течении 120 дней с момента размещения. После же окончания указанного периода «Светофор Групп» может осуществить дополнительное размещение акций (SPO), после чего доля префов в общем объеме акций компании составит 21%.

Права владельцев привилегированных акций «Светофор Групп»

Префы «Светофор Групп» предоставляют их владельцам право на ежегодное получение дивидендов в заранее установленном размере. Он составляет 18% от общего объема чистой прибыли компании за прошедший год. При этом размер дивидендов на одну привилегированную акцию должен быть не меньше размера дивидендов на одну обыкновенную акцию. При этом решения о выплате дивидендов принимаются на общем собрании акционеров, на котором по большинству вопросов владельцы префов не могут голосовать.

Владельцы префов могут голосовать по следующим вопросам: реорганизация или ликвидация компании; внесение в устав изменений, ограничивающих права владельцев префов; внесение изменений в устав, исключающих указание на ее публичный статус; о обращении с заявлением о листике или делистинге префов; иные решения, по которым, в соответствие с законодательством, голосуют все акционеры компании.

Если на каком-либо собрании акционеров не будет принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям (или будет принято решение о выплате в неполном объеме), то владельцы префов автоматически на следующем собрании акционеров получают право голоса по всем вопроса. Но данное право голоса автоматически перестает работать после выплаты дивидендов по префам в полном объеме.

Финансовые показатели «Светофор Групп»

«Светофор Групп» начал свою историю в 1989 г., когда был создан кооператив «Светофор» для обучения водителей категории «В». Нынешнее юридическое лицо компании было создано в 2010 г. и первоначально называлось «ПДД.ТВ». Компания работает в Санкт-Петербурге, является резидентом «Сколково», в 2018 г. она разместила свои облигации на Московской бирже.

В 2023 г. выручка «Светофор Групп» составила 461,7 млн руб., увеличившись за год в полтора раза. Прибыль от продаж составила 60,2 млн руб. (также рост в полтора раза), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 126,8 млн руб. (рост 15%), рентабельность по показателю EBITDA - 27,5%, чистая прибыль - 49,5 млн руб. (рост 23%).

Капитальные затраты за 2023 г. составили 28,4 млн руб. Чистый долг составляет 122,4 млн руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA - 0,97, рентабельность капитала (ROE) - 26,45%. Основным акционером компании является ее гендиректор Артем Догаев, летом 2023 г. его доля составляла 72,88%.

Российский рынок автошкол и возможности «Светофор Групп»

«Светофор Групп» осуществляет онлайн-продажи дистанционной формы обучения как для B2C, так и для B2B потребителей. У компании есть платформа образовательного сервиса для водителей, которая обеспечивает теоретическую и практическую подготовку водителей всех категорий, восстановление навыков вождения и переподготовку.

В России работает 7,2 тыс. автошкол, в том числе 350 в Санкт-Петербурге. Крупнейшими игроками являются ДОСААФ, ВОА (Всероссийское общество автолюбителей), «Автошкола Джек», «Авто-онлайн» и др. Доля «Светофор Групп» составляет 1%. Ближайшими конкурентами «Светофор Групп» в онлайн-сегменте являются «Хай!» и «Online автошкола».

В то же время в компании напоминают, что в 2000-2010 гг. в России наблюдался рост рождаемости. Соответственно, молодые люди, рожденные в данный период, будут получать водительские права в 2018-2028 гг. Это, в свою очередь, приведет к росту численности клиентов авто школ.

При этом данная целевая аудитория привыкла получать информацию из гаджетов, и для них обучение на тренажерах с помощью ИТ и образовательных платформ будет являться более естественным, чем оффлайн-обучение в «подвалах и чердаках по карточкам».