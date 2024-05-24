«Аэрофлот» перевел системы развлечений пассажиров в салонах самолетов на российское ПО

Российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» в 2025 г. планирует импортозаместить бортовые системы развлечения для пассажиров на всех своих самолетах. Уменьшение зависимости от зарубежных поставщиков и переход на отечественное оборудование может повысить конкурентоспособность и эффективность авиакомпании, что в свою очередь может привлечь инвесторов и поддержать рост стоимости акций. На конец апреля 2024 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, из которых 41 - широкофюзеляжный, 130 - узкофюзеляжных.

Импортозамещение ИТ-систем

Авиакомпания «Аэрофлот» в 2025 г. планирует импортозаместить бортовые системы развлечения для пассажиров на всех своих самолетах, сообщил замгендиректора по информационным технологиям (ИТ) компании Антон Мацкевич.

По словам Мацкевича, в 2024 г. на всем узкофюзеляжном флоте компании «Аэрофлот» импортозаместили системы развлечения, которыми пользуется пассажиры. То есть это и часть оборудования, и программное обеспечение (ПО) полностью наше российское, не зависящее от зарубежных вендоров. С точки зрения широкофюзеляжного флота - Boeing 777 и Airbus 350 работы будут окончены, наверное, уже в 2025 г. Мацкевич добавил, что в третьем квартале 2024 г. должно выйти новое приложение авиакомпании для iPhone, а в 2025 г. ожидается обновление сайта авиакомпании «Аэрофлот».

По данным «Интерфакс», парк группы «Аэрофлот», которая помимо одноименного перевозчика объединяет авиакомпании «Победа» и «Россия» на 2024 г. включает 349 воздушных судов, в том числе 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100.

Информационно-развлекательные системы на бортах

В современных воздушных перевозках играют ключевую роль инновационные технологии, способствующие комфорту и безопасности пассажиров. Одним из важных элементов современного авиационного опыта являются бортовые информационно-развлекательные системы (БИРС).

БИРС на 2024 г. обеспечивает пассажирам моментальный доступ к информационному монитору, на котором отображаются ключевые параметры полета, такие как высота, скорость и расстояние до пункта назначения. Кроме того, БИРС может предлагать информацию о любых неполадках в самолете, что позволяло пассажирам быть информированными о ситуации и принимать соответствующие меры в случае необходимости. ИТ-системы предоставляют точную информацию о времени прибытия рейсов и стыковках между рейсами, помогая пассажирам более эффективно планировать свое время и снижать стресс, связанный с пересадками.

Эти системы предоставляют дополнительные функции, такие как информация о часовом поясе, текущей температуре в пункте назначения и даже специальные функции маршрута, что делает полет более комфортным и информативным для пассажиров. БИРС не только обеспечивает безопасность полета, но и делает авиапутешествие более информативным и интересным для каждого пассажира, предоставляя уникальные и приятные впечатления.

Cистемы развлечений в самолетах не только связывают пассажиров с информативным миром полета, но и дают возможность наслаждаться развлекательным контентом во время полета. Пассажиры могут выбирать из обширной библиотеки фильмов разных жанров: от новейших блокбастеров до классических шедевров. БИРС предоставляют доступ к разнообразной музыкальной палитре - от популярных хитов до мировых музыкальных течений. В ИТ-системах на 2024 г. также можно найти развивающие и увлекательные игры, которые доступны для пассажиров всех возрастов.

Поставки всех российских самолетов сдвинулись

Программа поставки отечественных самолетов, которые предназначены для замены машин западного производства в российских авиакомпаниях, сдвинулась с 2024 г. на 2025–2026 гг., объявили Минпромторг России и госкорпорация «Ростех» в марте 2024 г.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли объясняет, что характеристики самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти летные испытания.

Перенос сроков касается всех разрабатываемых гражданских самолетов Ил-114–300, МС-21, SJ-100 и Ту-214. «Коммерсант» приводит в пример среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, масса которого по сравнению с прошлой версией с использованием западных компонентов увеличилась на 5,75 т. По данным издания, это произошло из-за применения отечественного композита и новых систем. В итоге, дальность полета МС-21 при максимальной коммерческой загрузке сократится. Источник отмечает, что без снижения массы достичь плановых летно-технических характеристик будет невозможно.

В государственной корпорации по содействию разработке «Ростех» заявили, что финальный облик полностью импортозамещенного самолета МС-21 будет сформирован во второй половине 2024 г., а поэтапная реализация программы снятия ограничений позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин на прямой линии в декабре 2023 г. заявил о том, что Россия планирует произвести свыше тысячи своих самолетов к 2030 г. В начале февраля 2024 г. он призвал как можно скорее обновлять авиапарк российских компаний отечественными самолетами. Во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. президент России еще раз отметил, что российский парк гражданской авиации должен пополняться за счет отечественных самолетов.